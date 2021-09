García Egea dice ahora que apoyó a Ayuso para el PP de Madrid "como hubiera apoyado a cualquiera"

La tensión entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional del PP sigue aumentando soterradamente una semana después de que Pablo Casado evitase respaldar a la presidenta de la Comunidad de Madrid como líder del partido a nivel regional. El número dos de los populares, Teodoro García Egea, aseguraba este lunes, en su habitual rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del primer partido de la oposición, que cuando el pasado mes de junio respaldó públicamente a Ayuso no fue un apoyo explícito a su candidatura.

"Yo hubiera dicho lo mismo de cualquiera por el que me hubieran preguntado" afirmaba el secretario general del PP, quien concretaba: "Yo no soy militante en Madrid, por tanto mi apoyo a la presidenta, mi apoyo a Almeida si me hubieran preguntado, y mi apoyo a cualquier alcalde también que hubiera salido a la palestra, como es el caso de el de Torrejón, el de Majadahonda, la de Pozuelo o incluso el de Boadilla".

La mano derecha del líder del PP, que evitaba aclarar si ha hablado con Ayuso en los últimos días, la equiparaba así con primeros ediles de municipios pequeños de la Comunidad de Madrid, a los que por sus buenos resultados en las últimas elecciones municipales de 2019: "Estos alcaldes sacaron hace dos años una mayoría holgada o absoluta, en momentos en los que no se ven muchas mayorías absolutas, y ahí están desarrollando su trabajo con mucha diligencia" enfatizaba García Egea.

