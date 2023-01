Podemos equipara a Feijóo con Bolsonaro: "Uno usa a una turba de fanáticos y el PP lo hace con togados"

El coportavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, ha equiparado este lunes el golpe de Estado de la derecha en Brasil con la negativa del PP a renovar el poder judicial en España. En concreto, compara la estrategia de sus dos líderes –Jair Bolsonaro y Alberto Núñez Feijóo– para oponerse al Gobierno y las pone al mismo nivel.

"Lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil con una turba de fanáticos lo está haciendo Feijóo con togados", ha recalcado Fernández. La frase hace referencia al asalto que miles de radicales partidarios de Bolsonaro perpetraron este domingo contra el Parlamento brasileño y que es "parte de la estrategia política de la derecha, como los golpes judiciales".

En comparación, Fernández atribuye a Feijóo y el PP otro tipo de golpe de Estado, judicial, por bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace cuatro años. "Eso son cuatro años incumpliendo la Constitución", ha recalcado, para luego reclamar una rebaja de las mayorías de elección y superar la fórmula actual, "que representa una época bipartidista que ya murió".

"Las derechas no respetan la democracia cuando la gente no vota lo que quiere que voten", incidió la coportavoz morada, Isabel Serra. "En todo el mundo la extrema derecha cuenta con el apoyo de grandes poderes y del Estado profundo", recalcando que "no se deben minusvalorar los golpes a la democracia aunque parezcan otra cosa".

Esto último, siempre según la diputada, se refiere al hecho de que el PP soporte el gobierno de algunas comunidades autónomas con Vox como muleta; por ejemplo, en Castilla y León: "Eso también es un golpe a la democracia".

El PP, por su parte, se ha desmarcado frontalmente del asalto brasileño. En su primer tuit tras los sucesos la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, respondía al tuit de condena de Sánchez asegurando: "Contigo, en España esto ahora es un simple desorden público". Del mismo modo, Serra se ha referido a las declaraciones como "indignas y vergonzosas".

En este sentido, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya dejó clara en su última comparecencia del 2022 cuál sería la postura del partido sobre la renovación judicial. Entonces, la ministra de Derechos Sociales denunció "la estrategia golpista del bloque reaccionario" e instó a "emprender todas las acciones que sean pertinentes para defender la legalidad y el orden constitucional de las agresiones de que son objeto".

"Cualquier desafío a la soberanía popular es un desafío al orden democrático y a la Constitución y el Gobierno está obligado a encararlo con todos los instrumentos del Estado de Derecho", señaló entonces Belarra.

