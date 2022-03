Feijóo dice que la crisis económica no se debe sólo a Putin, sino a la "frivolidad" del Gobierno

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la presidencia nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este miércoles que los españoles no pueden esperar "dos o tres semanas" a que el Gobierno decida bajar los impuestos de la luz y los combustibles, porque "la situación económica es crítica y la social es grave".

En un acto con militantes celebrado en Santiago de Compostela, Feijóo ha ironizado diciendo que, según el Gobierno de Pedro Sánchez, "todos los problemas de la economía española de los dos últimos años se debe a la guerra que empezó hace dos semanas".

A su juicio, los problemas que miles de familias sufren para llevar a fin de mes se deben a la "frivolidad presupuestaria y económica" demostrada por el Gobierno durante los dos últimos años.

"Nunca desde el siglo pasado sufrimos una inflación tan desbocada como ahora", ha afirmado el candidato a la presidencia nacional del PP, "nunca nos costó tanto a las familias y trabajadores llenar los tanques de gasolina o diésel o pagar la factura de la luz como nos cuesta ahora. La recuperación de un país que ya no iba bien" se ha complicado ahora aún más a causa de la invasión de Ucrania, ha señalado.

Núñez Feijóo ha pedido al presidente Pedro Sánchez que baje los impuestos de la luz y los combustibles ya, sin esperar a lo que decida Europa, pero ha lamentado que las dudas y titubeos del Gobierno se deben a que "tiene a la oposición dentro", ha dicho en alusión a los ministros del Gobierno.

"Parece una broma que mientras el mundo trabaja para evitar una Tercera Guerra Mundial", ha señalado el presidente de la Xunta, "Sanchez no sea capaz de convencer a sus socios de Podemos para que entiendan la gravedad" de la situación.

Feijóo aludía a los reparos que han puesto los ministros de Podemos, encabezados por Ione Belarra, a la decisión de aumentar el gasto de Defensa hasta el 2% del PIB, de acuerdo con los compromisos adquiridos en el seno de la OTAN.

"Parece una broma", ha insistido, "que mientras a 25 kilómetros de la frontera europea se está desatando una guerra sin cuartel, con más de 100 hospitales bombardeados, La Moncloa se quiere convertir en un plató de televisión a mejor honra del presidente del Gobierno", ha añadido sobre la serie de televisión que protagonizará Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo ha prometido que, si gana las próximas elecciones generales, conformará "un Gobierno sin caos ni división" para dejar atrás los problemas que sufren millones de españoles.

Para ello se propone trasladar al resto de España la receta que ha aplicado en Galicia durante los últimos 13 años: "En Galicia el PSOE no gobierna, el nacionalismo grita pero no manda, Podemos no está en el parlamento autonómico y el centro derecha solo tiene una marca de referencia, el PP de Galicia".

De esta etapa, ha extraido varias enseñanzas políticas que se propone aplicar ahora a nivel nacional. "Al independentismo se le puede parar con firmeza, sin insultos y sin sometimientos", ha enumerado en primer lugar.

"Al centro derecha se le puede unir en toda España, como lo hemos unido en Galicia", ha añadido Núñez Feijóo, "el populismo no es una consecuencia innegociable de los tiempos que corre, en Galicia el populismo no está", ha indicado recordando que, gracias a su política transversal, ni Podemos ni Vox están presentes en el Parlamento gallego.

El acto más multitudinario de la campaña de Núñez Feijóo ha sido hasta ahora el celebrado el martes junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

En dicho encuentro, Ayuso aseguró que la decisión de Feijóo de dirigir el PP ha puesto fin a las guerras internas en el partido: "Has demostrado que eres capaz de unir a ciudadanos de izquierdas y de derechas en torno a un único proyecto", señaló Ayuso dirigiéndose al político gallego, "has conseguido mayorías absolutas. ¡Ya quisiera una para mí! Nos estás aportando paz; has dado paz al partido y al centro-derecha".

Sigue los temas que te interesan