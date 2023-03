Elvira Rodríguez: "Si Pedro Sánchez sigue por ese camino, puede haber fuga de grandes empresas"

Elvira Rodríguez Herrer (Madrid, 1949) es pata negra en la familia del Partido Popular. Se embarcó en política en 1996, cuando el Gobierno de José María Aznar la nombró directora de Presupuestos. Más tarde, en el primer compás de Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, pasó a ser secretaria de Estado.

Ascendió a ministra de Medio Ambiente en 2003, hasta la victoria de Zapatero que desalojó al PP del poder en 2004. Prosiguió con su trayectoria política en la Asamblea de Madrid, donde ocupó un sillón primero como consejera de Transportes y después como presidenta de la Cámara.

En 2012 tomó las riendas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hasta 2016. Al Congreso de los Diputados volvió de la mano de Pablo Casado, que la recuperó para ser la responsable económica del partido.

Desde su despacho en la Cámara Baja, donde continúa trabajando para el Grupo Parlamentario Popular, se muestra atónita por la concatenación de hechos tras el anuncio de Ferrovial de abandonar España y fijar su sede social en Países Bajos.

¿Cómo califica la marcha de España de Ferrovial?

Es una pena. Que una empresa que tiene muchos años de vida, es puntera y ha salido fuera con éxito, cambie su residencia, pues no nos gusta. Pero pensamos que algo pasa cuando se cambia. Será porque no tiene un ecosistema que haga prosperar su negocio, ¿no? Pero bueno, es libre de hacerlo, realmente.

¿Por qué cree que toma esa decisión tan drástica?

Ellos lo han explicado. Tener sede en Países Bajos les puede suponer un acceso a la financiación en mejores condiciones que estando en España. Ha habido mucho debate respecto a si iba a tener más o menos impuestos o si hay mayor seguridad jurídica. Lo que dicen es que allí hay más estabilidad jurídica que en España.

Quizás eso viene como consecuencia de que el Gobierno no para de crear nuevos impuestos sobre lo que llaman "beneficios extraordinarios", que no son tales. Y, además, esa campaña de acoso y derribo a los que generan puestos de trabajo.

¿En España no hay seguridad jurídica?

Tenemos seguridad jurídica instantánea. Hemos visto en los últimos meses que de repente aparecen impuestos en leyes que no tienen nada que ver, como consecuencia de una enmienda. Me refiero a los gravámenes para los beneficios extraordinarios de las eléctricas y las empresas financieras, o el impuesto sobre las grandes fortunas.

En España, no tenemos ninguna garantía de que mañana, por ejemplo, no pongan nuevos impuestos a las empresas de distribución o a las empresas constructoras. Además, ¿para qué queremos el impuesto de sociedades que grava precisamente el beneficio?

Uno de los motivos que ha esgrimido Ferrovial es la posibilidad de cotizar en varios parqués bursátiles, concretamente en Estados Unidos, si se marcha a Ámsterdam. La CNMV duda de ese argumento.

Entiendo a la CNMV. Tenemos empresas que cotizan en Nueva York, como Telefónica. Esa justificación me parece rara. A mí no me consta que sea más fácil con la residencia en Países Bajos. A lo mejor es que hay algo que no conocemos. Algo más que no están contando respecto a la forma que van a operar allí. Pero, en principio, a mí no me parece un argumento sólido.

¿Cree que Rafael del Pino no es solidario, como ha dicho Pedro Sánchez?

No. Es el responsable de una empresa muy grande, que cotiza en Bolsa, con muchos accionistas que en su mayor parte no son españoles. Él propondrá esto en la Junta General de Accionistas y explicará cuáles son las razones para cambiar de domicilio. Su obligación es velar para que a la compañía le vaya mejor. Si entiende que le va mejor estando fuera de España, supongo que en esa Junta explicará las razones.

La reacción del Gobierno, con ataques directos a una empresa y a una persona, me parece lamentable. Es una posición insólita, un presidente del Gobierno de todos los españoles no debe decir eso. Me da la sensación de que con el lío político que hay con Tito Berni, intentan hacer que se hable de esto y sacan la pata del banco con palabras fuertes para ocultar el escándalo de corrupción que tienen en el PSOE.

En su crítica, la ministra Calviño reprochaba que Ferrovial ha crecido gracias al dinero público.

Dice eso porque no puede dar ninguna excusa. Queda muy populista y muy bonito. Lo que ha hecho Ferrovial, en libre competencia y concurrencia, es acudir a las convocatorias públicas. Y si ha ganado dinero es porque ha construido muchas cosas, porque lo ha hecho aquí.

Podemos ha registrado una iniciativa para que, en casos como el de Ferrovial, la compañía que deja España devuelva el dinero público. ¿Cree que va a conseguir su objetivo?

