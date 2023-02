González Pons y Teodoro García Egea comieron juntos en Madrid el mismo día que Feijóo y Casado

El miércoles, cuando se cumplía el primer aniversario de la caída de Pablo Casado, el Partido Popular vivió una particular jornada de reencuentros. En la sombra. Por un lado, Alberto Núñez Feijóo, que almorzó en Madrid con su predecesor, en la taberna del Alabardero, muy cerca del Senado.

De forma paralela, y según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, hicieron lo propio el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, y el anterior número dos del partido, Teodoro García Egea. Aunque el lugar elegido, también en la capital, fue mucho más discreto.

Apenas ha trascendido el contenido de sendos encuentros. Sobre el primero, se refirió Feijóo este jueves en Ciudad Real en una comparecencia ante los medios de comunicación. "No tengo mucha noticia que dar, más que la normalidad de ir a comer con un compañero de partido, expresidente de partido", dijo escuetamente.

[Casado, un año después de la debacle: estrena casa, viaja a Israel y EEUU... y sigue dolido con el PP]

El jefe de la oposición se limitó a comentar que vio a su antecesor "enfocado en una actividad profesional que no es compatible con la actividad política". Por eso descartó su participación en la campaña electoral de las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Quiso remarcar, eso sí, que la comida entre los dos fue "cordial", ya que "no hay ningún tipo de mala conciencia con nadie". La dirección del PP, de hecho, defiende desde el principio que no se tiene que producir ninguna reconciliación, "porque no hubo enfrentamiento".

En los últimos días, sin embargo, en Génova ha caído como un jarro de agua fría la filtración al diario El País de los mensajes que se enviaron, hace un año, miembros de la anterior dirección en medio de la guerra entre Casado e Isabel Díaz Ayuso.

Concretamente, cuando Casado acusó públicamente a la presidenta madrileña de beneficiar a su hermano con un contrato sanitario en una entrevista radiofónica. Con esta declaración cavó su tumba política. Minutos después, dirigentes como Cuca Gamarra o Jaime de Olano le enviaron mensajes de apoyo que vieron la luz este lunes.

El propio Pedro Sánchez aprovechó este tema para atacar a los populares en las sesiones de control al Gobierno, en el Senado y el Congreso. "Le recomiendo una cosa, cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda", dijo a Feijóo en referencia al portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto.

Los actuales mandos populares no dudan en señalar a miembros de la anterior dirección como responsables de desvelar el contenido de ese chat, que enmarcan en el ámbito privado. Algunas fuentes consultadas por este periódico consideran que es "lamentable" que se aireen.

Teo negó las filtraciones

Este fue uno de los temas que abordaron González Pons y Teodoro García Egea durante su encuentro del miércoles. El anterior secretario general, y todavía diputado nacional en el Congreso, negó ser quien había desvelado los citados mensajes.

Las dos comidas paralelas, Feijóo-Casado y Pons-Egea, un año después del terremoto que forzó el relevo en el liderazgo del PP con un Congreso Extraordinario en Sevilla, han servido para escenificar que la relación entre el pasado y el presente del partido es, al menos, existente.

En el caso concreto de Pablo Casado, el contacto con la política es nulo, salvo algunas reflexiones que comparte de forma esporádica con su sucesor. Desde que dejó la presidencia del partido ha perdido la relación con la mayor parte de dirigentes del PP, con los que únicamente se mensajea en fechas señaladas.

No hay atisbo que vuelva a la actividad política, a corto ni medio plazo. Y pese a que no pretende participar en ningún acto de la formación, sí se mostró dolido cuando no recibió la invitación de la última Intermunicipal que celebró el PP en Valencia y en la que sí participaron los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

Teodoro García Egea, aunque mantiene su acta de diputado y preside la Comisión de Seguridad Víal de la Cámara Baja, también se encuentra aislado de la dinámica del partido. Es más, hace escasas semanas se rumoreó con una dimisión que no llegó a producirse. Varios diputados le preguntaron por el día en que tenía pensado entregar su acta.

Todo apunta a que el exsecretario general abandonará la actividad política de forma definitiva a finales de este año, cuando se disuelvan las Cortes. En el terreno laboral se encuentra volcado con el negocio de las criptomonedas y no descarta incluso trasladarse a Londres, donde estaría terminando de montar una empresa que opera en este sector.

Sigue los temas que te interesan