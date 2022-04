Yolanda Díaz, sobre la ausencia de Feijóo en la toma de posesión de Mañueco: “Es un gran escapista”

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, describió hoy al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como “un gran escapista” por ausentarse de la investidura del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, e insinuó que “parece que se avergüenza de ser del PP”.

Lo hizo en declaraciones recogidas por la agencia Ical en una entrevista en TVE, en la que interpretó que Feijóo “ha puesto una gran excusa”, escudándose en “una agenda que es la suya”, para no estar en la primera investidura de un presidente autonómico del PP gracias al apoyo de Vox, partido del que más tarde enjuició que “no está hoy en el marco constitucional”.

Díaz concedió que “está muy bien que se reúna con los agentes sociales”, el encuentro que el líder del PP tiene hoy y que según su versión le impide asistir a la toma de posesión de Mañueco en Castilla y León, pero aprovechó para sugerirle que reconozca el éxito de la reforma laboral pactada por el Gobierno con ellos y criticada por los populares. Una reforma que avanzó que, según los datos que se van conociendo de abril, aumenta aún más que en marzo el porcentaje de contratos indefinidos.

Siguiendo con Feijóo, le advirtió de que “están pasando cosas muy graves en su partido”, porque su predecesor al frente del PP, Pablo Casado, “fue expulsado porque quería investigar la corrupción”, y le indicó que él “tendría que investigar la corrupción” y “algo le debe decir a los madrileños” porque “es muy grave lo que está pasando en Madrid”, sin distinguir Comunidad de Ayuntamiento. “La corrupción es un mal endémico en el Partido Popular”, enjuició. “Feijóo no puede ser el presidente del PP y escabullirse de todos los temas que no le gustan”

La vicepresidenta también afeó al líder popular su sugerencia de que siempre gobierne la lista más votada, dado que “nunca se aplica cuando el PP no es la lista más votada”, y en ese sentido preguntó si va a permitir que en el Ayuntamiento de Madrid, donde no lo fue, “gobiernen otras formaciones”. Según diagnosticó, ésas son “fórmulas que tienen que ver con los años 90, representan el pasado y tienen un encaje difícil” en el parlamentarismo español, porque “el viejo bipartidismo que añora Feijóo no existe y no va a volver a existir”.

Finalmente, sobre la apuesta de Feijóo por una bajada generalizada de impuestos, insistió en la réplica habitual de la izquierda de retarle: “Por cada bajada de impuestos, díganos qué servicio público va a recortar”. También interpretó que el presidente del PP “no escucha al Fondo Monetario Internacional”, que se está mostrando partidario de subir los impuestos.

