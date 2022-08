El PP no apoyará el plan de ahorro energético si Pedro Sánchez no atiende alguna de sus propuestas

El Partido Popular descarta apoyar el plan energético de Pedro Sánchez si, cuando llegue la hora de convalidar el decreto ley en el Parlamento, el Gobierno no se compromete a atender algunas de sus propuestas.

Así lo adelantan fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo a EL ESPAÑOL, que aseguran también que mantienen la mano tendida al Gobierno a una colaboración, pese a la crítica que vienen protagonizando algunos de sus principales dirigentes en los últimos días.

El próximo miércoles entrará en vigor el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno, un día después de la reunión in extremis convocada para atender las dudas de los gobiernos autonómicos.

Sin embargo, el decreto ley que recoge las medidas de eficiencia no se convalidará en el Congreso de los Diputados hasta septiembre. Será entonces cuando el PP fije una postura, aunque, según adelantan a EL ESPAÑOL, el partido no apoyará la norma si no se atienden sus propuestas y se rectifican "algunos errores".

Aunque en el PP se han visto arrastrados por la beligerante oposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la formación también son conscientes de que la reducción de un 7% del consumo de energía no es opcional. Se trata de un objetivo comprometido con la Comisión Europea para hacer frente a un hipotético corte del suministro de gas por parte de Rusia.

Negociación en septiembre

Así las cosas, en el seno del PP prefieren ser prudentes y esperar a la vuelta del verano y a las nuevas medidas que tendrá que presentar el Ejecutivo para complementar las ya aprobadas. Es entonces cuando esperan que se emprenda una negociación que "rectifique algunos errores".

Reconocen que aplicar modificaciones al actual decreto ley ya no es posible. Pero confían en que el Gobierno se avenga a llegar a acuerdos para evitar un caos: "Será el momento de ver si realmente quieren negociar", asegura un dirigente de la formación.

Hasta entonces, el PP no tomará una decisión. Eso sí, no habrá apoyo al decreto en caso de que el Gobierno actúe de forma "unilateral" y no atienda a algunas de las peticiones que reclaman los populares y que ya ha adelantado el presidente Feijóo.

En ese sentido, en los últimos días el único argumento para situarse en contra del plan de ahorro ha sido la falta de consenso, la "imposición". Génova considera que "el principal error es no pactar las medidas con comunidades y ayuntamientos".

De ahí que hayan justificado la "rebelión" de algunos barones, como la presidenta madrileña. Aunque la Comunidad de Madrid ha terminado reculando al aceptar que se acatará lo que diga la ley y que Ayuso sólo se opondrá a medidas que afecten a sus competencias.

Las condiciones

De cara al mes de septiembre, cuando se reanuda la actividad parlamentaria y toca fijar postura, el PP ha adelantado algunas de sus condiciones para votar a favor: revisar la vida útil de las centrales nucleares o completar la penetración de energías renovables, entre otras.

Además, el responsable económico del PP, Juan Bravo, ha abogado por recurrir a "la concienciación más que a la imposición", y ha contrapuesto "el esfuerzo de pymes y autónomos" que sufren el incremento del precio de la luz frente a "un Gobierno que no reduce ministerios ni estructura burocrática y utiliza de forma reiterada el Falcon".

Con sorna, y sobre las medidas de ahorro que entrarán en vigor la semana que viene, el vicesecretario popular ha añadido que "sólo falta que Sánchez regale una bombilla para terminar de copiar a Zapatero".

Desde Moncloa, según trasladan también a EL ESPAÑOL, creen que los populares todavía están "tratando de definir cuál será la postura". Confían las fuentes gubernamentales consultadas por este periódico en que "se aclaren" y les hagan "llegar su propuesta", zanjando que "el diálogo es fundamental".

