El 80% cree que el precio de los alimentos, la energía y los carburantes seguirá subiendo en 2022

Los españoles son pesimistas sobre la evolución de la economía en 2022. El 79,4% cree que la subida de los precios de la energía, de los alimentos y de los carburantes -el IPC marca su máximo histórico en 29 años- no sólo no remitirá, sino que arreciará. Así se desprende de la macroencuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que recoge las opiniones de los ciudadanos ante el nuevo año.

En su primera entrega, el estudio ya mostraba cómo el 51,3% considera que la economía española irá a peor en los próximos doce meses, frente a un 31,3% de optimistas que intuye que mejorará... Y un 23,5% que cree que permanecerá igual.

La realidad es que España afronta su peor cuesta de enero en 30 años, con la tasa de inflación desbocada en niveles no vistos en las últimas tres décadas. El pasado mes de diciembre ya se disparó hasta el 6,7%, como consecuencia de la subida de la energía, del encarecimiento de los alimentos -elaborados (3,5%) y no elaborados (6,5%)-, de las bebidas no alcohólicas (4,9%) y del material necesario para combatir la variante ómicron.

Es por eso que, atendiendo a los datos del sondeo, el pesimismo no entiende de sexos ni de edades, pero sí de filias políticas. Y es que los simpatizantes del PSOE y Unidas Podemos, los partidos que conforman el Gobierno de coalición, son los únicos que consideran que el fenómeno de la subida de precios es pasajero: así lo cree el 47,9% de votantes socialistas y el 48% de los de Podemos.

El presidente del Gobierno está tratando de trasladar una visión optimista, como se vio en su balance de gestión del 2021, resaltando que las cifras de empleo son "las mejores desde la crisis financiera de 2008". Ese discurso se enfrenta, sin embargo, a los datos de organismos internacionales y a los del propio Banco de España, que han rebajado drásticamente la previsión de crecimiento del PIB nacional para los próximos años.

Así, el descreimiento es total en el resto del espectro sociológico. Los más pesimistas son los votantes de Vox (un 92,7% cree que los precios subirán), seguidos por los de Partido Popular (88,2%), los nacionalistas (87,8%), los de Más País (79,9%) y Ciudadanos (75,8%).

Si los datos se disgregan por comunidades, resulta que los ciudadanos de las principales regiones están de acuerdo en que la economía española irá a peor, siendo los más pesimitas los catalanes (sólo el 14,6% cree en la mejora) y los andaluces (el 15,2%).

Pensiones

Este pesimismo generalizado también se demuestra ahora en que el 74,4% de los encuestados -tres de cada cuatro- desconfía de que los cambios en el sistema de pensiones vayan a garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo. Sólo un 15,5% confía en el proyecto de ley del Gobierno, que aún debe tramitarse en el Senado.

Este tiene como pretensión fundamental derogar lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, poniendo fin a un factor de sostenibilidad que nunca se llegó a aplicar y automatizando la subida de estas prestaciones contributivas con el IPC, un aumento que para 2022 será del 2,5%.

Dentro de esta reforma, también se incluye el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que, entre otras cosas, consiste en subir en 0,6 puntos las cotizaciones durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar la hucha de las pensiones y enfrentar la jubilación de los baby boomers.

Como ocurre con la subida del IPC, no hay diferencias significativas entre mujeres y hombres en su consideración de la reforma de las pensiones. Tampoco entre jóvenes, adultos y mayores de 67 años. Ninguno confía en que le vaya a ayudar a mantener su poder adquisitivo.

De nuevo, los únicos confiados en mejorar su poder adquisitivo en 2022 gracias a la reforma del Gobierno son los votantes de PSOE y Unidas Podemos. Un 44,8% de los socialistas cree que esta garantizará que se mantiene su poder adquisitivo, como también lo cree el 46,2% de votantes de la extrema izquierda.

Un análisis que no comparten los votantes del resto de formaciones nacionales. Dentro de estas, los populares son los más escépticos (el 92,3% desconfía de la reforma de las pensiones), seguidos por simpatizantes de Vox (91,9%), de partidos nacionalistas (79,6%), Ciudadanos (78,4%) y Más País (61,5%).

La batería de medidas anunciada por el Gobierno de España para garantizar las pensiones no tiene arraigo en ningún territorio, siendo los catalanes, de nuevo, los más pesimistas al respecto: el 79,8% no ve a salvo su poder adquisitivo.

Ficha técnica

Se han completado 3.000 entrevistas en toda España, proporcionales a los censos provinciales en territorio, sexo y edad, mediante panel propio de SocioMétrica y plataforma de gestión Gandia Integra, entre el 20 y el 30 de diciembre de 2021.

Los datos se han ponderado posteriormente por situación laboral, nivel de estudios y recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. Al tratarse de un muestreo no probabilístico, no hay error muestral, sino convergencia por interacción del equilibraje, que es del 97%. SocioMétrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.

