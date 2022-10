Vox dice en el Congreso que la Ley Trans margina "a quienes se puedan sentir un ornitorrinco"

"Perdido antes de comenzar". Así ha definido la ministra de Igualdad, Irene Montero, el debate sobre las enmiendas a la totalidad de la Ley Trans, presentadas por el PP y Vox. A falta de horas para confirmar el sentido de los votos, los dos partidos se han quedado solos en su rechazo a la norma, que "discrimina a personas que se puedan sentir un ornitorrinco o Lady Gaga", en palabras de Vox. La ley es uno de los textos estrella de Unidas Podemos, que ha generado también un revuelo interno dentro del PSOE.

Montero, que ha tramitado la ley con urgencia para aprobarla antes de final de año y que no tenga que pasar por las enmiendas parciales, ha arrancado a hablar este jueves con las cuentas hechas y los apoyos firmados: "Somos más en esta cámara y en la sociedad los que queremos que sea ley", ha comenzado.

Sin mencionar en ningún momento a sus socios del PSOE, la ministra ha advertido al grupo popular de que "están siendo devorados por la extrema derecha". Emocionada, en un día que se ha hecho esperar para los morados, Montero se ha dirigido a los miembros del colectivo LGTBI presentes y les ha dado las gracias por "no abandonar la lucha" y convertir su dolor "en resistencia y en alegre rebeldía".

Muy distinta ha sido la postura de los dos grupos que defendían las enmiendas a la totalidad. La diputada de Vox Carla Toscano dejó claras sus intenciones desde antes de empezar su discurso. Enfundada con una camiseta en la que se podía leer el lema Biology is Real (en inglés, "la biología es real"), la parlamentaria acusó al Gobierno de imponer "una única visión de la sociedad: la de la identidad de género".

"Quieren fomentar la transexualidad", ha empezado la diputada. Su discurso fue especialmente criticado por otros partidos —"repugnante", la llamó Sara Giménez, de Ciudadanos—, sobre todo un fragmento sobre las familias tradicionales, que son las que en su opinión "verdaderamente necesita España" y las que representan "el bien y la belleza".

"Esta ley supone una discriminación sobre personas que se puedan sentir un ornitorrinco o Lady Gaga", espetó desde el estrado, levantando una ola de abucheos en las bancadas de la izquierda. "Su modelo de sociedad necesita niños y adultos rotos", incluyó.

La encargada de defender la enmienda a la totalidad del PP fue la diputada María Jesús Moro. "¿Por qué es mejor para los derechos de las personas trans que un menor pueda cambiarse el nombre?", ha preguntado a la bancada socialista, haciendo hincapié en el sector crítico liderado por Carmen Calvo.

"Este no es el camino y el PP no es el único que así lo considera. Muchas feministas de izquierda claman porque se equivocan en el camino que tanto costó conquistar", ha reivindicado. "Las quieren purgar, las quieren borrar, una palabra muy fuerte para estar en pleno 2022, y ese tampoco es el camino", ha añadido.

El guante lo recogió la diputada Sara Giménez, de Ciudadanos, que levantó a la izquierda con su ataque a las enmiendas. "Se lo tenemos que dejar claro a Vox y al Partido Popular: las mujeres trans no borran a ninguna otra mujer", señaló. "Me da vergüenza [...] Me parece arcaico en materia de igualdad y en materia de feminismo".

