El embajador de Ucrania: "Me consta que muchos españoles quieren ayudar participando en la guerra"

Serhii Pohoreltsev es un diplomático veterano. Habla un español fluido, levantado sobre los cargos encarnados en Cuba –fue intérprete con la URSS– y en Argentina. Esta es su segunda designación en Madrid. El embajador de Ucrania toma asiento en el plató que hemos improvisado en el jardín.

No hay apenas ruido, tan sólo suena, a lo lejos, el cortacésped de algún vecino. Es un barrio tranquilo, de clase alta, donde viven grandes empresarios y futbolistas. Pohoreltsev sabe lo que es la guerra. Cuando Putin dio la orden, él estaba a treinta kilómetros de la frontera con Rusia. De vacaciones, visitando a su hija y a su suegro. El primer combate terrestre les pilló a apenas mil metros.

Pohoreltsev mira la hierba, el suave ondear de la bandera y firma el documento que le trae un subordinado. Debe de ser escalofriante esta calma cuando se acaba de regresar de la "destrucción" –esa es la palabra que utiliza–.

Hablamos con el embajador de Ucrania en España Esteban Palazuelos

Para reincorporarse a su puesto de trabajo, bordeó el frente de batalla. Después de dejar a su familia a salvo, recaló en Hungría. Y de ahí a Madrid. Pohoreltsev muestra dos obsesiones: la urgencia del envío de armamento pesado y el Consejo Europeo de este junio.

Allí, los días 23 y 24, se decidirá si se concede a Ucrania el estatus de candidato a entrar en la Unión. El embajador pide a Sánchez que "escuche a su pueblo": "Más del 80% de los ciudadanos españoles está a favor de que los ucranianos seamos europeos".

Cuando estalló la guerra, usted estaba en Ucrania visitando a su familia, que vive en la frontera con Rusia. ¿Cómo fue aquel día?

Sí. Estábamos a treinta kilómetros de Rusia. Nuestro ministro [de Asuntos Exteriores] nos envió un mensaje a todos los embajadores contándonos que la guerra había comenzado. En ese instante, empecé a pensar cuál era la forma más rápida de salir de Ucrania para reincorporarme a mi trabajo.

Su ciudad, Sumy, es una de las más castigadas. ¿Está a salvo su familia?

Afortunadamente, sí. Estaba allí con mi suegro y con mi hija. Empezaron a sonar las alarmas y el ruido de los bombardeos. Lo escuchábamos todos los días. Uno de los primeros combates fue muy cerca de la casa donde vivíamos en aquel momento.

¿Qué pasó?

Ocurrió a apenas un kilómetro. Vimos las consecuencias de la batalla, los carros de combate quemados. No teníamos posibilidades de salir. Poco a poco, empecé a investigar cuál era la manera más segura de salir. Quería atravesar el camino yo solo y, una vez comprobado, regresar y hacerlo con mi familia.

Tuvo que ser muy difícil. Esa zona, como dice, estaba muy cerca del frente.

Sí. Comprobé que la carretera que necesitábamos había sido bloqueada por las unidades rusas. No había posibilidad de cruzar. Después, cuando se organizaron los corredores humanitarios, aprovechamos la oportunidad. Pasamos a Hungría y de ahí a España.

¿Cómo es de cerca un frente de batalla? Los españoles no sabemos lo que es la guerra desde 1939.

Lo que le decía: los carros de combate destruidos, camiones militares en ruinas. Destrucción. Mucha destrucción.

Serhii Pohoreltsev, durante la entrevista, en la embajada de Ucrania en España. Sara Fernández

Dígame lo primero que pensó al ver las imágenes de la matanza de Bucha. A partir de ahí, se fueron encontrando fosas en otras ciudades. Esas imágenes supusieron un punto de inflexión para la opinión pública.

Sí, yo también lo creo. Todo el mundo vio las imágenes de Bucha e Irpin. Esos actos terroríficos han sido descubiertos en otras ciudades. Me temo que descubriremos más. Me refiero a los territorios todavía ocupados por el ejército ruso. Se comportan de manera inhumana, violando, si se puede decir así, las normas de la guerra. Torturan y matan a civiles.

¿Están ustedes elaborando un archivo con todas esas pruebas para después contarlo al mundo y exigir responsabilidades?

