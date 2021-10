Villacís pide a Vox que respete las políticas LGTB como condición para negociar los Presupuestos

Las políticas LGTB del Ayuntamiento de Madrid no se tocan. Ese es el aviso que lanza Begoña Villacís a Vox justo antes de arrancar las negociaciones para los Presupuestos municipales. "No vamos a transigir con políticas LGTB, ni con el Observatorio que ayuda a los jóvenes que sufren acoso por su orientación sexual", ha anunciado la vicealcaldesa de la capital este martes en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Villacís ha sido objeto estos últimos días de informaciones que la situaban fuera del pacto por los Presupuestos de Cibeles, pero eso es algo que fuentes del Gobierno de coalición desmienten rotundamente a EL ESPAÑOL. "Somos un solo Gobierno, responsable y compacto para afrontar una crisis y la pospandemia", ha sostenido Villacís en este sentido.

Lo más seguro es que las cuentas públicas salgan con el apoyo de Vox, por cuanto es más fácil que PP y Cs lleguen a un entendimiento en cuestiones fiscales con Javier Ortega Smith que con la izquierda (PSOE, Más Madrid y los cuatro ex ediles de Rita Maestre que conforman ahora el Grupo Mixto).

📽️@begonavillacis "Las políticas liberales funcionan" #EPDesayunoVillacís



✅Bajamos impuestos

✅Aligeramos trámites

✅No permitimos que se den pasos atrás en derechos civiles y sociales

✅Mercamadrid es un ejemplo de gestión

✅Flexibilizamos terrazas para salvar 6.000 empleos pic.twitter.com/wYzGlkrc0r — Ciudadanos Madrid Ciudad (@CsMadridCiudad) October 5, 2021

No habrá cesiones a la derecha dura, eso sí, en forma de renuncia a las políticas LGTB, que es algo que sí ha hecho Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad abriéndose a eliminar la inversión de la carga de la prueba en las leyes de género y contra la "LGTBIfobia".

"Con Vox vamos a hablar de si ellos quieren que mantengamos impuestos bajos, pero no vamos a transigir con políticas LGTB", ha anunciado Villacís, que también está abierta a hablar "con otros partidos" pero manteniendo siempre unas líneas rojas, como los impuestos bajos y la libertad de empresa.

Disputas con Vox

Si las cosas transcurren sobre lo previsto, PP y Ciudadanos cerrarán las cuentas municipales con el apoyo de Vox, que lleva semanas inmerso en una dura campaña contra PP y Ciudadanos. Concretamente, desde que se aprobara la nueva ordenanza de movilidad que sustituye a Madrid Central.

Esta disputa tiene como principales afectados al alcalde, Carmeida, y la vicealcaldesa, que tuvo con acalorado enfrentamiento con la derecha dura en el pleno consistorial de la semana pasada, cuando el concejal Fernando Martínez Vidal publicó una foto de Villacís con su hija recién nacida para criticar que votara junto a la izquierda en favor de que no se "acose" a mujeres cuando van a abortar.

"Este tuit y la foto que incluye es lo más bajo que he visto en mucho tiempo. No vuelvan a utilizar la foto de mi hija", denunció Villacís, que pidió Martínez Vidal una "rectificación" y "disculpas"... que aún no se han producido públicamente.

Hola @vox_es



Este tuit, y la foto que incluye, es lo más bajo que he visto en mucho tiempo.

No vuelvan a utilizar la foto de mi hija.



Espero rectificación y disculpas. https://t.co/KTs5uAv0QH — Begoña Villacís (@begonavillacis) September 28, 2021

La tensa situación entre Vox y la coalición de PP-Ciudadanos en la capital ha servido a los ex concejales de Más Madrid que conforman ahora el Grupo Mixto para "tender su mano" al alcalde madrileño y así "sacarle de las garras de Vox".

Los ediles de extrema izquierda se muestran convencidos de que puedan llegar a acuerdos en "medidas puntuales", pero desde el Gobierno municipal aseguran que "el socio prioritario sigue siendo Vox". Pese a todo.

Almeida-Villacís

Pero los conflictos no cesan ahí en el Ayuntamiento de Madrid. A las disputas externas de PP y Ciudadanos con Vox se suman las internas entre el alcalde de la capital y la vicealcaldesa, afloradas también en las últimas semanas.

¿El casus belli? Que Villacís "se precipitó", en palabras de los populares, al anunciar que Madrid sería candidata a albergar los Juegos Olímpicos en 2036. Una afirmación que fue inmediatamente corregida por el regidor y su equipo, que asegura ahora que la colaboración entre ambos partidos sigue siendo fluida pese a que la semana pasada ya votaban en sentido contrario en el pleno.

Villacís ha querido poner paz este martes defendiendo que Cs y PP han pasado "por varias elecciones donde los partidos competían", pero han mantenido "la lealtad": "Hemos pasado porque en la Comunidad adelantaran elecciones y rompieran acuerdos con Cs, y llamé al alcalde y le dije que eso aquí no iba a ocurrir".

"Somos capaces de llegar a acuerdos y lo hemos hecho con todo", ha zanjado la vicealcaldesa.

