Sánchez apela a diputados del PP para corregir el 'sí es sí' mientras acusa a Feijóo de "acercarse a Vox"

Pedro Sánchez ha apelado este lunes al Partido Popular para que le ayude a cambiar la controvertida Ley del sólo sí es sí. Aunque no les ha mencionado directamente, ha dicho que "hay diputados y diputadas de grupos que no votaron a favor de esta ley y estarán de acuerdo en hacer esta corrección", que ha calificado de "quirúrgica y técnica".

Sus palabras son un mensaje directo al principal partido de la oposición, e incluso podría ser extensible a Vox: cuando en agosto de 2022 se aprobó la ley en el Congreso de los Diputados, sólo PP y Vox votaron en contra. Paradójicamente, el presidente busca ahora el apoyo de esos diputados mientras acusa a Alberto Núñez Feijóo de acercarse al partido de Santiago Abascal.

El presidente ha sido entrevistado este lunes por el periodista Pedro Piqueras en los informativos de Telecinco. Allí ha dicho que le produce "indignación" ver las rebajas de a condenados por agresiones sexuales. "Y también el malestar que entiendo con las víctimas", ha añadido.

[Por qué ha fallado la 'ley del sí es sí' y cómo se puede frenar la rebaja de penas a los violadores]

"Lo fundamental es preservar lo bueno de esta ley, que es mucho, y desde un punto de vista quirúrgico y técnico resolver aquellas cuestiones" que están produciendo dichas rebajas, ha argumentado Sánchez.

De sus palabras, en línea con las que vienen diciendo otros dirigentes socialistas en las últimas semanas, se puede observar que apenas ve posibilidad para llegar a un acuerdo con su socio de coalición, Unidas Podemos, aunque ha vuelto a decir que le gustaría que eso acabara sucediendo.

En todo caso, independientemente del devenir de la situación, Sánchez no planea romper el Gobierno. "Son más las cosas que nos unen que las que no separan", ha dicho, a la par que ha calificado a Podemos como una formación que está "haciendo ese tránsito a partido de Gobierno".

"Me gustaría que hubiera menos ruido, pero si nos centramos en el contexto, creo que la hoja de servicios de los dos partidos del Gobierno es francamente notable", ha añadido.

[Abascal registra la moción de censura de Vox: "O Sánchez o el profesor Tamames"]

En la misma entrevista en la que Sánchez ha apela al PP para reformar la Ley del sólo sí es sí, también le ha acusado de acercarse a Vox a cuenta de la moción de censura presentada por los de Santiago Abascal. Los populares han anunciado que se abstendrán en la votación.

Sánchez ha recordado unas palabras de Pablo Casado cuando rechazó la anterior moción de censura de Vox. "No es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes", le dijo Casado a Abascal. "Hoy no se atreven a rechazar esa moción de censura por parte de Vox", ha acusado Sánchez en alusión al PP.

"El Partido Popular con [Alberto Núñez] Feijóo claramente se está acercando a Vox", ha analizado. El presidente, que sólo ve posible una coalición gobernante como resultado de las próximas elecciones generales, ve en la moción de censura "la constatación de que la única manera que tendrá el PP de poder gobernar en ayuntamientos, comunidades autónomas y luego en el país sería con una coalición con Vox".

"Vamos a formas de gobiernos de coalición y el PP sólo tiene un potencial aliado: la ultraderecha", ha dicho.

Sánchez también se ha pronunciado sobre la guerra de Ucrania. Más allá del apoyo reiterado a Zelenski, ha desmentido los pronunciamientos de la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, quien aventuró que España podría acabar enviando soldados a combatir la guerra contra Rusia.

[Belarra dice que la guerra de Ucrania sólo acabará con un conflicto nuclear o una "mesa de negociación"]

Eso "no está sobre la mesa", ha dicho taxativo. Sánchez asegura compartir las ansias de paz de sus socios de Ejecutivo, pero dice que "aunque suene paradójico, para lograr una paz duradera tenemos que ayudar a Ucrania".

"Si Putin deja de atacar, la guerra dejará de existir. Pero si Ucrania deja de defenderse, Ucrania deja de existir. Me niego a que desde la Unión Europea y la OTAN dejemos a Ucrania sin la capacidad de defenderse", ha añadido Pedro Sánchez.

Sigue los temas que te interesan