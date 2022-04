Yolanda Díaz se ofrece a otro Gobierno con el PSOE para frenar "la corrupción y los recortes" de Feijóo

El "proceso de escucha" de Yolanda Díaz, en stand by por la crisis económica derivada de la invasión de Ucrania, se reactivará "en los próximos días". La vicepresidenta segunda del Gobierno tiende la mano a Pedro Sánchez y confía en seguir "trabajando y colaborando juntos" para frenar a un PP que sube en las encuestas y para evitar "los recortes, la austeridad y la corrupción" que representa Alberto Núñez Feijóo.

Yolanda Díaz ha asegurado estar "muy ilusionada" con este proyecto y afirma que su objetivo inicial es "dar confianza" y "tranquilidad" a los progresistas, aunque sigue sin confirmar si será candidata a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones. "Voy a contribuir a cambiar España", ha apuntado Díaz, que se ofrece a Pedro Sánchez para "trabajar juntos" en mantener un Gobierno progresista y de coalición otros cuatro años.

"Feijóo es el pasado"

En este sentido, la ministra de Trabajo da por muerto el bipartidismo "que anhela" Feijóo y alerta de que "la verdadera disputa" está en un Gobierno con la extrema derecha o un Gobierno progresista, misma advertencia que este lunes hizo el presidente del Gobierno en una entrevista en Antena 3.

"La gente quiere acuerdos, diálogo, que nos entendamos, aunque no pensemos igual", ha opinado Díaz este martes en TVE, que ha dejado claro que no quiere "un país en blanco y negro que no crea en la democracia" y que sea apoye en una ultraderecha, Vox, que "no está en la senda del constitucionalismo".

En este sentido, ha alertado de que Feijóo "es el pasado, los recortes, la austeridad y las viejas políticas de los años 90". "Yo le pregunto qué servicio público va a quitar por cada bajada de impuestos que propone", ha añadido.

Preguntada por la ausencia de Feijóo en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León tras pactar con Vox, Yolanda Díaz se ha mostrado contundente. "Feijóo es un gran escapista. Ha puesto su agenda con una enorme excusa para no acudir a una foto que le mancha", ha opinado.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, sobre la ausencia de Feijóo en la investidura de Mañueco: "Es un gran escapista y es evidente que ha puesto una enorme excusa para no acudir hoy a una foto que lo mancha"

"Feijóo se avergüenza del pacto con Vox"

Así, la vicepresidenta segunda asegura que Feijóo demuestra con su ausencia que "se avergüenza" del pacto con la extrema derecha en Castilla y León y le exige, además, que tome las riendas de su partido porque "están pasando cosas muy graves" con los presuntos casos de corrupción en los gobiernos de José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso.

"Se escabulle y no asume su responsabilidad de investigar lo que está pasando. La corrupción es un mal endémico del PP que le cuesta centenares de miles de euros a los madrileños", ha señalado Yolanda Díaz.

En este sentido, ha criticado el "muro" que Feijóo ha colocado "para hacer como que esto no existe" y le ha recordado que "Casado fue expulsado del PP porque quería investigar la presunta corrupción del PP en Madrid".

"Los ciudadanos merecen respeto y claridad con lo que está pasando en Madrid. Lo que no sirve es escabullirse: primero no le gusta el Gobierno con la extrema derecha en Castilla y León y ahora tiene un problema con la presunta corrupción en administraciones gobernadas por ellos mismos".