Estamos en periodo preelectoral y se nota que aquí cada uno pone sus obsesiones encima de la mesa. Claro que no pueden conseguirlo. Es que tenemos que darnos cuenta de una cosa: cuantas más rigideces pongamos, menos empresas van a querer venir a España. Porque no van a entrar en un mercado del que luego no van a poder salir. O se les va a impedir o sancionar.

Sabemos que Podemos es comunismo y sacan el dedo como Maduro con su "exprópiese". Además, la vicepresidenta Yolanda Díaz usa otra argumentación peregrina, y es que se salvó a Ferrovial con los ERTE. Con suerte, salvaron a los empleados. Si la empresa se hubiera quedado sin negocio, hubiera tenido que despedir a sus trabajadores.

¿Los cambios en el mercado de trabajo, propugnados por Yolanda Díaz, pueden haber influido?

No lo sé. Creo que muchos, pocos o regulares, los cambios acaban sumando un mucho. Lo que estamos viendo con las regulaciones económicas en los últimos tiempos es que han dado rigidez a nuestro sistema. Y la rigidez no es buena para crecer y crear empleo, que es lo que necesitamos. ¡Es que no nos damos cuenta de que son las empresas las que crean empleo estable y sostenido!

Claro que una parte del Gobierno piensa que todos tenemos que ser funcionarios y que todos tenemos que depender de una nómina pública. Así no vamos a ninguna parte, porque no se genera riqueza. Podemos quiere que las empresas sean públicas, que el sistema financiero sea público, que todos los trabajadores sean públicos. Es decir, la Unión Soviética del siglo pasado.

Calviño dijo en una entrevista que le llamaban empresas preocupadas por la posibilidad de que cambie el Gobierno. Si, por el contrario, sigue Pedro Sánchez, ¿cree que puede haber una fuga de grandes multinacionales de España?

Si sigue por el camino que sigue, sí. Recordemos qué fue lo que pasó en Cataluña por una regulación que generaba riesgos y desconfianza. Con este rumbo y con esos compañeros de viaje... Pero nosotros vamos a trabajar para que el próximo gobierno sea con Alberto Núñez Feijóo al frente. Los españoles confiarán en nosotros, no tengo la menor duda.

Y con el Gobierno actual, ¿teme que más multinacionales sigan la estela de Ferrovial?

Quizás la salida estrambótica del Gobierno sea para evitar que haya otras empresas que sigan por ese camino. Pero no puedo decir que no. Si hay otras empresas en la misma situación que Ferrovial y deciden ejercer su derecho de marcharse fuera, podrán hacerlo y será una verdadera pena. No se puede poner puertas al campo.

¿Qué propone el PP para que las empresas se queden?

Cuando estuve al frente de la CNMV, detectamos que las grandes empresas españolas, cuando hacían emisiones de bonos, los emitían en Irlanda, no en España. Lo que hicimos, y es lo que hay que hacer ahora, fue trabajar con ellas para ver qué les llevaba a operar en ese mercado. Tuvimos reuniones de trabajo de verdad para saber qué encontraban en Irlanda que no encontraban en España.

Ahora habrá que trabajar con las empresas. Preguntarles cuáles son los problemas. Escuchar sus planteamientos. Y no insultar a los empresarios todo el día, acusándoles de saqueadores o de especuladores.

¿En el PP han hecho cálculos del impacto que tendrá la marcha de Ferrovial en la economía española?

No lo hemos medido, tampoco tenemos medios para hacerlo. Pero, desde luego, esto perjudica mucho a la imagen del país. Está claro. Lo que ha hecho el Gobierno con esa respuesta multiplica por diez el perjuicio para la imagen del país. Y eso, lo que consigue, es que quien a lo mejor estuviera pensando que iba a invertir en un territorio dentro de Europa, pues que se vaya a Portugal, que es business friendly, no como España.

Pero ¿puede afectar en términos de empleo?

Es una compañía que emplea a mucha gente, han dicho que lo van a mantener y supongo que lo harán. Lo que espero es que ahora el Gobierno o las administraciones del PSOE no se dediquen a ponerle una lista negra en posibles licitaciones o adjudicaciones. Que no se carguen la concurrencia, porque entonces sí habrá un impacto en el empleo. Aunque la marcha a Países Bajos en sí no afectará de manera significativa en ese aspecto. Irán los que están en la cúpula.

Esta semana, hablando de empleo y de economía, hemos conocido los últimos datos de paro y de inflación. ¿Qué lectura hace?

Seguimos con datos malos. El IPC marca una inflación subyacente que está enquistada como hace muchos, muchos años que no conocíamos. Cuando digo muchos es, al menos, cuarenta años.

En materia de empleo, los datos no son nada buenos. Lo que esperamos de una vez por todas es que se actualice el modo de medir a los fijos discontinuos. Aún así, con los datos que tenemos y sin contar los fijos discontinuos, tenemos el doble de desempleo que la media de la Unión Europea. Las trampas en el solitario no sirven para nada, y si uno no quiere ver los problemas y huye hacia adelante, al final se da con el mundo.

