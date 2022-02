El PP acorrala a Marlaska por "negociar presos de ETA a cambio de votos" y Moncloa elude la polémica

El Partido Popular ha puesto en marcha una ofensiva contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la difusión de los mensajes que muestran la interlocución directa de miembros de Bildu con Instituciones Penitenciarias para coordinar el traslado de presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este jueves la dimisión de Grande-Marlaska y ha reclamado una comisión de investigación en el Congreso sobre la "indigna" negociación de "presos a cambio de votos", mantenida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Casado ha considerado que sería inconcebible que en Francia Enmanuel Macron "pactara con los terroristas de Bataclan" o en Estados Unidos el presidente Joe Biden "pactara con los terroristas de las Torres Gemelas".

Tanto Ciudadanos (Cs) como Vox han adelantado que apoyarán esta comisión de investigación y han anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para esclarecer los hechos.

Tibia defensa a Marlaska

El aluvión de críticas al ministro Grande-Marlaska ha encontrado esta vez una tibia defensa por parte del Ejecutivo, cuya portavoz, Isabel Rodríguez, se ha limitado a indicar que "el Gobierno se mueve en el ámbito de la Ley, de la Justicia y de las instituciones penitenciarias".

El Gobierno ha intentado eludir así una polémica que ha estallado en la recta final de las elecciones de Castilla y León, donde se encuentran los principales líderes de los partidos nacionales.

Durante un encuentro con periodistas en Salamanca, la ministra Isabel Rodríguez ha presentado como una mera cuestión administrativa las gestiones realizadas por el Ministerio de Interior para acercar a los presos de ETA: "En España la institución penitenciaria y por tanto los jueces de instrucción penitenciaria son quienes se encargan de estas cuestiones y el Gobierno siempre se mueve en los márgenes de la Ley".

"Cualquier otra consideración", ha añadido la ministra portavoz, "significa poner en duda a nuestra democracia y a la gestión en el ámbito administrativo que ejercen estos funcionarios públicos".

Los wh de 'Kubati'

Algunos de los mensajes del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, acabaron en el teléfono móvil del terrorista Antonio López Ruiz, alias Kubati, que hoy es el encargado de coordinar la acogida de los etarras que salen de la cárcel, como ha informado EL ESPAÑOL.

El líder del PP, Pablo Casado, ha recordado al respecto que Kubati es el asesino de "trece inocentes". Entre sus víctimas se encuentra el teniente de la Guardia Civil Ignacio Mateu Istúriz, asesinado por ETA en 1986 a los 26 años "con una bomba trampa, cuando fue absolutamente engañado para ir a por una granada que había dejado la banda terrorista y le hicieron estallar una bomba", ha recordado el líder del PP.

El líder del PP, Pablo Casado, ha recordado al respecto que Kubati es el asesino de "trece inocentes". Entre sus víctimas se encuentra el teniente de la Guardia Civil Ignacio Mateu Istúriz, asesinado por ETA en 1986 a los 26 años "con una bomba trampa, cuando fue absolutamente engañado para ir a por una granada que había dejado la banda terrorista y le hicieron estallar una bomba", ha recordado el líder del PP.

Ignacio Mateu era hermano del actual diputado del PP por Burgos Jaime Mateu e hijo del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Mateu Canoves, que había sido asesinado a tiros por ETA nueve años antes, en 1978.

"¿Cómo le puede explicar Sánchez y Marlaska a Jaime Mateu en el Congreso de los Diputados la semana que viene que están negociando con el asesino de su hermano los beneficios penitenciarios a cambio de seguir en La Moncloa? Esto es indigno, es intolerable", ha señalado el presidente del PP.

Los que "sacan tajada"

Los mensajes de los máximos responsables de Instituciones Penitenciarias con miembros de Bildu fueron interceptados por el Servicio de Información de la Guardia Civil en la Operación Kabat, en la que se investigan los homenajes ofrecidos en el País Vasco a los presos de ETA que salen de prisión.

La investigación ha puesto en evidencia que los dos principales interlocutores ante el Ministerio de Interior fueron el exconsejero de Justicia del Gobierno vasco Joseba Azkarraga y el parlamentario vasco de Bildu Julen Arzuaga.

La líder de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha calificado de "pasteleo" estos contactos desarrollados para llevar a cabo el reagrupamiento masivo de los miembros de la banda terrorista. Concesiones a asesinos, secuestradores y extorsionadores a cambio del apoyo de Bildu. Cada vez que apoyan algo, sacan tajada", ha añadido.

El diputado de Cs Guillermo Díaz anuncia que su partido va a impulsar todas las iniciativas parlamentarias para "llegar hasta el final" en el esclarecimiento de estos hechos.

La "mística de ETA"

Díaz lamenta que el precio que ha pagado Pedro Sánchez por los votos necesarios para su investidura y para aprobar los Presupuestos es "normalizar a Bildu como interlocutor, en una operación de borrado y reescritura de la historia reciente de nuestra democracia".

Algo que a su juico constituye "el vaciado moral del Estado y la degradación de las instituciones. Están abriendo la puerta a cosas muy peligrosas", añade el diputado de Cs, "porque están dando utilidad al asesinato".

Guillermo Díaz recuerda que la coalicion Bildu tiene 27 cargos que han sido terroristas o fueron condenados por su colaboración con la banda ETA. El pasado mes de diciembre se incorporó a la dirección de Sortu David Pla, que fue el último jefe de ETA.

El diputado de Cs considera especialmente terribles las recientes declaraciones en las que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aseguró que Arnaldo Otegi tiene a su favor "la mística de haber estado en ETA".

Los 'ongi etorri'

"Parece que el nacionalismo es un atenuante, que matar en nombre del nacionalismo es matar menos", objeta Guillermo Díaz, quien lamenta que el PSOE perdiera la oportunidad de apoyar la propuesta presentada por Cs para prohibir los llamados ongi etorri, los homenajes a presos de ETA en las calles del País Vasco.

Cs se había ofrecido a negociar la nueva Ley de Memoria Democrática, a cambio de que el PSOE apoyara esta propuesta. Sin embargo, chocó con la negativa de los socialistas, que pidieron al entorno de los presos de ETA que celebren estos homenajes "en la intimidad".

Los mensajes de whatsapp interceptados por la Guardia Civil en el marco de la Operación Kabat muestran cómo los miembros del entorno de ETA diseñaban la estrategia de acercamiento de los terroristas encarcelados.

"73 añitos, o sea, que lo lleven a Burgos y luego que le den permiso y echando leches el 2º grado 100.2 para irse a casa a disfrutar de la vida", indica uno de los mensajes intervenidos, en alusión a José María Arregi, Fiti, el preso de la banda más veterano.

Otro mensaje refleja el reproche que el Ministerio de Interior hizo a Bildu porque los homenajes a presos de ETA dañaban la negociación. Así lo explicó el exconsejero de Justicia del Gobierno vasco Joseba Azkarraga a uno de sus colegas: "Aprovecho para comentarte que me envía el de Madrid un Whatsapp con la foto del ongi etorri de ayer y me dice: 'Esto no ayuda mucho'".

Sigue los temas que te interesan