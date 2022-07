Núñez Feijóo: "La política territorial la marca ERC, Bildu la memoria y Podemos la economía"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abandonó "preocupado" este martes el Congreso de los Diputados. "El presidente del Gobierno no tiene un plan para mí país. Su objetivo es resistir. Su política territorial la marca ERC, Bildu la Memoria y Podemos la economía", ha afirmado entrevistado por Carlos Alsina en Onda Cero.

Presenció el Debate sobre el estado de la Nación desde el escaño que tradicionalmente ocupa el líder de la oposición. Lo hizo en calidad de presidente del Grupo Popular en las Cortes, aunque no pudo confrontar con Pedro Sánchez, rol que cumplió la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. "Sabía cuál era mi condición y había que asumirla".

Sánchez llamó "curandero" a Núñez Feijóo, refiriéndose a él como un "traficante del miedo" que sostiene "que todo está mal, que el país se hunde". El 'popular', que recuerda que se ha dedicado "algún tiempo a la Sanidad", cree que Sánchez, para creerse "médico", "falla tanto en el diagnóstico como en el tratamiento".

"Se acreditó que no tenemos un plan ni para después del verano ni para el próximo año ni para los próximos ni con la inflación ni con la crisis energética", ha continuado Núñez Feijóo, que no duda del impacto de la guerra en Ucrania, pero tampoco de una "pésima política económica" que, asegura, es anterior al conflicto.

"Podemización completa"

Núñez Feijóo pide "un poco de modestia" a Sánchez y de partida no apoya ni una de sus propuestas estrella en el debate: un nuevo impuesto sobre los beneficios de las entidades financieras y otro a las energéticas, becas complementarias a estudiantes mayores de 16 años ya becados para que "nadie tenga que dejar los estudios por tener problemas económicos" y transporte gratuito en cercanías de Renfe de septiembre a diciembre.

Para Núñez Feijóo, "Sánchez ha construido un relato por el que la culpa es de las empresas energéticas y de los bancos". A su juicio, son "anuncios populistas que no sabemos en qué consisten" y tiene serias dudas de que "no vayan a repercutir en los recibos". "Tenemos que tener blindado que esto no lo van a pagar los cudadanos y que no va a frenar las inversiones".

En relación con la gratuidad del abono para los trenes de media distancia, quiere ver la letra pequeña, pero entiende que lo urgente es incrementar convoyes, maquinistas y frecuencia y una mejora de las infraestructuras, algo que precisamente esta ayuda del Gobierno podría imposibilitar por falta de fondos,ha argumentado.

Preguntado por si entiende que el presidente se ha "podemizado" ha respondido tajante: "No tenga ninguna duda. Podemización completa. Le ha comprado todas las propuestas y le ha salido barato porque las ha copiado".

