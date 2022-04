Feijóo: "Yo he venido aquí para ganar y gobernar, y reivindico el PP de las mayorías contundentes"

Alberto Núñez Feijóo ha reclamado este viernes el apoyo de todos los militantes del PP para poder gobernar España, cuanto antes, con una "mayoría absoluta" similar a las que obtuvieron los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy: "Daré todo de mí mismo para que el PP vuelva a conseguirlas", ha afirmado.

Durante la presentación de su candidatura a la presidencia nacional del PP, Feijóo ha recordado que durante sus 30 años de trayectoria política sólo ha permanecido tres años y medio en la oposición. "Me siento más seguro gobernando que haciendo oposición", ha ironizado.

Núñez Feijóo ha reconocido que no le ha resultado fácil el paso de optar a la presidencia del PP: "No es la mejor decisión para mi familia", ha afirmado, "no es lo más cómodo para mí, tengo un vínculo con Galicia indestructible, esto no estaba en mis planes", ha recalcado.

Pero el "abrumador" respaldo que durante las últimas semanas ha recibido de los afiliados le ha confirmado en la voluntad de trabajar para que "España sea el sitio en el que quiero que crezca mi hijo", ha dicho visiblemente emocionado.

"Estoy en el último cuarto del tiempo de mi vida política, no aspiro más que a servir a mi país y a mi partido, no tengo ninguna otra ambición personal", ha señalado, "he decidido ofrecer lo mejor de mí mismo para mi país y para mi partido, en este orden".

El todavía presidente de la Xunta de Galicia ha dado a conocer el nombre de los vocales que incorporará a su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y a la Junta Directiva Nacional del PP.

Alberto Núñez Feijóo ya había anunciado en las últimas horas que incorporará a Cuca Gamarra (que será relevada como portavoz en el Congreso de los Diputados) a su equipo como nueva secretaria general del partido y al actual consejero de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, como coordinador general.

