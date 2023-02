El PSOE pide a Podemos que rebaje el tono de sus ataques y no "eternice" el debate del 'sí es sí'

Al PSOE se le empieza a agotar la paciencia respecto a su socio de coalición, Unidas Podemos, y la actitud que estos mantienen en la negociación de la reforma de la Ley del sólo sí es sí. Por un lado, reina el hartazgo por los ataques -y el tono de los mismos- de los morados a los socialistas y, por otro, la sensación de que el debate está enconado.

"No se puede eternizar hasta el siglo que viene, llega un momento en el que los debates son circulares", ha asegurado este lunes María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del partido, tras la reunión de la Ejecutiva que ha presidido Pedro Sánchez.

La ministra ha reconocido que los dos partidos están en desacuerdo en lo fundamental, que las posturas no parecen acercarse, y ha pronunciado unas palabras que suenan a ultimátum: "Ahí, uno tiene que actuar porque, si no, se queda en un callejón sin salida". "Yo puedo mandar 50 documentos, pero si todos mantienen aquello en lo que no se está de acuerdo", no hay forma para buscar una solución, ha añadido.

Con esas palabras, Montero demuestra que al PSOE ya se le está acabando el tiempo de gracia que le otorga a Podemos antes de seguir adelante con la reforma por la vía unilateral.

A fin de cuentas, la suya es una respuesta a un "clamor social" provocado por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales. Y si Podemos no da su brazo a torcer, el Partido Popular ya ha mostrado su disposición a acudir en ayuda del PSOE, por lo que los números darán. "Estamos en la búsqueda de soluciones, no en la lucha por el relato", ha añadido.

Durante la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva, Montero también se ha mostrado muy dolida con los descalificativos que parten de Podemos hacia los socialistas. Sin ir más lejos, este mismo sábado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, acusó al PSOE de acobardarse.

En esa misma línea, el candidato morado a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha dicho este lunes que el PSOE se ha plegado a la derecha. Y a nadie se le olvida que la semana pasada, con la tramitación de la Ley de Bienestar Animal, Belarra dijo desde la tribuna del Congreso que los socialistas estaban del lado de los que ahorcaban a los galgos y los enterraban en cal viva.

"Nosotros sí vamos a cuidar el Gobierno de coalición", ha especificado. "Hay comentarios y calificativos que no contribuyen a cuidarlo. Nosotros vamos a contribuir en la medida de nuestras posibilidades", ha añadido.

Montero ha acusado que muchas veces actúan bajo calificativos "de mucha dureza". Estos calificativos vienen, según ha asegurado, "fundamentalmente de la derecha, pero no siempre".

Mañana martes la Mesa del Congreso evaluará si admite el trámite de urgencia para la reforma de la Ley del sólo sí es sí. A partir de ahí, se pone el cronómetro en marcha, con la intención de que siga adelante, haya acuerdo o no.

