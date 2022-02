Las 11 sombras no despejadas de la versión de Isabel Díaz Ayuso sobre los cobros de su hermano

"Lo que dice ahí la presidenta no tiene discusión, porque es la verdad", dicen del lado de Isabel Díaz Ayuso. "Lo que hemos estado haciendo estos seis meses es aguantar sus campañas, pero la verdad prevalecerá", sostienen del de Pablo Casado.

Que ambas partes tratan de convencer a la opinión pública de que su versión es verdad, es evidente. Incluso uno podría dar por hecho que hasta se lo creen de verdad, que ni Ayuso ni Casado creen estar en falta en nada del contenido de sus versiones. Tampoco a Teodoro García Egea le tembló la voz, ni la engoló en su rueda de prensa del jueves. Un experto en lenguaje no verbal diría que todos dicen la verdad, o son unos genios de la actuación.

Porque lo que es evidente es que las versiones no encajan. En la sede de la dirección nacional del Partido Popular dan por hecho que la presidenta de la Comunidad de Madrid es quien tiene que explicarse "ahora que ha admitido que su hermano cobró de un contrato adjudicado por su Gobierno".

Fuentes de Génova concluyen, en conversación con este periódico: "El tema está zanjado, ella ha admitido una conducta no ejemplar"... y lo cierto es que la única cabeza que ha rodado es la de Ángel Carromero -un enviado de Teodoro-, a modo de cortafuegos. Si se excedió en el encargo de averiguar qué había pasado y contactó con unos espías, Génova habría quedado eximida haciéndole caer.

Así que, si las dos a la vez no pueden ser ciertas y el equipo de Pablo Casado da por "zanjado" el meollo del asunto, veamos cuáles son las sombras del relato de su vieja amiga -"casi hermana"- Isabel Díaz Ayuso, y de sus colaboradores:

1. ¿Hubo comisión?

La presidenta de la Comunidad de Madrid cambió de versión este viernes, entre las 9.30 de la mañana y el mediodía. En directo, en la cadena Cope con Carlos Herrera, se refirió a los cobros de su hermano en dos ocasiones como "la comisión". En los minutos 7 y 8 de la breve entrevista.

En su comunicado con membrete de la institución que preside dice textualmente "es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación".

Y entonces, ¿por qué tanta información sobre la legalidad del contrato entre el proveedor y la Consejería de Sanidad? Tanto ruido desvía la atención de lo que importa: el meollo de la cuestión es el concepto, la cantidad y el motivo real del dinero que recibió Tomás Díaz Ayuso, posteriormente, y vía factura, de la empresa.

2. ¿De cuánto fue el cobro?

Ésa es una información que sólo salió a la luz en ese comunicado, 36 horas después de que estallaran las hostilidades abiertas, con la filtración a dos medios de comunicación de un presunto espionaje de Génova a la presidenta. Pero tanto Pablo Casado como Teodoro García Egea llevaban desde el 17 de septiembre de 2021 esperando el dato.

Curiosamente, la cifra de 55.850 euros (aproximadamente, el 3% del importe del contrato), sólo es revelada después de que fuentes de Génova confirmaran a varios medios, incluido éste, que el dinero recibido por Tomás Díaz Ayuso era de 286.000 euros.

...justo a tiempo de dejar en falta a Génova, porque al detallar que ése es el total de las facturas emitidas por el hermano a la citada empresa en el año, Ayuso puede poner en duda "el origen legal de esa información que dice tener la dirección nacional del PP".

3. ¿Quién filtró el 'dossier'?

En la mañana del jueves, en su comparecencia sin preguntas, Isabel Díaz Ayuso afirmó que "Pablo Casado me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde la Moncloa".

Fuentes oficiales de Moncloa no tardaron ni 10 minutos en desmentirlo. Otras fuentes internas desmienten categóricamente que en Presidencia del Gobierno se tenga acceso a esas informaciones "y mucho menos que haya relación con el PP, con el que la comunicación está semi rota".

Entonces, ¿por qué dijo eso Ayuso? "Porque es lo que me dijo Casado". ¿Y por qué lo dijo Casado? Para proteger a la fuente de esa información, que había cometido una ilegalidad al hacerla pública. Los movimientos bancarios de un particular son privados y, ¿quién tiene acceso a ellos? Nadie que no trabaje con ellos: su banco, su gestor, Hacienda...

4. ¿Sabe Ayuso quién fue?

Es evidente que algo sabe. "Yo dije Moncloa porque es lo que me dijo Casado"... En la entrevista con Herrera lo sugiere hasta tres veces. En los minutos 5, 7 y 9: "¿Cómo saben esa cifra? Me extraña que el PP tenga una información que yo no tengo".

5. ¿Y quién se lo filtró a la oposición?

Una de las preocupaciones de Génova es que "esta información no sólo la tenía la prensa sino también la oposición". Y que no atajar la posible corruptela dejaría al partido a merced de una oportunidad política o mediática para que estallara un escándalo "del que no podríamos ya recuperarnoes, y menos si ella fuera ya la presidenta del partido en la región".

Pero Ayuso afirmó este jueves que fue la dirección nacional del PP la que contó "a todos los periodistas que pudieron" que había "algo con el hermano". Entonces, ¿está sugiriendo que también el SMS que alertó a Más Madrid salió de despachos aledaños al de Casado?

6. ¿Priviet es un "testaferro"?

