Ayala y Lobato: los aspirantes a reconstruir el PSOE de Madrid buscan el antídoto contra Ayuso

El PSOE necesita savia nueva tras más de dos décadas sin pisar la Puerta del Sol. El partido atraviesa uno de sus momentos más bajos en la Comunidad de Madrid tras el batacazo en las pasadas elecciones, que derivó en la dimisión de José Manuel Franco como secretario general. Pero hay dos hombres decididos a asumir el liderazgo y revertir esta situación: Javier Ayala y Juan Lobato.

Es este último, el exalcalde de Soto del Real y portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, quien parte con cierta ventaja de cara al congreso regional que se celebrará el próximo 23 de octubre. Lobato es el candidato oficialista, el que aglutina más apoyos internos y el preferido por Pedro Sánchez para afianzar su control en la región. ¿Su propuesta? Un PSOE "transversal", "moderno" y "sin complejos".

Enfrente tendrá al alcalde de Fuenlabrada, Ayala, que es partidario de un "proyecto con autonomía" sobre Ferraz. Éste -su proyecto- podría resumirse en tres líneas: "hacer partido", que sean los miembros del PSOE de Madrid "quienes decidan qué futuro queremos" y recuperar la ideología para "volver a conectar" con el electorado de izquierdas tras el sorpasso de Más Madrid.

Los dos candidatos visitan la redacción de EL ESPAÑOL para exponer sus planes para el PSOE madrileño, así como para la Comunidad de Madrid: ¿Cuál es su antídoto frente a Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo definirían ideológicamente a la presidenta madrileña? ¿Es Madrid una ciudad "homófoba"? ¿Y un "oasis fiscal"? Militantes socialistas, escuchen y elijan.

El cara a cara entre los candidatos del PSOE de Madrid Carmen Suárez

Ayala: "Autonomía"

Javier Ayala (Madrid, 1972) es un viejo conocido de la política madrileña. No en vano lleva casi veinte años con cargo público en Fuenlabrada, donde es alcalde desde 2018. Y no pretende renunciar al cargo de salir elegido como nuevo secretario general del PSOE en la región. De hecho, adelanta a EL ESPAÑOL que se presentará a las próximas elecciones, ya en 2023.

Ayala lleva tiempo trabajando en la sombra su candidatura. De hecho, tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, puso en marcha la plataforma Rearmar para gobernar junto a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y la regidora de Alcorcón, Natalia de Andrés. Con ellas pretende abordar la recuperación política del partido con un enfoque municipalista y local que está algo alejado de lo que pretenden desde Ferraz, donde son partidarios de un mayor control de sus candidatos.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, visita EL ESPAÑOL para presentar su candidatura a la secretaría general del PSOE de Madrid. Esteban Palazuelos

Su obsesión es "hacer partido" en la Comunidad de Madrid. Y eso mismo promete a quienes apuesten por él el próximo 23 de octubre: "Yo me presento para tener un partido con músculo. Es imprescindible que el PSOE de Madrid se organice, se coordine y monte equipos de trabajo pensando en 2023. Con equipos de gente válida y comprometida con el partido podremos ofrecer una propuesta atractiva al electorado y mejoraremos los resultados".

Reivindica, y en esto hace hincapié, un PSOE madrileño con "autonomía" respecto a Ferraz, pues "son los compañeros del PSOE de Madrid quienes tienen que decidir qué futuro quieren para la región". Y es que las "injerencias" de Ferraz hicieron un flaco favor en las pasadas elecciones autonómicas: "Hubo un diseño de campaña donde los socialistas de Madrid tuvimos poco que decir y poco que aportar. Incluso el candidato [Ángel Gabilondo] estuvo en momentos muy incómodos".

Sobre su futurible rival en unas elecciones, Isabel Díaz Ayuso, Ayala opina que es una mujer "liberal" y "muy de derechas" que tiene la capacidad "de convertir sus errores en virtudes": "Pudo que hubiera algún momento en que la menospreciáramos, pero los resultados de las elecciones son objetivos y tenemos que aprender de ellos".

Aprender, dice Ayala, que hay que "fijarse menos en el contrario" y "proponer más". Concretamente, políticas "feministas", trabajo "contra las desigualdades" y defensa "de las políticas públicas", además de "preocupación por el cambio climático". "Esas cuestiones deben estar encima de la mesa. Si el PSOE identifica bien esos ejes discursivos, llegará al electorado. Eso nos faltó en campaña", explica Ayala.

