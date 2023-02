Peligra la Ley Animal: Podemos y los socios enmiendan al PSOE para incluir a los perros de caza

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (c), con los secretarios de Estado Nacho Álvarez y Lilith Verstrynge. Juan Barbosa Europa Press

Una enmienda transaccional con las firmas de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Más País hace peligrar la Ley de Bienestar Animal, la primera del Gobierno de coalición que podría no ver la luz esta legislatura. El texto promovido por los socios este miércoles deja la norma exactamente igual que como salió del Consejo de Ministros, esto es, eliminando la corrección por la que el PSOE excluía a los perros de caza.

"Todavía podemos salvar la ley", ha confiado este miércoles la secretaria de Estado de Agenda 2030, Lilith Verstrynge, en los pasillos del Congreso de los Diputados. La norma, impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales, pasó el 22 de diciembre su primer trámite parlamentario dejando viva la enmienda del PSOE que excluye a los perros de caza de la protección gubernamental.

De momento, las conversaciones siguen a toda velocidad. A falta de unas horas para que el Pleno del Congreso vote la ley, fuentes parlamentarias confirman que no dejan de intercambiarse "propuestas intermedias" entre el PSOE y los socios para llegar a un acuerdo que todavía no está a la vista. Este, dicen, es "el último intento para volver al texto que el PSOE aprobó en el Gobierno y ahora ha decidido rectificar por su cuenta".

"El PSOE tiene una última oportunidad de rectificar antes de llegar a Pleno", aseguran fuentes de la formación morada. Si no lo hace, dicen, "corre el riesgo de caer. Tal y como está, no queremos que pase". Lo que tienen claro, eso sí, es que la responsabilidad sigue residiendo en los socialistas y que el texto que actualmente irá al Congreso "no es el de Podemos".

La enmienda se votará este jueves en el Congreso y necesita, al tratarse de una Ley Orgánica, de mayoría absoluta (176 diputados) para salir adelante. Lo que esto quiere decir es que sólo hay dos frentes para el PSOE: o se apoya en PP y Vox o en a Podemos y los socios. Faltan 24 horas.