Sí. Estamos recabando miles y miles de evidencias. Tienen que responder por lo que han hecho. Recopilamos documentos y fotografías. Existe ese proceso de trabajo por el que me pregunta. Ya se ha condenado a cadena perpetua a algunos miembros de las fuerzas armadas rusas. Putin también responderá ante la justicia.

La pena máxima es la cadena perpetua; no existe la pena de muerte, ¿verdad?

La pena de muerte no existe en Ucrania, no.

Putin niega que las fuerzas rusas actuaran de esa manera y habla de propaganda. También los rusos han difundido imágenes donde se ve a supuestos soldados ucranianos rematando a rusos indefensos. ¿Cómo van a combatir esa versión? ¿Cómo le van a contar al mundo que eso no sucedió?

Por eso intentamos explicar la situación ante esa propaganda. Trasladamos a la gente esas pruebas de las torturas y ejecuciones. Captamos imágenes con satélite. Se ven los cuerpos. Lo vimos conforme los rusos ocupaban esos lugares. Tenemos el material necesario para probar nuestras palabras.

¿Y cómo trata el ejército ucraniano a los prisioneros rusos?

Somos una sociedad civilizada. Los tratamos como debe tratarse a los presos militares según el convenio de Ginebra. Les damos asistencia médica y humanitaria. Sin ningún tipo de discriminación por su raza o religión.

¿Están logrando conseguirlo? Las guerras sacan lo peor del ser humano en cualquier bando, en cualquier causa. Tiene que ser difícil evitar el descontrol.

Nuestros soldados son muy profesionales. Existe el control, estamos organizados. No conocemos casos como los que usted menciona. El ejército ucraniano continúa defendiéndose con gran valentía y, repito, profesionalidad. Los rusos, en cambio, están desmoralizados y no tienen capacidad de actuar de manera correcta.

"Somos una sociedad civilizada. Tratamos a los prisioneros rusos como exige el convenio de Ginebra, con asistencia médica y humanitaria"

Según cifras oficiales del gobierno ucraniano, ¿cuántas bajas ha sufrido cada ejército?

Tenemos estimaciones. Han muerto alrededor de 30.000 soldados rusos. En nuestro lado, hay muchas menos víctimas.

¿Cuál es el dato?

Lo desconozco.

¿Y la población civil?

De momento, han matado a 234 niños ucranianos. Esa cifra irá creciendo conforme averigüemos lo que está pasando en las zonas ocupadas. Siguen atacando estructuras civiles, además de las militares: hospitales, iglesias, teatros… Cada día crecen esas víctimas, no tenemos más estimaciones.

Espero que, con la ayuda de nuestros socios, mantengamos nuestras posibilidades de resistir. El armamento pesado es muy necesario ahora. Nosotros tenemos la voluntad de defendernos, pero necesitamos armas para hacerlo. Quizá nuestro ejército sea el mejor del mundo por la profesionalidad de la que le hablaba y su organización, pero necesitamos más armas.

Serhii Pohoreltsev fue director general de asuntos consulares en Ucrania. Sara Fernández

Conoce bien esa parte de Ucrania más cercana a Rusia. Imagino que allí el ruso es una lengua mayoritaria y que buena parte de la población tenía un sentimiento ruso. ¿Cómo reaccionaron los ciudadanos cuando se produjo la invasión? ¿La guerra ha cambiado la opinión de quienes simpatizaban con Moscú?

Yo no diría que gran parte de la población en esos territorios tuviera sintiera simpatía hacia Moscú. Sobre todo desde 2014, que fue cuando realmente comenzó la guerra, con la invasión de Crimea.

En la zona oriental de Ucrania, ¿qué cree que habría pasado antes de la guerra si se hubiera celebrado un referéndum? ¿Habrían sido más los que hubieran apostado por una unión con Rusia?

En Ucrania no se puede celebrar ningún tipo de referéndum respecto a la integridad territorial. Yo diría que la guerra, ya en 2014, ayudó a muchos a valorar la situación. En esas zonas, prácticamente toda la población ya defiende a Ucrania y apoya su identidad nacional. Odian a Putin y sus agresores.

"Putin no ha logrado su objetivo de ocupar la capital y las ciudades importantes. Por eso se ha instalado allí donde puede acumular tropas, en Donetsk y Lugansk"

Parece que Putin está renunciando a invadir Ucrania entera para intentar controlar la zona del Donbás. ¿El ejército ucraniano está resistiendo esa acometida?

