Siga el Debate de los Presupuestos, en vivo | Cs: "Sánchez traerá a Puigdemont bajo palio y con banda de música"

El diputado del PSOE Guillermo Meijón se refiere desde la tribuna a los ataques de Vox contra la ministra Irene Montero. "No es sólo un ataque a la ministra, que sí; no sólo a las mujeres, que también; no a esta Cámara, que por supuesto; sino un ataque a la democracia misma. En este país se vertió sangre. La de unos para defender la democracia, la de otros para pisarla", comenta.

También se refiere al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "Ha pasado de ser un político al uso a ser un político Ayuso", dice.

En cuanto a los Presupuestos, se refiere al voto negativo del BNG. "Usted piensa que como el Gobierno cuenta con los votos necesarios, se puede permitir votar que no. Eso es una frivolidad", añade.