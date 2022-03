El Polisario acusa a Sánchez de claudicar al "chantaje de Marruecos sobre España"

“Los españoles que viven y trabajan en Marruecos deberían agradecerle a Sánchez este paso”, manifiesta a EL ESPAÑOL un empresario español desde Rabat, en referencia a la apuesta por el Plan de Autonomía marroquí como “la base más seria, realista y creíble” para la resolución del conflicto con el Sáhara Occidental.

La misiva del presidente Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, que inicia una nueva relación y pone fin a la crisis diplomática, ha sentado bien entre los empresarios españoles residentes en Marruecos y los trabajadores de Castillejos y Nador que trabajaban en Ceuta y Melilla hasta que se cerró la frontera el 2020. Muestran alivio y alegría en conversaciones con EL ESPAÑOL.

La crisis bilateral y el aplazamiento de la Reunión de Alto Nivel (RAN) por parte de Marruecos ha supuesto un varapalo económico para los empresarios españoles con negocios en el país vecino. “Ya era hora de que España que se fije más en la política Exterior pensando en los suyos. Los marroquíes y los saharauis pueden tener sus ideas, pero el gobierno español tiene que estar pendiente de los españoles que trabajamos y vivimos en Marruecos; y no en las ideas de uno u otro bando. Llevamos sufriendo esto desde hace más de dos años. Muchas familias se han quedado sin poder visitarse”, mantiene este empresario español residente en Marruecos que prefiere mantener el anonimato.

“Es una buena noticia, no solo para los empresarios, si no para todos los residentes españoles en Marruecos. Desde el punto de vista económico es trascendental pues abre la puerta a la reapertura de las fronteras marítimas, y posiblemente de Ceuta y Melilla, tan necesarias para nuestros intercambios comerciales”, explica a EL ESPAÑOL, Jaume Reverter, empresario español residente en Rabat.

“Ojalá se termine este problema entre Marruecos y España, y volvamos a entendernos mejor que antes”, manifestó uno de los representantes de los miles de transfronterizos, que llevan dos años sin poder cruzar las fronteras con Ceuta y Melilla para trabajar.

El Frente Polisario lo lamenta

Para los saharauis, el camino tomado por Sánchez significa “un giro sustancial en la posición, hasta ahora, adoptada por los sucesivos gobiernos de España y consensuada en sus términos generales entre las grandes fuerzas políticas”, según explica Oubi Bachir, representante del Frente Polisario en la Unión Europea.

El diplomático saharaui achaca la decisión de Sánchez “a los intensos meses de chantaje de Marruecos sobre España para restablecer las relaciones. El precio fue desafortunadamente, sacrificar de nuevo el pueblo saharaui”.

Para Oubi, al considerar la propuesta marroquí como “más seria”, Sánchez adopta “el unilateralismo, la imposición y descarta definitivamente la solución democrática basada sobre la legalidad internacional que es el referéndum de autodeterminación”.

Además, hacer alusión al respeto de la “integridad territorial en el contexto del conflicto saharaui es abrazar a la tesis marroquí”. Y considera que “huele a una nueva reedición actualizada de los acuerdos Madrid”, por los que en 1975 se entregó el Sáhara español a Marruecos.

Y en la actualidad, lo hace “en una situación de mucho peligro, con la guerra en el Sáhara y la tensión regional, que alimenta la escalada y no ayuda en contenerla”.

Los ecologistas apoyan al Sáhara

Al igual que Unidas Podemos, desde Verdes Equo reiteran que “el problema del Sáhara Occidental es un proceso inacabado de descolonización española que debe resolverse de conformidad con el derecho internacional”. Por eso, “España no puede dar la espalda al pueblo saharaui”, manifiestan.

Para el coportavoz de la formación ecologista, Florent Marcellesi: “Ceder ante el chantaje marroquí es del todo inadmisible. La única solución pasa por el respeto al derecho europeo e internacional en el marco de la ONU. Una solución dialogada y referéndum para el pueblo saharaui”.

Recuerda también que el Partido Verde Europeo, en su 32 Congreso, adoptó una resolución a favor de que la Unión Europea actúe en apoyo de la paz y el derecho a la autodeterminación en el Sáhara Occidental.

Canarias también se rebela

“Pedro Sánchez no está habilitado para decidir él solo sobre la postura de España en relación al Sáhara. Esta postura es sencillamente inválida, y lo que haga el Estado español será tras un debate del asunto en las cámaras legislativas, para contar con la opinión de todas las formaciones. Y ya les adelantamos, está formación no admitirá otra fórmula que no cuente con los saharauis decidiendo su futuro como un pueblo libre”, asegura Coalición Canaria Fuerteventura.

Para el partido canario “el presidente es un simple delegado del poder ejecutivo que le han cedido las Cámaras legislativas españolas”. Con el reconocimiento de una autonomía para el Sáhara, la postura de Marruecos para ese territorio, “Sánchez contraviene la legislación internacional, que se ha pronunciado en incontables resoluciones de las Naciones Unidas en favor de un referéndum de autodeterminación. Ni el presidente de España ni el Rey de Marruecos pueden tomar esa decisión”.

Además, enumeran una lista de desplantes a España desde la otra costa: “La declaración de las aguas canarias como suyas, reclamaciones ilegítimas en materia de pesca, el comerciar con recursos naturales que no son suyos porque su autoridad sobre territorio no está reconocida, y especialmente, la utilización la migración como arma, como pudimos comprobar con la apertura de las vallas de Ceuta y Melilla”.

