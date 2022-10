Podemos pide salir a la calle contra el PSOE por la Ley de Vivienda nada más firmarle los Presupuestos

Dijo una vez Cayo Lara que "hay que conseguir en la calle lo que no se consigue en el Congreso", y Unidas Podemos tomó nota. Apenas unos minutos después de aprobar en el Consejo de Ministros los Presupuestos para 2023, la pata morada del Gobierno ha llamado a la ciudadanía a manifestarse contra la pata socialista.

La razón es una vieja conocida que lleva semanas encima en la mesa de negociación, la Ley de Vivienda. Unidas Podemos exigió públicamente que el PSOE desbloqueara la norma en el Congreso como condición para aprobar los Presupuestos, pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo.

Al final los morados pasaron por el aro y sacrificaron la vivienda a cambio de los Presupuestos, que no es poca cosa por tercer año consecutivo. Fuentes del grupo parlamentario aseguran que el entorno socialista no se movió "ni una coma" de sus posiciones iniciales y que "así no hay manera de negociar". Ahora, con el texto cerrado, la batalla se librará en las calles.

Así lo ha reclamado la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha llamado a la sociedad civil a presionar. "Quiero pediros que en los próximos meses nos ayudéis a empujar, que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda", ha reclamado.

De esta forma, Belarra ha reprochado al ala socialista del Ejecutivo la "resistencia total" del PSOE a desbloquear esta ley a pesar de los "altísimos" precios del alquiler y la subida de las hipotecas variables.

"Sólo se puede explicar porque el PSOE está excesivamente alineado con los intereses de la patronal inmobiliaria y no tiene un compromiso firme con las políticas de vivienda pública", ha lanzado la titular de Derechos Sociales, que llama al apoyo "de los socios de izquierdas y de la sociedad civil organizada".

No ha sido la única en pronunciarse. Pablo Echenique, portavoz en el Congreso, también fue claro ante los medios al decir que intentaron desbloquear la Vivienda, "pero el socio mayoritario no ha querido". "Se ha quedado fuera [la ley], pero vamos a seguir peleando para intervenir el mercado del alquiler", ha añadido.

Los topes hipotecarios y del alquiler son una de las tres enmiendas clave que pidió Unidas Podemos para su reforma, que incluyen también prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y que las viviendas de la Sareb pasen al parque público, aunque no sólo. De momento, ninguna ha salido adelante ni siquiera como promesa.