Pablo Casado sugirió, media hora antes en la misma emisora, que "alguien podría pensar que la empresa es sólo un testaferro para que no aparezca el nombre de Tomás Díaz Ayuso en el contrato, lo cual sería ilegal". Eso lo contesta Ayuso explicando que "no hay comisión de intermediación, sino contraprestación por un trabajo".

Tanto el comunicado de la presidenta como las explicaciones de sus consejeros de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aclararon que el que tenía "la red comercial" en China era el hermano de la presidenta. Entonces, y teniendo en cuenta que la empresa es de un conocido de la familia Díaz Ayuso, ¿para qué participó Priviet Sportive SL?

7. ¿Debió inhibirse Ayuso?

Lasquetty explicó "todo el tracto administrativo del contrato" en la rueda de prensa de mediodía. "Y todo es legal, revisado, auditado e incluso revisado por la oposición en la Asamblea, sin que haya hallado nadie una sola queja". Pero también añadió que la presidenta "se enteró de todo esto en otoño de 2021, casi año y medio después".

Sin embargo, como informa EL ESPAÑOL, el 20 de mayo de 2020, la lideresa madrileña presidió el Consejo de Gobierno que conoció el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas, por el que después cobró su hermano aquellos 55.850 euros. El consejero Ruiz Escudero informó al gabinete de los últimos "contratos de emergencia" aprobados.

¿Debió inhibirse Ayuso de ese Consejo? Sólo si hubiera sabido previamente del contrato, lo que ella niega. Y le metería en un lío.

Pero, ¿al oír el nombre de la contratante cuando su consejero leyó el informe? Haría falta que ella supiera que su hermano, "comercial autónomo desde hace 26 años para múltiples empresas y administraciones" tenía relación con esa compañía en concreto, Priviet Sportive SL, y/o que ésta es propiedad de un conocido de la familia.

8. ¿Qué se vendió?

Mascarillas FPP2 y FPP3, dice el contrato, autorizado el 1 de abril de 2020. Concretamente, 182.000 entregadas el 15 de abril y 68.000 el 20 de abril. ¿Seguro? El informe del consejero dice que el pago de 1.512.500 euros también fue por Equipos de Protección Individual. Exactamente, el documento dice que el Expediente A/SUM-011335/2020 con la empresa Priviet Sportive SL, con imputación presupuestaria G/312 A/27004 tiene como "objeto EPIS + MAT. SANITARIO".

9. ¿Por qué no informó a Génova?

Alega la dirección del PP que ha pasado seis meses esperando los documentos que se presentaron a la prensa este viernes a mediodía. "Le requerí esa documentación en octubre y ella quedó en recabarla y enviárnosla. Y desde entonces, nada", dijo Teodoro garcía Egea el jueves a las 15.00 horas, en rueda de prensa.

¿Tenía los datos Ayuso? Parece evidente que sí, ya que en sólo 36 horas desde el estallido del escándalo ha elaborado 'dossieres' de prensa tan abultados y prolijos. Entonces, ¿por qué no le dio los datos al secretario general o al presidente de su partido?

Ayuso creyó haberlo zanjado todo con un WhatsApp, enviado a su amigo y presidente cuatro días después de reunirse en el despacho de Génova. Pero no fue así, y comenzó la guerra abierta.

10. ¿Quién hizo estallar la guerra?

Depende de cuándo se feche la apertura de las hostilidades. Las últimas, las abiertas, el miércoles por la noche, parece evidente que fueron filtraciones interesadas del lado de Ayuso. Primero por la pregunta clave del periodismo de investigación: qui prodest, a quién beneficia. Y de lo que se hablaba ahí era del intento de espionaje de Génova a la presidenta.

Pero la guerra de escaramuzas es anterior. Génova alega que la presidenta madrileña "sólo saca lo de adelantar el congreso de Madrid para presentarse ya" cuando Casado le pregunta por estos cobros de su hermano el 17 de septiembre. Eso no encaja con que 10 días antes el líder popular colara al alcalde en la carrera, para desalentar a Ayuso de sus pretensiones... porque ya las conocía.

De hecho, "desde mayo de 2021 él lo sabía, porque se lo dije personalmente", desveló este jueves la presidenta madrileña.

11. ¿Qué pasó con Enrique López?

Este viernes, la rueda de prensa de los consejeros de Ayuso incluía a Enrique López. Así constaba oficialmente, así lo anunció ella misma en la radio... pero el consejero de Presidencia, Justicia e Interior y hombre fuerte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no apareció. ¿Por qué?

"No hacía falta, dada la información que les íbamos a dar", explicó Ruiz Escudero. ¿Y por qué se le anunció? López no sólo es un hombre de Ayuso, lo es también de Génova: es miembro de la dirección nacional, es secretario de Justicia del PP, y el negociador de Casado con Moncloa para la (eterna) renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que fue vocal y portavoz en el pasado, antes de ser magistrado en la Audiencia Nacional...

Fuentes del PP indican que "él quiere ser el sucesor". Pero para eso, tendría que caer Ayuso. Y aparecer en esa rueda de prensa era tomar partido públicamente, significarse con un bando. Simplemente ausentarse no lo significa con Génova, pero no lo quema... si Génova acaba ganando esta guerra.

Porque "sólo puede quedar uno... o ninguno", concluye otro miembro del Comité Ejecutivo.

