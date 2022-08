La "eficaz" solución de Podemos para bajar la inflación: "acabar" con la guerra y un armisticio

Con una inflación del 10,8%, el nivel más alto desde 1984, Podemos considera que la única manera "eficaz" para contener la subida de los precios es "acabar con la guerra" en Ucrania y buscar ya un armisticio porque el conflicto está "estancado" y "distorsiona todo el escenario económico".

El diputado y coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna considera que para bajar la inflación hay que parar la guerra, que está a punto de cumplir seis meses, y apostar por las vías diplomáticas para ponerle fin.

"La única manera eficaz para paliar la subida de la inflación y para que no vayamos a un invierno muy duro en lo energético es acabar con la guerra, que distorsiona todo el escenario económico", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

[La UE financiará con 450 millones la entrega de armas "letales" a Ucrania]

Sánchez Serna cree, además, que la gran perdedora de la guerra no es Ucrania, sino Europa porque Rusia no se ha hundido con las sanciones, en contra de lo que se decía. Apunta también que Estados Unidos sale beneficiada porque "no le va mal", ya que presenta niveles de pleno empleo y se ha convertido en el primer exportador de gas licuado.

Salida diplomática

A su juicio, el conflicto bélico está "estancado" y no cabe esperar que Ucrania se rinda, porque está en juego su país, ni que se doblegue a Rusia por la vía militar. "Ante una situación así, uno puede seguir apostando por la escalada militar o puede empezar a sentar las bases para una futura paz, un futuro armisticio en Ucrania, que es lo más sensato -señala-. Las guerras se acaban siempre negociando y por vías diplomáticas".

Según Sánchez Serna, las cancillerías europeas ya están empezando a ver que la guerra no se puede eternizar y que "habrá que pensar las condiciones de una paz en Ucrania". En ese sentido, recuerda el antecedente de los acuerdos de Minsk, con el compromiso de Ucrania como país neutral sin entrar en la OTAN.

[Rusia despliega misiles hipersónicos con potencia nuclear en Kaliningrado: alcanzarían Berlín o París]

Por ello, insta a los líderes europeos a buscar una salida diplomática al conflicto que ponga fin a las hostilidades, algo que también servirá para contener la inflación y para cortar el aumento del precio de la electricidad y el gas.

No más envío de armas

En ese contexto, Podemos mantiene su rechazo a enviar material militar a Ucrania e insiste en que eso "no ha servido para decantar el conflicto de una parte ni a otra".

"No creemos que el envío de armas vaya a cambiar el curso de la guerra, pero lo que sí puede cambiarlo y evitar que las consecuencias se intensifiquen es apostar por las vías diplomática y que la paz llegue cuanto antes", ha apostillado.

No a la OTAN

En cuanto a la tramitación parlamentaria del Tratado de la OTAN para la incorporación de Suecia y Finlandia, Sánchez Serna no adelanta el voto de Unidas Podemos en el Congreso, pues aunque mantienen que la Alianza Atlántica es una organización "obsoleta", respetan la decisión de esos países nórdicos de sumarse.

"Nos parece que la OTAN es una estructura obsoleta que no ha contribuido a evitar la guerra en Ucrania ni la va a solucionar, pero creemos que todos los países tiene derecho a tomar sus decisiones soberanas, y Suecia y Finlandia han tomado su decisión -ha explicado-. Nuestro modelo es la estrategia de seguridad europea, pero eso no es incompatible con respetar lo que se ha decidido soberanamente en Suecia y Finlandia".

