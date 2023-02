Gaspar Llamazares vuelve a la política: candidato con Izquierda Unida a la Alcaldía de Oviedo

El que fuera coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, vuelve a la primera línea política y lo hará como candidato de una coalición de varios partidos -entre ellos IU- a la Alcaldía de Oviedo..

"Al final me he convencido y me han convencido", ha confirmado a Efe Gaspar Llamazares tras indicar que su compromiso con este proyecto es total, frente a quienes dudan o señalan que su nombre sólo pretende ser un factor de arrastre para que Izquierda Unida vuelva a ser parte del Consistorio, de donde desapareció en 2019.

Como independiente, Llamazares encabezará la candidatura de Convocatoria por Oviedo (el nombre no está aún cerrado) de la que participan también Más País e Izquierda Asturianista y que aspira a integrar a más fuerzas como parte del proyecto Sumar.

[Llamazares carga contra Podemos: "Prefieren los independentistas a los autonomistas"]

Preguntado por si llegaría a pactos con Podemos, a quienes ha criticado en varias ocasiones estos años, Gaspar Llamazares no ha cerrado la puerta aunque ha marcado distancias por la forma de hacer política de la formación morada.

Llamazares da así el salto a la política municipal tras décadas en los que dedicó su trabajo al ámbito asturiano y al nacional, y la mayor parte de ellos desde el Partido Comunista e Izquierda Unida, de la que se dio de baja en 2019.

Convocatoria por Oviedo

Precisamente un año antes, y tras fuertes discrepancias con Alberto Garzón, Llamazares fundó la formación Actúa junto al exjuez Baltasar Garzón para concurrir a las elecciones europeas, municipales y parte de las autonómicasde 2019 con el objetivo de aglutinar a la izquierda descontenta y desmovilizada y frenar a Vox.

[Llamazares da por hecha su "purga" de IU y carga contra Garzón por "la muerte política" del proyecto]

Actúa, que nació como plataforma política a principios de 2017 para transformarse ya en partido político en verano de 2019 congregó a más de 300 personas en el Auditorio de la sede de la UGT en Madrid.

Ahora, el que fuera coordinador general de Izquierda Unida vuelve a la primera línea política como candidato de una coalición llamada Convocatoria por Oviedo, que lidera Izquierda Unida y la formación de Íñigo Errejón.

Sigue los temas que te interesan