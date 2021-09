Marlaska no dimite: "Hay discursos políticos que son un caldo de cultivo para los delitos de odio"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dejado claro que no va a dimitir tras conocerse que la agresión homófoba en Malasaña era falsa y señalar a Vox y PP de "jugar al límite" frente a los delitos de odio.

Marlaska ha explicado que se enteró de que la denuncia era falsa "ayer a media tarde" cuando el denunciante "modificó su declaración". Hasta entonces, ha explicado el titular de Interior, no tenía ninguna información sobre el caso, justificando así sus declaraciones en los medios de comunicación horas antes de conocerse la noticia y en las que señalaba a la derecha por frivolizar sobre el caso.

"La Policía no me informó de sus sospechas. Había muchas hipótesis y estas investigaciones son complejas", ha explicado Marlaska, que ha insistido en que no tuvo información sobre la denuncia falsa hasta la media tarde de este miércoles. "En cuanto lo supimos, el Ministerio del Interior dio la noticia y expuso lo que estaba aconteciendo", ha añadido.

Marlaska no sólo descarta dimitir, también ha negado que haya señalado a partidos políticos. "He señalado determinadas declaraciones políticas, públicas y en redes sociales que generan un caldo de cultivo para que se cometan actos como los indicados", ha afirmado, sin nombrar a Vox y PP.

