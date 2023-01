Sánchez se burla de varios ministros de Aznar de hace 20 años y Feijóo replica: "Allá su conciencia"

Durante el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo este martes, el líder de la oposición ha terminado su primera intervención tendiendo la mano al Gobierno en asuntos como la reforma de la Ley del 'sólo sí es sí'. Sin embargo, lejos de recoger el guante, el presidente ha optado por un tono de burla en el que llegó a mofarse de varios ministros de José María Aznar.

Lejos de entrar al envite, Feijóo ha respondido con contundencia: "No voy a entrar. A lo mejor a usted le interesa; a la democracia española, no. No se meta usted con los expresidentes del Partido Socialista Obrero Español. Tenga un poco de respeto". "Allá usted con su conciencia", ha apuntalado.

La situación ha nacido como una respuesta de Sánchez a una entrevista en la que Feijóo aseguró que "me avergonzaría un Gobierno tan mediocre como el de Sánchez". Desde la tribuna del Senado, el presidente ha tirado de ironía criticando algunos cargos que estuvieron, hace más de 20 años, en el Gobierno de José María Aznar.

[Feijóo acusa a Sánchez: "Aprobó la ley del 'sólo sí es sí ' sabiendo que perjudicaba a las mujeres"]

"¿Quiere un Gobierno con honradez y destreza? ¿Qué le parece nombrar a Rodrigo Rato vicepresidente?", ha dicho Sánchez. "Yolanda, lo siento", ha apelado dirigiéndose a su ministra de Trabajo y hablando de un hipotético cese de la misma "para poner al frente de Trabajo a alguien con preparación y sensibilidad social... ejemplos hay de sobra. Un Eduardo Zaplana hubiera manejado la reforma laboral con mucha mayor honradez", ha añadido.

Y ha seguido. "Teresa...", ha aludido a la ministra de Transición Ecológica. "Para algo tan trascendental como el cambio climático necesitamos a los mejores. Habrá que sacrificarle [a Teresa Ribera] y poner a alguien con sensibilidad ecológica como Jaume Matas", ha proseguido.

Acto seguido, Sánchez se ha dedicado a criticar la gestión de Alberto Núñez Feijóo durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia. Ha dicho que en los últimos Presupuestos Generales del Estado hubo que transferir 434 millones de euros a las comunidades autónomas para paliar carencias en cuestiones que no dependen del Gobierno central.

Hemos tenido que hacerlo, "porque gobernantes como usted no invertían lo suficiente en los territorios".

[Sánchez denuncia "un plan oculto" para "debilitar lo público" y achaca los bajos salarios a las empresas]

Con ese tono bronco ha concluido el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo de 2023, aunque el presidente del PP ha decidido no entrar a las provocaciones. "No he venido a la política a mentir, a insultar ni a embarrar", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan