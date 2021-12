Génova acusa a Ayuso de echarle a la hostelería encima tras anular la cena de Navidad del PP-Madrid

La decisión de la dirección nacional del PP de suspender todos los actos previstos para esta Navidad con militantes del partido, como una medida de precaución ante el avance de la sexta ola de Covid, ha desatado este lunes el enésimo episodio en la guerra sin cuartel entre los equipos de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso.

En un encuentro con periodistas, la presidenta madrileña ha considerado que esta decisión no está justificada en Madrid, que mantiene buenas cifras en la lucha contra la pandemia, y ha advertido que daña especialmente los intereses del sector de la hostelería y la restauración, justo cuando se inicia la campaña navideña.

Estas palabras han causado un profundo malestar en la sede de la calle Génova, donde fuentes oficiales de la dirección nacional del PP han clamado en declaraciones a EL ESPAÑOL: "No estamos dispuestos a que Ayuso ponga en nuestra contra al sector de la hostelería".

Fuentes del entorno de Ayuso van más lejos y sostienen que la decisión de Génova tiene como objetivo evitar el contacto directo de la presidenta con los afiliados, ante el congreso regional del partido que se celebrará en el primer semestre de 2022, en una fecha aún no determinada. La dirección nacional desmiente por completo esta versión.

Madrid acata la orden

El secretario de Organización del PP, Alberto Casero, remitió el viernes a todas las agrupaciones locales, provinciales y autonómicas, el siguiente mensaje: “Teniendo en cuenta el incremento de la tasa de contagios por Covid-19 en toda España, que vuelve a situarnos en un nivel alto de riesgo, y con la intención de mostrar la máxima prudencia y cautela, desde la Dirección Nacional del partido recomendamos suspender las celebraciones navideñas previstas”.

La presidenta madrileña no ha ocultado este lunes su malestar y ha criticado que la dirección nacional haya tomado la decisión sin consultar al consejero de Sanidad del Gobierno regional. “La situación en la Comunidad de Madrid ante la pandemia sigue siendo de total normalidad, y por tanto, lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. No hay motivos para estar cancelando de manera masiva ni comidas celebraciones”, ha señalado Ayuso ante los periodistas.

Pese a todo, la dirección del PP de Madrid, que preside Pío García Escudero, ha acatado la recomendación de Génova y ha acordado suspender todos los actos que estaban previstos.

La dirección nacional del PP niega que tras esta medida -que se adopta por prudencia, responsabilidad y sentido común- haya una intención de evitar el contacto de Ayuso con los afiliados.

El éxito del 4-M

A lo largo de la pasada semana, la dirección del PP en el País Vasco, Cataluña, Rioja y Galicia se había dirigido a la sede de la calle Génova para pedir que se impartiera una recomendación homogénea para todo el territorio nacional, ante el avance de la pandemia.

Pero no todos lo interpretan así. Una diputada nacional del PP próxima a Ayuso, que prefiere preservar su anonimato, cree que con esta recomendación el equipo de Pablo Casado manda un mensaje letal para el sector de la hostelería e impugna el modelo de gestión de la pandemia desarrollado por la Comunidad de Madrid, que ha sido “un éxito sanitario, social, económico y electoral”.

Durante los dos últimos años, señala esta fuente, Isabel Díaz Ayuso ha demostrado que hay una forma de gestionar la pandemia, alternativa a la defendida por el Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha saldado con buenos datos sanitarios y ha permitido preservar la creación de empleo y la marcha de la economía. Un modelo que fue refrendado por los ciudadanos, de forma mayoritaria, en las elecciones autonómicas del 4M.

"Los ciudadanos quieren recuperar su vida y preservar su empleo", algo que ha sido posible gracias a la gestión de la Comunidad de Madrid, destaca esta diputada. Pero la decisión de la calle Génova de suspender todos los actos navideños previstos con los militantes lanza un mensaje de alarma que amenaza al sector de la hostelería.

Guerra sin cuartel

Lo sucedido vuelve a poner en evidencia las posiciones irreconciliables entre la dirección nacional del PP y el equipo de Isabel Díaz Ayuso. Lo cierto es que para tratar de averiguar lo que está pasando en esta guerra, las fuentes consultadas valen más, en realidad, por lo que callan que por lo que dicen.

Tanto desde la sede de Génova como desde la Puerta del Sol se rema en sentido opuesto y siempre a favor del jefe o de la jefa. "Han montado esta guerra sólo por adelantar un congreso regional, que no se va a adelantar", insiste una portavoz de Génova. "A Casado no se le presiona, no pudo Pedro Sánchez con la investidura, ni con los indultos ni con el CGPJ...".

Entretanto, fuentes parlamentarias del PP simplemente "lamentan el espectáculo que estamos dando, pegándonos tiros en el pie" y perdiendo "toda la ventaja que reflejaban las encuestas". Desde la bancada popular en el Congreso se guarda silencio, y sólo algunos toman partido, más en las redes sociales que teniendo que hacerse responsable de sus opiniones con nombre y apellidos.

