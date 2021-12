Las Juventudes Socialistas 'cuelan' en su ejecutiva a un exconsejero de Mellila cesado por escándalos

"¡No puede entrar en la Ejecutiva Federal! !Pero si lo acaban de cesar por corrupción! Esto es un error...". Esa fue la reacción de un militante de Juventudes Socialistas tras enterarse de que Mohamed Mohand (Melilla, 1996) entraba a formar parte de la nueva cúpula de jóvenes del PSOE. Los cachorros llamados a liderar el partido en un futuro.

Mohand, exconsejero de Turismo del Gobierno de Melilla, fue cesado el pasado mes de octubre por varios escándalos relacionados con adjudicaciones públicas irregulares a empresas de familiares y amigos... Pero este 12 de diciembre, en el 26 Congreso Federal celebrado en Madrid, fue colocado en la nueva ejecutiva de Juventudes Socialistas. También mantiene su acta como diputado en la Asamblea autonómica.

La Comisión Ejecutiva Federal, que lidera ahora el valenciano Víctor Camino, ha apostado por el joven melillense de 25 años para encargarse del área de Economía digital, Innovación y Fondos Europeos. Esto, mes y medio después de que fuera expulsado de su Gobierno por la supuesta adjudicación irregular de contratos de emergencia durante la pandemia. Y eso que continúa siendo investigado por ello.

EL ESPAÑOL ha hablado con voces críticas dentro de Juventudes Socialitas que no ven con buenos ojos su nombramiento por cuanto "su reputación ahora mismo está por los suelos, y se la ha dilapidado él solito" tras su paso por el Ejecutivo melillense. Hay, incluso, quienes no dan crédito: "[Víctor Camino] lo ha puesto a sabiendas de que le va a salpicar porque la investigación sigue y tiene muy mala pinta. No lo entiendo".

Nadie en Melilla se sorprendió por las informaciones que apuntaban a que Mohand estaba regando con dinero público a empresas afines. Llovía sobre mojado. Durante la pandemia, y siendo consejero de Sanidad, se filtró un vídeo en el que aparecía degustando una paella junto a cuatro personas no conviventes pese a no estar permitido según las normas que él mismo había dictado para los ciudadanos.

Mohamed Mohand, en su etapa como consejero de Salud del Gobierno de Melilla. EP

La oposición pidió su dimisión ipso facto, pero el entonces consejero no ofreció explicaciones hasta pasadas tres semanas, cuando pidió "disculpas" por unas imágenes que "no son las deseables en el actual contexto de pandemia". Siguió en el cargo hasta el pasado mes de agosto, cuando, con la remodelación del Gobierno que preside Eduardo de Castro, dejó la cartera de Salud para tomar la de Turismo, Emprendimiento y Reactivación Económica, de nueva creación.

Código ético

Hay quien entiende, desde dentro de su propio partido, que esta maniobra fue consecuencia del desgaste que sufrió como consejero de Salud durante la pandemia. Pero la situación se volvió insostenible cuando trascendió que su madre tenía acciones en una empresa que pidió una subvención de 248.000 euros a la sociedad pública Proyecto Melilla S.A. (Promesa).

Así es que Mohand fue finalmente cesado por el presidente de la Ciudad Autónoma a petición de Gloria Rojas, secretaria general del PSOE en Melilla, que también pidió que renunciara a su acta de diputado. Pero fue en balde. Mohand dio una rueda de prensa en la que defendió no haber incumplido el código ético del PSOE, por cuanto este pide la apertura de "juicio oral por un procedimiento penal" para la dimisión.

"No estoy investigado ni procesado", se defendió Mohand, que cargó contra su compañera de partido, Gloria Rojas, por cuanto "está investigada y tiene abiertas diligencias en el Tribunal de Cuentas" por un presunto delito de prevaricación administrativa en un contrato de licitación de nueve millones de euros.

Por todo lo expuesto, desde Juventudes Socialistas creen que "o bien han dejado a Mohand ascender [en JSE] para cerrar los Presupuestos de Melilla" o "tal vez sepa cosas de las altas esferas del PSME". Pero sea como fuere, "no es congruente ni lógico que lo cesen por corrupción y escándalos, y no lo hayan llevado todavía al comité de ética y garantía del partido". Menos aún que forme parte del núcleo duro de los jóvenes socialistas.

