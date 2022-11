Pedro Sánchez, atenazado: si destituye a Irene Montero se queda sin coalición ni Presupuestos

En el seno del partido morado, la insatisfacción con el liderazgo de Yolanda Díaz ya no se oculta. De hecho, pasó a la categoría de enfado hace tiempo. "No se lidera escondiéndose. Y no se construye alternativa trabajando más en la imagen personal que en el proyecto", apuntan fuentes de la dirección morada.

Pero la ministra de Igualdad no se va a ir por su cuenta. Es más, defiende su ley con uñas y dientes, arremetiendo -ella, sus secretarias de Estado y los cuadros de Podemos- contra quien atribuya a la norma estos "efectos perniciosos". Y atacando a los jueces que la aplican.