Los ministros económicos se reúnen 'in extremis' con Igualdad para encajar la baja por menstruación

Los ministerios de Economía, Inclusión social y Hacienda negocian con el Ministerio de Igualdad los detalles de la norma que este último pretende llevar al Consejo de Ministros del martes y que incluye la posibilidad de regular las bajas por menstruación dolorosa, según fuentes del Gobierno.

La propuesta está incluida en uno de los borradores que maneja la ministra Irene Montero y que dedica un amplio apartado sobre el derecho a la salud menstrual, que incluye una baja laboral de tres días por regla dolorosa. Tiene el apoyo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y, en principio, el visto bueno de la Moncloa, a falta de perfilar los detalles.

No obstante, algunos de sus extremos dividen al Gobierno por la aplicación práctica y en algún caso también por el fondo y, por ello, algunos miembros del Ejecutivo preferirían aplazar su aprobación por falta de debate interno y hasta que no se cierren todos los detalles. Es el caso de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha afirmado que no deben aprobarse normas que "estigmaticen a las mujeres".

Fuentes del Gobierno explican que esa propuesta necesita ser revisada en todo caso y retocada por los ministerios económicos, para establecer una regulación viable, poder incluir procedimientos concretos y garantías, y también poder evaluar su coste.

También en lo que se refiere al tratamiento fiscal de los productos de higiene femenina que se incluye en algunos de los borradores.

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, explicó este jueves que el Gobierno está "en proceso de trabajo interno en los órganos colegiados del Gobierno".

La crítica de Calviño vino precedida de la de Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general del sindicato UGT. "No sé si nos hace un flaco favor a las mujeres", dijo la número dos del sindicato en declaraciones a la Cadena Ser. "Hay que hacer matizaciones, porque estigmatizar otra vez a las mujeres porque tengamos la baja por tener la regla (hay que hablarlo así de claro) es poner otra vez el foco sobre nosotras", añadió.

El borrador de Igualdad se encuentra en la misma situación que vivió la llamada "ley del sí es sí" que llevó Montero al Consejo de Ministros en marzo de 2020. Los borradores de Igualdad tuvieron que pasar por el Ministerio de Justicia ante de ser aprobados formalmente, por contener supuestos errores de técnica jurídica que hubo que solventar con tensión entre ambos departamentos.

Ocurrió lo mismo con la llamada "ley trans" que fue bloqueada por la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por discrepar de su contenido y la forma en la que estaba elaborada.

Incierta aprobación

Ninguna de las dos leyes ha concluido aún su trámite parlamentario. Este anteproyecto de ley del aborto no tiene garantizada su aprobación antes de que termine la legislatura, a menos que el Gobierno agilice el trámite con su declaración de urgencia.

Ahora el borrador del anteproyecto de ley del aborto iniciará un largo trámite sin garantías de ser finalmente aprobado en el Congreso y el Senado. Si el texto pasa el martes por el Consejo de Ministros tendrá que ser enviado para que hagan informes no vinculantes al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

Esos informes no estarán hasta finales de 2022, cuando tendrá que volver al Consejo de Ministros. Allí se convertirá en proyecto de ley para iniciar el trámite en el Congreso y el Senado.

El largo trámite parlamentario necesita debate de totalidad en pleno, luego en ponencia y en comisión. Una nueva votación en el pleno del Congreso y remisión al Senado para un trámite similar que podría no terminar hasta finales de 2023, cuando se disuelvan las Cortes.

