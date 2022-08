Sánchez comparecerá el día 6 en el Senado para debatir con Feijóo sobre el modelo energético

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Senado para debatir sobre el modelo energético y la crisis generada por la crisis de Ucrania, según ha explicado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

El Gobierno ha registrado ya la petición que supone aceptar la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, par mantener se debate en la Cámara Alta. El PSOE y el Gobierno habían respondido el lunes a la petición remitiéndose a la sesión de control del Senado que se celebra una vez al mes y descartando un pleno extraordinario, sin embargo, el presidente del Gobierno les ha rctificado y ha aceptado, finalmente, ese debate.

Al ser preguntada por el cambio de posición con respecto a las declaraciones del lunes de la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en rueda de prensa descartando la comparecencia y el debate, Rodríguez ha eludido responder.

Feijóo no es diputado y por eso no pudo participar en el debate sobre el estado de la nación del Congreso y, por eso, ahora será posible un largo cara a cara entre ambos líderes.

En la práctica será una segunda vuelta del debate sobre el estado de la Nación, pero con Feijóo y sin el resto de portavoces, por lo que se convertirá en un cara a cara entre ellos.

Será la Mesa y la Junta de Portavoces del Senado las que fijen ahora la fecha para ese Pleno en el que podrán participar todos los grupos de la Cámara Alta. Ambos órgano se reúnen este miércoles y podrían convocar el Pleno para el próximo martes 6 de septiembre.

Moncloa había explicado que ese tipo de debates sólo son posibles en el Congreso. Sin embargo, ya había un precedente de 2018, cuando Sánchez compareció en el Pleno a petición del PP y por iniciativa propia para hablar en el Pleno de política migratoria y de sus planes para la Presidencia del Gobierno.

El Gobierno de Sánchez mantuvo entonces y había reiterado este lunes que ese tipo de comparecencias sólo son posibles en el Congreso. Explicaban que el Reglamento del Senado no recoge la posibilidad de pedir comparecencias de miembros del Gobierno en el Pleno del Senado.

La ministra portavoz ha señalado que "este es el Gobierno que más veces a comparecido y debatido en el Parlamento", pese a "no ser una legislatura fácil".

Rodríguez ha dicho no saber bien qué pidió Feijóo y si realmente quiere un debate o no. La portavoz ha acusado al líder del PP de "desear intranquilidad a los españoles".

Fuentes del PP aseguran no estar safisfechas. Explican que "Pedro Sánchez está a tiempo de rectificar y comparecer para hablar de las incertidumbres económicas y sociales que afectan a este país, y no solo de energía. Que sólo se atenga a explicar en el Senado un decreto ya convalidado en el Congreso evidencia su falta de interés en debatir con Alberto Núñez Feijóo de política general. Sánchez habla de lo que él quiere, no de lo que a la ciudadanía le preocupa".

Añaden que "el modelo que plantean es un debate parcial, y en él dejan fuera problemas que atenazan el presente y futuro de los españoles. Esta comparecencia no responde a la invitación a un debate sereno efectuado por el presidente del PP".

No obstante, la petición sí incluye esos puntos sobre los que pide debatir el PP. Se refiere a "informar sobre el Plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como del contexto económico y social del mismo".