-Dígame algo bueno de su rival, Juan Lobato.

-Es un grandísimo candidato. Las primarias van a ser muy enriquecedoras para el Partido Socialista. El objetivo de ambos es ganar, pero sobre todo que el PSOE de Madrid vea movimiento, vea debate político. Llevamos mucho tiempo sin debatir ni contrastar modelos.

Lobato: "Modernización"

Juan Lobato (Madrid, 1984) recoge los elogios de su rival y los devuelve amistosamente recalcando que "es un referente para el partido", "un gran alcalde" y un candidato al "que voy a apoyar efusivamente dentro de dos años para que saque aún un mejor resultado en Fuenlabrada".

Quien habla es un joven que ya atesora un currículum profuso: técnico de Hacienda de profesión, actual portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Soto del Real, cuya vara de mando tomó en 2015 para devolverla e ir este año como número cuatro a las autonómicas en una maniobra arriesgada que no salió todo lo bien que hubiera deseado.

¿El motivo del descalabro? "El PSOE de Madrid no ha tenido una posición moderna, que enganchara con esa mayoría progresista que existe en la sociedad madrileña". Por eso aboga por una "modernización del partido" para "adaptar los valores que llevamos defendiendo más de 140 años a la realidad de hoy": "Sostenibilidad ambiental, empleo de calidad, vivienda digna...".

Esa falta de "actualización" generó en los pasados comicios una "desconexión de una comunidad dinámica con un partido que no ha tenido velocidad ni capacidad de adaptación". Y en eso va a insistir Lobato, que ya trató de convertirse en el líder del PSOE autonómico en 2017, cuando disputó la secretaría general a José Manuel Franco, entonces candidato fuerte de Ferraz.

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, visita EL ESPAÑOL para explicar su proyecto. Jorge Barreno

Desde entonces, las tornas se han invertido y ahora es el exalcalde de Soto del Real quien cuenta con el respaldo de Sánchez y del grueso del partido, aunque el candidato prefiere zafarse de esa etiqueta incómoda y señala que "Ferraz no me ha trasladado preferencias ni me ha pedido que me presente". "Los apoyos más destacados que he tenido han sido los de cientos de militantes que no están en la estructura, pero que quieren un partido ganador, con líderes que quieran dedicarse al 100% [¿pulla al rival?] a esta tarea ingente que es ganar Madrid", añade.

Dice conocer bien a Isabel Díaz Ayuso, cuya ideología define como "gaseosa", según extrajo de ella en un debate que la Universidad Complutense organizó en la campaña de las elecciones autonómicas de 2015: "Ella era una mujer del centrismo dentro del proyecto de Cristina Cifuentes. Tenía un perfil mucho más moderado que el que veo ahora en la Asamblea cuando dice que la homofobia está en la cabeza de la izquierda".

-¿Es Madrid una ciudad homófoba?

-Madrid no es una ciudad homófoba, pero hay homofobia; Madrid no es una ciudad racista, pero hay racismo. No es una ciudad machista, pero hay machismo...

-¿Y en mayor o menor medida que en otros lugares de España?

-No en mayor medida, pero sí la hay. Tiene que haber un esfuerzo en pedagogía cultural, educativa y política en este sentido. Y más en una región progresista, abierta y moderna.

-¿Y es Madrid un "oasis fiscal"?

-En Madrid existe una política agresiva de privilegios fiscales para el 1% de mayores patrimonios y rentas. Eso existe porque los sucesivos gobiernos regionales han decidido durante años ser muy agresivos generando beneficios fiscales para ese 1%, generando un quebranto patrimonial al resto de madrileños.

Frente a esta "política agresiva de privilegios fiscales", Lobato cree que "Madrid tiene que decidir su modelo de región". Es decir, "qué queremos ser de mayores": "No sabemos si queremos ser el balneario de Europa, el casino de Europa... El PSOE lo tiene claro: Madrid tiene que ser el Singapur europeo. Una región de innovación, de modernidad, de economía del conocimiento".

Ambos candidatos, a un mes escaso de que se celebre el congreso regional, insisten en que "queda mucho partido", aunque éste ya parece ligeramente decantado.

