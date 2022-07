El PP cree que el PSOE queda desautorizado para "hablar de corrupción" tras la sentencia de los ERE

La denominada pieza política de los ERE, tras once años de espera, ha llegado a su punto más álgido con la confirmación por parte del Tribunal Supremo de las condenas a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE. Una resolución que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dejado claro que no usará para "desacreditar al Partido Socialista".

Sin embargo, el Partido Popular considera que el PSOE queda "inhabilitado por la vía de los hechos para hablar de corrupción" tras este varapalo a su historia reciente. Fuentes del partido reconocen a EL ESPAÑOL que los ERE suponen una "losa muy grande" en el futuro político del principal partido del Gobierno.

Así las cosas, con un presidente autonómico y nacional del PSOE inhabilitado, y otro camino de prisión, los populares creen que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no se puede arrogar superioridad moral por más tiempo. Es más, consideran que el fallo de los ERE afecta de lleno a los socialistas y que su secretario general debería, al menos, entonar el meaculpa.

El PP pide una disculpa

Desde Génova recuerdan que la factura de esta trama asciende a los 680 millones de euros y que la impunidad fue sello de la casa durante los años en que se fraguaron las ayudas fraudulentas en la Junta socialista. Por ello piden, al menos, una disculpa generalizada del partido. Lejos del desmarque que vienen protagonizando.

Aunque evitan hablar de un "pacto de no agresión" entre ambas formaciones, desde el entorno de la dirección popular sí creen que este fallo puede suponer un antes y un después en el discurso de Ferraz. Máxime cuando el presidente Sánchez lleva meses abriendo frentes contra Feijóo y su equipo por la historia delictiva de su formación política.

Con el fallo del Supremo sobre la mesa, el PP no pone el foco tanto en la magnitud del asunto y sus consecuencias como en la "condescendencia total del PSOE con el caso de corrupción más grande" de la historia democrática. Una postura que, destacan personas cercanas a Feijóo, "parece impropia".

En línea con las palabras este martes del presidente popular ante el Comité Ejecutivo Nacional, en Génova incluso no dudan en reiterar que el Partido Socialista "es honrado, más allá de personas que no hayan estado a la altura" a lo largo de su historia. Por ello consideran que la defensa férrea hacia Chaves y Griñán que han mantenido sus principales dirigentes en las últimas horas no viene a cuento.

En ese sentido, marcan distancias con el PSOE recordando que uno de los primeros asuntos que tuvo que dirimir Feijóo tras su nombramiento como líder nacional fue el recurso que había presentado la anterior Ejecutiva de Pablo Casado contra una sentencia condenatoria por una reforma de la sede.

Distancia con el PSOE

La anterior dirección de Casado pedía la absolución del extesorero Luis Bárcenas en un recurso ante el Tribunal Supremo para tratar de lograr así la exoneración del PP en este asunto. Sin embargo, el actual presidente popular ordenó a los equipos jurídicos dar marcha atrás.

Ahora el equipo del gallego admite que "por limpieza y ética" había que acatar la multa de más de 200.000 euros que en su momento impuso la Audiencia Nacional por la citada reforma de la sede. Es decir, que el PP no eludió su responsabilidad con malas prácticas de antaño, algo que "sería impensable", matizan desde Génova.

Posible indulto

Sobre el futuro más inmediato, al margen de la imagen del PSOE, en el Partido Popular interpretan como una declaración de intenciones todas las reacciones de distintos cargos socialistas al fallo del Supremo sobre la condena de los ERE, defendiendo la honorabilidad de los expresidentes: "Lo siguiente que hay que preguntarse es si acaban planteando el indulto para Griñán".

Para ello tiran de hemeroteca, rememorando que "el Gobierno ya ha indultado a dirigentes de otros partidos". Aunque esta vez, advierten que aplicar la medida de gracia a uno de los suyos sería "cruzar el rubicón".

Con la postura del partido de no hacer sangre fijada por el líder, ésta vez desde Génova matizan que no habrá un "y tú más". Feijóo pretende introducir la "elegancia" en su forma de hacer política, desmarcándose así no sólo del tono de su partido hasta hace unos meses, sino también del PSOE y el Gobierno, a quienes ven desautorizados para mantener un perfil agresivo por este asunto toda vez que se han ratificado las penas a dos expresidentes socialistas por el mayor caso de corrupción de la democracia.

