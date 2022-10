El Gobierno, "indignado" con Feijóo: "Ayer empezó su declive. No es autónomo ni un interlocutor válido"

El Gobierno eleva el tono contra Alberto Núñez Feijóo y señala a la "derecha más extrema y muy reaccionaria y peligrosa" como la culpable de presionar al líder del PP para que este jueves a última hora rompiera las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Además, alertan de su "falta de autonomía" y de que ha perdido "todo su crédito" como líder de la oposición.

El portavoz del Gobierno y ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado que "ayer empezó el declive de Feijóo" y que ya ha dejado de ser "un interlocutor válido" por ser "incapaz" de resistir las presiones, provocando una "crisis institucional muy grave" en España. "El pacto estaba hecho", ha confirmado Bolaños, revelando que Gobierno y PP tenían dos fechas reservadas para firmar el acuerdo, el pasado martes y hoy, pero "nos daban largas".

"Ayer nos dimos cuenta de que Feijóo no toma las decisiones, lo hacen los más extremistas de su partido", ha afirmado Bolaños este viernes en la SER. "La situación es que el acuerdo ya estaba hecho. Hay una derecha muy reaccionaria que no quiere cumplir la Constitución y que no quiere llegar a un acuerdo ni reconocer la legitimidad de este Gobierno", ha opinado, dejando claro que la reforma del delito de sedición es la enésima "excusa" del PP para la no renovación de la órgano de gobierno de los jueces.

[Diez claves de la ruptura: entre las presiones al PP y el arma política que Feijóo le da a Sánchez]

Bolaños ha lamentado que Feijóo haya "perdido todo su crédito" y haya dejado de ser líder de "una derecha moderada, constitucionalista y pactista" así como "un interlocutor válido". "Ha demostrado que no tiene autonomía para liderar el PP", ha añadido para remarcar que un líder de la oposición que no es capaz "dirigir" su partido es una "muy mala noticia" para la democracia española.

El acuerdo se firmaba hoy

Durante la entrevista, el portavoz del Gobierno ha revelado que Sánchez y Feijóo reservaron dos fechas en su agenda: una este martes 25 de octubre y la otra este viernes. Sin embargo, y tal y como ha detallado, en la llamada que ambos mantuvieron este jueves, el líder del PP expresó su preocupación por la reforma del delito de sedición. En ningún caso Feijóo daba por rotas las negociaciones y quedaron en verse el próximo miércoles 2 de noviembre.

Una hora después, con Sánchez ya en el avión rumbo a Madrid desde Angola, el PP enviaba el comunicado anunciado el fin de las negociaciones con el Gobierno. "Nos enteramos por ese comunicado. Teníamos los huecos hechos en la agenda y nos daban largas. Feijóo ha sido incapaz de imponerse a la derecha que ha trabajado desde el primer día para que no haya ningún pacto", ha lamentado.

[Sánchez también negocia con ERC la 'Ley mordaza' para dejar sin efecto penas y multas del 1-O]

Sobre la reforma del delito de sedición, Félix Bolaños se ha mostrado contudente y ha explicado que no es ninguna novedad porque "llevamos meses diciendo en público y en privado lo mismo, que hay una necesidad de adecuarse a los estándares europeos". "Es que de verdad, me da vergüenza repetir las excusas del PP, que ya van más de 20", ha proseguido.

Robles: "Estoy indignada"

También desde el Gobierno la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado estar "indignada" con el PP. "Mi sentimiento es de indignación. Ayer fue un día negro para el Estado de Derecho. El PP lleva una trayectoria de 4 años vulnerando la Constitución sin precedentes. Lo único que hace es buscar pretextos y excusas. Sea por lo que sea el señor Feijóo no quiere renovar el CGPJ", ha dicho.

Para la titular de Defensa, la reforma del delito de sedición "es sólo una excusa, si no fuera esto sería otra cosa" y afea al líder del PP que intente dar "lecciones de sentido de Estado" cuando "está en flagrante incumplimiento de la Constitución". "Me molesta que alguién que tiene esta actitud nos quiera dar lecciones de Estado, justo los que incumplen la Constitución y ponen, ellos sí, en riesgo al Estado. Estoy cansada de que intenten patrimonializar los símbolos del Estado, porque España es de todos y nosotros llevamos más de 40 años defendiendo al Estado con sentido de responsabilidad".

[Sánchez amarra el apoyo de ERC a los Presupuestos a cambio de reformar este año el delito de sedición]

Margarita Robles volvió a recordar que "aquí no hay nada que negociar, sino que lo que hay que hacer es cumplir la ley" y que el PP no puede "seguir teniendo como rehén al CGPJ". "Casado alardeaba de ello y cuando llegó Feijóo dijo que tenía sentido de Estado y se iba a renovar inmediatamente. Ahora, por presiones internas o para quedar bien con no sé qué sector de su partido se niega a hacerlo. Es una falta de respeto al Estado de DErecho, al poder judicial y a los ciudadanos", ha zanjado.

Ruptura del acuerdo

Este jueves a última hora el PP decidió suspender las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ. En un comunicado, los populares ofrecieron a Pedro Sánchez "abordar juntos cualquier reforma" del Código Penal, entre las que incluyen los delitos de rebelión y sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal.

El PSOE, también vía comunicado, cargó contra Alberto Núñez Feijóo por "utilizar una nueva excusa" para romper las negociaciones y acusó de "no resistir" a las presiones "de la derecha más reaccionaria" que, a su juicio, han estado "boicoteando" las conversaciones entre los dos partidos.

"A Feijóo le han temblado las piernas, no es autónomo", ha dicho Pedro Sánchez, que reveló anoche que él y Feijóo pactaron reunirse y firmar el acuerdo de renovación del CGPJ el próximo 2 de noviembre, tal y como ha confirmado hoy Féliz Bolaños.

Sigue los temas que te interesan