Eso tiene que ver con nuestra resistencia. No logró su fin de entrar en la capital ni conquistar las ciudades más grandes. Tuvo que retroceder y se instaló en Donetsk y Lugansk. Han cambiado de planes. Estamos viendo cómo se ha centrado en aquellos lugares donde ha podido acumular tropas.

Algunos estrategas apuestan por dejar una salida a Putin para adelantar el fin de la guerra. Es decir: no amenazarle con una cadena perpetua, sino ofrecerle una especie de camino. ¿Qué piensa cuando lo escucha?

Fue Putin quien desató la guerra. Debe responder por ello. Nosotros simplemente luchamos por defender nuestra integridad territorial.

¿Qué le parecen esas teorías según las cuales Putin estaría enfermo y, además, se estaría preparando un golpe contra él desde dentro de Rusia?

Eso de la enfermedad de Putin lo acabo de leer en un periódico ucraniano. No lo sé. Lo que sí sé es que todavía tiene capacidad de actuar como está actuando. Es un piloto derribado, pero con vida. Y sigue con la guerra.

¿Y sobre un golpe de Estado contra Putin fabricado en Rusia?

No tengo información. Pero eso, si supone un cambio de régimen, nos ayudaría a parar la guerra. Son teorías que circulan por ahí, no lo sé, nosotros estamos concentrados en la captación de suministros y en resistir. También en presentar nuestra candidatura de adhesión a Europa.

"Tenemos capacidad para resistir, pero nos falta armamento. Ojalá tuviéramos más apoyo físico y material de la OTAN"

¿Es sostenible la resistencia a medio-largo plazo sin la intervención directa de Europa y Estados Unidos?

Capacidad sí tenemos. Lo que nos falta es armamento. Ojalá pudiéramos conseguir que la OTAN cerrara el cielo y evitara los bombardeos. Ojalá tuviéramos más apoyo físico y material de los Estados miembros. Pero la situación es la que es. El ejército ruso, en cambio, está desmoralizado. Con más armas, podríamos acortar el plazo de la guerra e incluso ganarla.

¿Ustedes entienden la postura de la OTAN? Me refiero a la negativa de no participar directamente en la contienda.

La amenaza del uso de armamento nuclear por parte de Putin siempre va a existir, participe o no la OTAN directamente en la guerra.

Pero si la OTAN entra, ¿no habría más posibilidades de que Putin apretara el botón?

Nosotros estamos intentando entrar en la OTAN y queremos recibir más apoyo, pero no es fácil. La situación es compleja. Por eso hablo de lo que sí es posible: incrementar el envío de armamento.

Desde España y desde otros países de Europa, han viajado cientos de voluntarios para luchar junto al Ejército ucraniano. ¿Cuántas personas han partido desde aquí?

No tengo información sobre la cantidad de voluntarios ni sobre cómo funciona el proceso. Sí me consta que hay mucha gente en España que quiere apoyar a Ucrania, no sólo expresando su opinión, sino participando en la guerra.

Pero, ¿ese proceso de envío de voluntarios no se gestionó aquí?

De momento, no está abierto ese proceso.

Cuando estuvo abierto, ¿cuáles fueron los requisitos para poder convertirse en uno de esos voluntarios internacionales? Yo, por ejemplo, un joven de treinta años que nunca ha cogido un arma, ¿podría haber sido uno de ellos?

No tengo esa información, lo siento.

"No hay avances ni buenas perspectivas en las negociaciones con Rusia. Putin vive en un mundo paralelo"

¿Ha habido algún avance reseñable en las negociaciones con Rusia sobre el fin de la guerra?

No hay avances ni buenas perspectivas debido a la postura de Putin, que trata de actuar a base de ultimátum. Vive en un mundo paralelo. Actúa de una manera que no corresponde a la realidad. Lo hace como si hubiera ocupado la capital y otras grandes ciudades. No podemos poner fin a la guerra a cualquier precio.

¿Aceptarían algún “precio”? ¿Qué significa negociar la paz? Los analistas internacionales aseguran que Putin podría exigir la anexión de Crimea y el Donbás. ¿Lo aceptarían?

