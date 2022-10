La nueva vida de Teo García Egea: en la charla del nuevo 'criptogurú' que agita los mercados

El que antaño fue uno de los azotes de la izquierda ahora agita los criptomercados. La pérdida de galones de Teodoro García Egea entre las huestes populares, tras la crisis del PP que le costó el cargo de secretario general, contribuyó a adelgazar su agenda de trabajo, pero García Egea no se ha conformado con ver terminar la legislatura desde su escaño en el Congreso de los Diputados y pronto se ha prodigado en lo que podría convertirse en un nuevo horizonte profesional como experto en tecnología blockchain, criptoeconomía y finanzas descentralizadas.

De hecho, ese es el currículum con el que Enae Business School presenta al parlamentario en el cartel que anuncia la conferencia que este miércoles ha ofrecido en el Aula Cultural de Cajamar en Murcia, bajo el título: 'Del bitcoin al internet del dinero. El nacimiento de un nuevo sistema financiero'. EL ESPAÑOL asiste a la charla y la expectación es máxima por escuchar al que fue número 2 de Génova porque hay inscritas 160 personas: lleno total. Desde directivos de empresas, a industriales, profesionales de la banca o funcionarios de ayuntamientos.

"He venido por curiosidad porque el tema del blockchain es innovador y además, el personaje de la conferencia tiene tirón: parece que Teo se ha reinventado", apunta Jorge, funcionario en un consistorio alicantino, mientras busca un buen asiento en la grada. "La gente que nos dedicamos a la renta variable no creemos en el Bitcoin, así que vengo a despertar mi curiosidad y por el morbo de ver a Teodoro, no comulgo con su partido, pero me pareció injusto cómo le hicieron dimitir porque es listo: es un murciano que ha destacado", reflexiona Marta, profesional del sector financiero.

Unos quince minutos antes del inicio de la ponencia, prevista a las ocho de la tarde, Teodoro García Egea aparece sonriente por el Palacio de los González Campuzano. Allí se levanta el Aula Cultural de Cajamar, justo en una de las joyas de la corona del turismo murciano: la Plaza Julián Romea. "No voy a responder a preguntas", advierte el diputado al periodista de EL ESPAÑOL, que le espera a porta gayola, con la opción de la grabadora del móvil lista para disparar. "Quédate a la conferencia: será divulgativa", subraya el popular, con traje, corbata azul -de partido-, y mochila en mano.

Teodoro García Egea, este miércoles, a su llegada al Palacio de los González Campuzano donde se ubica el Aula Cultural de Cajamar en Murcia. Badía

El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, rescató a Teodoro García Egea para situarlo al frente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, por aquello de cerrar heridas políticas tras la lucha cainita entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, pero es innegable que esa labor en la Cámara Baja le deja tiempo libre y García-Egea no ha perdido la oportunidad de potenciar su perfil de experto en criptoeconomía.

Tales conocimientos sobre las divisas digitales no son nuevos para el diputado porque en 2018 fue nombrado socio de honor de la Asociación Blockchain Murcia. Pero lo cierto es que su nueva faceta de 'criptogurú' ha trascedido mucho más a la esfera pública desde que en febrero dimitió como secretario general del PP. Prueba de ello es que el 13 de septiembre, Teodoro García Egea fue invitado como ponente a un foro que se celebraba en París de la mano del mayor exchange de criptomonedas: Binance.

"La tecnología blockchain supone una disrupción total, parecida a lo que hizo internet cuando empezamos a enviarnos mensajes, pero en este caso, mandando valor por primera vez a través de la red sin intermediarios: algo que hasta ahora solo era posible con el dinero en metálico", tal y como arranca el parlamentario su speech, apoyado con las imágenes que se proyectan en una pantalla. "Esa tecnología es la base de la criptomoneda".

El político que en 2008 fue campeón de lanzamiento de hueso de oliva en su querida Cieza, se mueve como pez en el agua desgranando el blockchain y la criptoeconomía, ya que no hay que olvidar que García Egea es Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones y en 2021 fue reconocido como teleco del año por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. De ahí que ya haya impartido diversas conferencias, clases magistrales y seminarios sobre las divisas digitales y que en el futuro tenga programadas otras intervenciones sobre finanzas descentralizadas (DeFi).

