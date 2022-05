Podemos daría dos escaños a PP y Vox si la Junta Electoral no les permite concurrir en coalición

El pistoletazo de salida de las elecciones andaluzas no ha sido tranquilo para la coalición Por Andalucía. Podemos, Izquierda Unida, Más País, Alianza Verde, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz llegaron en la noche del viernes a un acuerdo tan 'in extremis' que, según la Junta Electoral Autonómica, no es válido.