Es que violar la integridad territorial es algo inaceptable. Eso ni lo discutimos. La existencia de Ucrania como país independiente no se negocia. Vamos a recuperar todos los lugares temporalmente ocupados por los rusos, también Donetsk y Lugansk. Incluso Crimea. Pero debemos seguir luchando.

¿Y aceptarían firmar el compromiso de Ucrania a no solicitar su ingreso en la OTAN a cambio de que se acabara la guerra?

En estos momentos, tratamos de conseguir lo contrario: adherirnos a Europa y la OTAN. Nuestro presidente ha dado esas instrucciones a la diplomacia.

Pero no parece fácil la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Macron, por ejemplo, dijo que ese movimiento podría tardar años en cristalizar. ¿Qué novedades hay al respecto?

Prácticamente todos los países europeos dicen que Ucrania merece la entrada en la Unión. Lo que se discute es cómo realizar el proceso. El 23 y el 24 de junio va a tener lugar el Consejo Europeo. Allí se supone que se tomará la decisión de dar a Ucrania el estatus de candidato a formar parte de la UE.

"Son momentos muy complicados para Ucrania, no creo que Zelenski esté al tanto de las disputas internas del Gobierno"

España envía armas directamente a Ucrania, pero la mitad del Gobierno está en contra de ello. ¿Qué piensa?

Bueno, yo no diría la mitad. Una parte del Gobierno. Necesitamos el apoyo de todos los países. Es muy importante que el apoyo declarativo se convierta en hechos concretos. Ya sé que se lo he repetido varias veces, pero es que es muy importante. Le hablo, sí, del envío de armas. El Gobierno de España debe apoyar la candidatura de Ucrania a entrar en la UE, porque debe escuchar la opinión mayoritaria de su pueblo. Según las encuestas, el 80% de los ciudadanos españoles apoya ese gesto.

Serhii Pohoreltsev pide a los países europeos "más armamento pesado" para Ucrania. Sara Fernández

¿Cómo es su relación con el Gobierno de España? ¿Ha transmitido su malestar por la postura de Podemos?

No. Eso no ha pasado. No hemos dicho nada respecto a Podemos. Son momentos muy complicados para Ucrania. Así que no creo que nuestro presidente esté tan al tanto de las disputas internas de los partidos en España.

En su comparecencia en el Congreso, Zelenski señaló a algunas empresas españolas que hacían negocios en Rusia. ¿Qué les diría a esos empresarios? ¿Ha habido novedades al respecto tras las palabras del presidente de Ucrania?

Eran dos empresas y una asociación. Hemos tenido varios encuentros con sus directivos tras la intervención en el Congreso español de nuestro presidente. En el caso de Porcelanosa, ya está resuelto: han dejado de hacer negocios con Rusia. La asociación Sercobe se dirigió a las empresas que la forman para pedirles que cerraran esos negocios y no subsidiar la guerra de Putin. Con Maxam es un poco diferente, no es fácil. Porque tienen filiales trabajando con Rusia y no pueden cerrar inmediatamente, pero están trabajando en eso.

Con Sercobe incluso hemos hablado para que, una vez acabe la guerra, sus empresas asociadas puedan invertir en Ucrania. El presidente Zelenski no obligó ni predicó, pero sí advirtió de que esos negocios financian, en el fondo, la guerra de Putin.

Zelenski puso el bombardeo de Guernica como ejemplo de lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Vox, un partido con 52 diputados, se mostró en desacuerdo y fue muy crítico. ¿Cuál es su opinión?

Gran parte de los españoles, diría que el 90%, apoyó esa comparación y el mensaje del presidente Zelenski. Demostró conocer la historia de España. Lo considera parecido y por eso lo mencionó.

¿Fueron ustedes, en la embajada, quienes asesoraron sobre ese capítulo al presidente Zelenski?

No. Guernica es un tema que los ucranianos conocen desde hace mucho tiempo. Estoy seguro de que el presidente también. Hombre, lógicamente, como embajada de Ucrania en España, ayudamos a la oficina presidencial en algunos aspectos del discurso.

¿Y el Gobierno de España les ayudó a ustedes con el discurso? ¿Estuvo pactado?

No, no. El Gobierno de España nos apoya en otras cuestiones muy prácticas e importantes, como la acogida de refugiados o el envío de armas, pero no en la elaboración de discursos. La acogida en España a los ucranianos refugiados está siendo muy cálida.

