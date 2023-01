Feijóo quiere que Sayas y Adanero encabecen la lista del PP por Navarra en las elecciones generales

Alberto Núñez Feijóo quiere que los diputados del Congreso Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que fueron expulsados de UPN tras romper con la disciplina de voto en la convalidación de la reforma laboral, se integren en el PP y sean quienes encabecen la lista del partido en Navarra en las próximas elecciones generales.

Así lo deslizan desde el entorno del líder popular en conversaciones con EL ESPAÑOL. Este martes, la dirección regional de los populares de Navarra mantendrá una reunión con ellos para iniciar su proceso de integración en el PP. La intención última es que "se sumen al proyecto de Feijóo", insisten desde Génova.

Este fichaje, consideran cargos populares, "es una buena jugada si lo que pretende Feijóo hábilmente es la unificación de todo el espacio que está a la derecha del PSOE". Además, remarcan, sirve para compensar el perfil centrista de las últimas incorporaciones en la cúpula del partido: Íñigo de la Serna y Borja Sémper.

"Que sean más conservadores no quiere decir que no encajen. Al final, uno tiene que aceptar que si queremos un partido mayoritario, como lo fuimos con Aznar, tenemos que repetir encajes como los que se dieron con Mayor Oreja y Rodrigo Rato", ejemplifica un mando popular.

La principal incógnita, llegados a este punto, es el papel que podrían desempeñar Sayas y Adanero. Ahí la calculadora juega su papel. Feijóo es consciente de la difícil situación que atraviesa su formación en la comunidad foral, donde apenas tiene representación en el Parlamento autonómico y donde conseguir uno o dos de los cinco escaños que reparte al Congreso, resulta un hito.

El reparto de escaños

Actualmente, los banquetes que ocupan los dos diputados navarros en el Hemiciclo son el resultado de Navarra Suma, la coalición que sellaron UPN, PP y Ciudadanos para las últimas elecciones generales en España en 2019.

Esta vez, salvo un milagro, las tres formaciones acudirán a las urnas por separado, ya que la ruptura del PP con UPN es total. Los populares acusan a su líder, Javier Esparza, de haberse "entregado al PSOE".

El centro derecha en esta comunidad no suele obtener más de dos diputados, los tres restantes suelen ir a parar a PSOE y formaciones independentistas como Bildu. Por eso, argumentan desde la dirección en Génova, diseñar la lista de las generales con Sayas y Adanero a la cabeza es la opción más segura para garantizar, al menos, uno de los dos escaños.

En el PP recuerdan que Sergio Sayas fue presidente de las juventudes de UPN, lo que le brinda un amplio conocimiento de "la fisonomía de los municipios" en la región. Adanero, por su parte, desempeñó la portavocía del partido foral en el Parlamento navarro "durante mucho tiempo". Es decir, que ambos "conocen muy bien las estructuras políticas de la comunidad foral".

También tiran de hemeroteca los populares navarros para remarcar que, en los pactos alcanzados a lo largo de tantas décadas, el PP ha sido "muchas veces" el que ha liderado la lista. "Porque, pese a votarse en Navarra, el elector quiere elegir al partido que va a gobernar. Eso daría posibilidades a Sergio y a Carlos", concluyen.

Empieza la negociación

La reunión de este martes es la primera de carácter oficial. Javier García (candidato de Feijóo a la presidencia del gobierno foral) y Amelia Salanueva (senadora y secretaria general del partido allí) recibirán a los dos ex de UPN en la sede del PP navarro, en Pamplona. Estas navidades, sin embargo, hubo un encuentro extraoficial en una cafetería de la misma ciudad.

A ojos de Sergio Sayas y Carlos García Adanero, la negociación "no ha hecho más que empezar". Así lo ha testado este diario de fuentes de su entorno. Los dos acuden con la intención de poner el primer ladrillo de lo que será "una alternativa frente al PSOE de Sánchez". En esa ecuación, vienen reiterando, "ya no puede estar UPN".

Los regionalistas de Javier Esparza concurrirán en solitario a las elecciones forales porque no descartan que el ajustado juego de mayorías pueda darles la presidencia… gracias a los socialistas. "No se dan cuenta de que Sánchez no tiene palabra", han remachado en varias ocasiones Sayas y Adanero.

Sin embargo, los dos son conscientes de que Feijóo "va lanzado" con su proyecto de "ensanchamiento del PP". Con su plan de fichajes. "No creemos que vayan a presentarse con algo concreto, pero no se puede descartar nada", han comentado los dos diputados a amigos y familiares esta semana.

El PP siempre ha estado subordinado a UPN en Navarra. El partido fundado por Jesús Aizpún –que militó primero en UCD– ha sido la organización que más ha gobernado en esta región, tanto en Pamplona como en el Ejecutivo autonómico. Roto el pacto debido a la dinámica de bloques instaurada por Sánchez, el PP cree que puede desbancar a UPN como alternativa. Ahí entra en juego la atención mediática cosechada en el Congreso por estos dos diputados.

Desde que, en los noventa, UPN y PP sellaron su pacto con la intención de aglutinar voto, el PSN ha "conspirado" para fragmentar el centro derecha. Esa es la tesis de Sayas y Adanero. En esta ocasión, aunque de manera indirecta, Chivite se encuentra un centro derecha más roto que nunca. Con UPN, PP, Vox y Ciudadanos concurriendo por separado.

Javier García no es un candidato conocido en Navarra. Pero Feijóo en ningún momento ha sopesado apartarlo para colocar a un ex de UPN. Sabía que eso podía haber generado un terremoto interno en el PP navarro. De ahí que el plan encima de la mesa pase por emplear a Sayas y Adanero como grandes apoyos en la campaña autonómica y, a final de año, elevarlos a cabeza de lista para el Congreso.

