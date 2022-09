Abascal, incómodo con Olona: "Ya nos contará si deja la política o si vuelve y se afilia de nuevo a Vox"

La incomodidad del líder de Vox con la que fuese la candidata del partido en Andalucía es ya más que evidente. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que aún desconoce cual será el futuro de Macarena Olona, después de que ésta haya solicitado una reunión al máximo dirigente del partido.

"Ya nos contará si ha tomado la decisión que nos dijo de dejar la política e ir a la Abogacía del Estado o si, por el contrario, ha tomado la decisión de volver a la política y de afiliarse de nuevo a Vox", ha declarado Abascal a los periodistas en Barcelona.

"Tenemos que celebrar, en primer lugar, su rápida recuperación", ha recordado el líder de Vox. El 29 de julio, al abandonar tanto Andalucía como la primera línea de la política tras las elecciones del 19-J, Olona aludió a "motivos de salud" que le impedían "asumir" su "compromiso" con los andaluces.

Macarena Olona es abogada del Estado desde 2009, fue jefa de Abogacía del Estado en el País Vasco de 2012 a 2017 y miembro electo del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados del Estado de España desde 2016 hasta 2019.

No obstante, la exdiputada aseguró en su perfil de Twitter que "nunca" ha abandonado el partido, como sí sugiere Abascal. "Nunca me he ido de Vox por un motivo básico: mi corazón está con cada uno de los votantes de Vox que amamos España y nos sentimos orgullosos de su bandera. Con toda su riqueza y diversidad. Y la defenderé si hace falta caminándola entera. Con el ejemplo de su valentía", tuiteó el pasado viernes.

Ese mismo día avanzó que pretende telefonear a Abascal para solicitarle una reunión "con un solo motivo: preguntarle si caminamos juntos por un mejor futuro de Andalucía y del resto de España, de nuestro país y los españoles, que no tienen tiempo que perder, a cuyo lado estoy y quiero estar".

Y, tras ello, anunció que ponía rumbo a Iberoamérica para "impulsar Andalucía y su arte religioso, para que el arte de nuestros imagineros y nuestra fe y tradiciones religiosas trasciendan fronteras y lleguen, en especial, a nuestros pueblos hermanos".

Incomodidad

El pasado jueves, Abascal fue entrevistado en la emisora esRadio. Al ser preguntado por la situación, el dirigente mantuvo un revelador silencio de cinco segundos antes de contestar.

"No soy capaz de explicar muchas cosas", aseguró a Federico Jiménez Losantos. "Una vez una persona abandona Vox, no puedo juzgar lo que hace. (...) Es libre de hacer su vida y defender lo que ella quiera", respondió.

Sin embargo, el líder de la formación descartó que Olona "esté pensando" en fundar otro partido e insistió en que la otrora candidata al 19-J tiene "las puertas abiertas" en Vox.

Pese a ello, consideró "importante que pase el tiempo, que lo cura todo" y recordó que Macarena faltó a su "compromiso de permanencia, de entrega" con los electores andaluces.

