Villacís no descarta que Cs pacte en Castilla y León con Mañueco, que actuó de forma "asquerosa"

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, considera que el candidato del PP a la reelección en la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernandéz Mañueco, actuó de forma "verdaderamente asquerosa" al convocar eelcciones y que "hay que desconfiar de él", pero no descarta un futuro pacto entre los populares y Ciudadanos en la región.

"Como tienen mucha prisa por llegar a La Moncloa, creen que vale todo. ¿Esto significa que no vayamos a pactar con el PP en Castilla y León? No. Pero Mañueco no merece que le entreguemos la confianza", ha dicho este jueves Villacís en una entrevista en Telemadrid.

La dirigente de Ciudadanos ha señalado que la convocatoria de elecciones de Mañueco "está basada en mentiras" y le ha acusado de "mentir públicamente" en todo lo referente a Ciudadanos. "La política no tiene que ser así, y espero que en Castilla y León pague la mentira", ha subrayado.

Ha destacado que Ciudadanos está "creciendo" en las encuestas a estos comicios, y que aún quedan dos debates, en los que tiene "muchas ganas" de ver al candidato de la formación naranja, Francisco Igea.

De 2 a 5 diputados

Preciesamente junto a Igea estará este jueves la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que acudirá a la apertura de la campaña electoral en Castilla y León con la tradicional pegada de carteles.

Estas elecciones se presentan complicadas para Ciudadanos, con la mayoría de las encuestas en contra. Algunas les dan entre uno y dos diputados, aunque el CIS les ha otorgado una horquilla entre dos y cinco diputados. En cualquier caso, muy lejos de los 12 que obtuvo en las elecciones de mayo de 2019.