García Egea es seguido con tanta atención por algunos de los asistentes que incluso toman notas. En su intervención habla de divisas como el Dai, la plataforma Ethereum para ejecutar contratos inteligentes, o los criptobancos, con el objetivo de acabar con algunas de las dudas que despierta este sector desde que el 3 de enero de 2009 se emitió el primer Bitcoin. "Hay gente que piensa que detrás hay una estafa piramidal", expone, justo antes de remarcar la alta seguridad del sistema por las "claves privadas" que se asignan a cada persona cuando entra al sistema.

"El internet del valor va a acabar con las bolsas y los mercados", subraya García Egea, comparando las divisas digitales con el papel que jugó en su momento el oro, lo que provoca algún sudor frío entre los empleados de banca: "El código Bitcoin es un sistema abierto en el que cualquiera puede participar porque es un sistema de consenso y de autogestión: no factura y no está sujeto a un ebitda". Y además se mueve en una especie de limbo legal: "Es tecnológicamente imposible que un juzgado embargue un criptoactivo si está descentralizado, salvo que el juez tenga la clave".

El público asistente sacando fotos de García Egea durante su ponencia de este miércoles. Badía

El euro digital del BCE

La regulación de las criptomonedas está en este momento sobre la mesa de las principales instituciones mundiales y García Egea ha puesto como ejemplo que el Banco Central Europeo está estudiando lanzar un euro digital. "La criptoeconomía permite una nueva forma de coordinación social". Prueba de ello es que la Unión Europea está analizando que tributen estas divisas digitales y en la ciudad de Lugano (Suiza) ya se permite pagar con determinadas criptomonedas en varios establecimientos comerciales, como McDonald’s, y en galerías de arte.

El contenido de la ponencia no se limita a evangelizar sobre las bondades de este nuevo sistema financiero, cuyo motor es la tecnología BlockChain para ejecutar transacciones de valor, de forma descentralizada y sin intermediarios, como Paypal, Bizum o la banca. García Egea también alerta a los inversores potenciales de que cada criptomoneda tiene su idiosincrasia: "Cuando uno compra un Bitcoin, compra una moneda que fluctúa, sujeta a reglas de emisión y a un número limitado, solo se emitieron 21 millones, pero si compras un Dai, detrás está el dólar y es estable".

Durante más de una hora, con un enfoque didáctico y los tiempos controlados, como las bromas, Teodoro García Egea tira de su carácter metódico para disertar sobre "el criptomundo". Después llegan las preguntas. Todas son muy técnicas, lo que demuestra que en la sala hay interés por la criptoeconomía hasta que alguien interpela al diputado sobre su renuncia como secretario general del Partido Popular. El silencio se cuela entre el público tras la 'preguntita'.

- ¿Qué es más volátil: el mundo de la criptomoneda o el de la política?

- La pregunta es muy pertinente. Hay que saber dónde se mete uno, sabiendo dónde se mete uno, al final, la volatilidad es una cuestión del mercado.

El diputado del PP Teodoro García Egea, este miércoles, recibiendo las felicitaciones de los asistentes a su conferencia en Murcia sobre en tecnología blockchain y criptoeconomía.

La respuesta chistosa del ponente recibe una ovación. El reloj ronda las nueve y media de la noche y el moderador anuncia que ya no hay más preguntas. El público está entregado a García Egea porque en vez de irse directo al picoteo, cada uno de los asistentes se le acerca en romería para felicitarle o para hacerse un selfi con este político, ingeniero, doctor en robótica, reservista del Ejército del Aire, triatleta, aficionado a tocar el piano, la guitarra y la bandurria, y ahora también: 'criptogurú'.

El periodista de EL ESPAÑOL no desiste en intentar sacar unas declaraciones al diputado popular sobre su futuro cuando acabe la legislatura y vuelve a la carga, con la grabadora del móvil cargada:

- ¿Esa nueva faceta como conferenciante experto en tecnología blockchain y criptoeconomía puede ser el camino que siga?

- Ahora no quiero que me entrecomillen nada, antes así, pero ahora no. Reflexiona tú mismo sobre lo que has visto aquí.

