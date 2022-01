El PP acusa a Montero de "movilizar la calle" contra Ayuso financiando a un colectivo "revolucionario"

El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, ha financiado con 10.333,17 euros en 2021 a la asociación "revolucionaria" -así se define a sí misma en su página web- Libres y Combativas, que se manifestó en diciembre contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llamándola "fascista".

La asociación feminista se movilizó en Puerta del Sol junto a otros colectivos como COGAM, con el apoyo de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, y juntos profirieron cánticos como "Ayuso, fascista, estás en nuestra lista" o "[Rocío] Monasterio al cementerio". ¿El motivo? Que la Asamblea de Madrid iba a debatir al día siguiente la derogación de las leyes LGTB autonómicas a propuesta de Vox, aunque la postura del PP en todo momento fue la abstención, como finalmente se demostró.

A consulta de EL ESPAÑOL, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid acusa a Irene Montero de "movilizar a la calle" contra Ayuso mediante la "financiación de chiringuitos" como puede ser "esta asociación que se define como revolucionaria".

Esta misma fuente señala que la ministra de Igualdad "reparte el dinero de todos los españoles a asociaciones amigas para hacer política", mientras que "no está velando por las mujeres maltratadas": "Es una ministra que debería irse, al igual que [Alberto] Garzón, más ahora que la ponen en duda no sólo nosotros, sino la propia gente de Podemos y Yolanda Díaz".

El Instituto de las Mujeres, que depende de Igualdad, ha otorgado un total de 1,6 millones de euros a 90 entidades feministas y colectivos LGTB con el pretexto de "promover la igualdad a través del movimiento asociativo y fundacional". En esta lista figura Libres y Combativas, una asociación que se dice "anticapitalista y revolucionaria".

Partida destinada por parte del Ministerio de Igualdad a la asociación Libres y Combativas. M.O.

Libres y combativas

Para conocer más acerca de esta asociación basta con visitar su página web, donde se posicionan políticamente sin ambages contra la derecha política, a la que acusan de "responsable de la situación de opresión y violencia que padecemos": "¡Son un enemigo declarado de nuestros derechos!".

Se refieren tanto al Partido Popular como a Vox, que, en su opinión, se dedican a "esparcir un discurso de criminalización contra la mujer y justificación de la violencia machista" a través de "soflamas contra el movimiento feminista", una "política de odio contra la comunidad LGTBI" o la "justificación de las condiciones denigrantes que las mujeres tuvimos que soportar bajo la dictadura franquista".

Por si no quedara clara su posición ideológica, insisten en que el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy "otorgó una gran impunidad a los maltratadores". También parafrasean a Karl Marx -"el ser social determina la conciencia"- y cargan contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por "misógino, machista y racista".

Son más indulgentes con el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, aunque admiten que "a pesar de la propaganda oficial, la situación no ha experimentado mejoras sustanciales". Le reconocen, eso sí, el haber apostado por la Ley Trans -impulsada, precisamente, por Irene Montero- por suponer "un cambio legal muy positivo aunque muy limitado".

Pero dicen que por sus actos los conoceréis. Y fue esta misma asociación la que llamó a una manifestación masiva contra Isabel Díaz Ayuso y su socio de investidura, Vox, en Puerta del Sol el pasado 15 de diciembre para "mandar un mensaje claro y nítido a esta panda de fascistas". Ahí profirieron todo tipo de cánticos ofensivos y amenazantes.

La polémica

En diciembre, el debate político en la Comunidad de Madrid se centraba en torno a la propuesta de Rocío Monasterio de derogar las leyes LGTB para sustituirlas por una ley de igualdad y no discriminación. El PP no aceptó dicha propuesta, pues su posición había sido siempre la de "reformar" algunos puntos, como los que invierten la carga de la prueba. En concreto, el artículo 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y el 66 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia.

Pese a que la posición de Díaz Ayuso había sido pública y notoria sobre la propuesta de Vox -no apoyar la derogación- la asociación Libres y Combativas llamó a "responder con todas nuestras fuerzas (...) llenando las calles de lucha antifascista" contra ella.

En la convocatoria, aseguraban que la derecha siente "rabia" por haber sido "señalados como responsables de la impunidad de todas las agresiones que sufrimos a manos de los fascistas, que campan a sus anchas por las calles y que son protegidos y amparados por sus jueces y sus tribunales".

También criticaban el concepto de "libertad" que esgrime con frecuencia la presidenta madrileña, por cuanto en realidad significa, dicen, "su libertad para seguir haciéndose de oro a costa de nuestra explotación humillación y marginación".

Por estas acciones y reflexiones el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha subvencionado a la asociación con más de 10.000 euros. Una manera, entienden desde el PP madrileño, de utilizar el dinero público para "movilizar a la calle" contra Ayuso.

