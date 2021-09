Iglesias reaparece pidiendo un referéndum en Cataluña y País Vasco: "España es plurinacional"

Pablo Iglesias ha reaparecido durante la noche de este lunes. Lo ha hecho pidiendo un referéndum para Cataluña y otro para País Vasco. Ha exigido al gobierno de turno -en este caso uno del que ha sido vicepresidente hasta hace meses- que "no meta la cabeza bajo la tierra como un avestruz".

"El derecho muchas veces no funciona para entender una realidad", ha asegurado el exlíder de Unidas Podemos. Ante las miradas de Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo, en un debate organizado por la Cadena Ser, Iglesias ha descrito como "responsabilidad política" conceder un referéndum en estas dos Comunidades porque así lo pide "un porcentaje notable de gente".

Con sorna, y para lanzar un dardo a Margallo, Iglesias ha añadido: "El PP también cree que España es plurinacional". Lo ha justificado con una mención a Navarra, donde los conservadores diluyen su marca en UPN -ahora Navarra Suma-, una formación regionalista que reclama "características propias".

Las palabras de Iglesias coinciden con la intención de su sucesora en el Gobierno, Yolanda Díaz, que tal y como adelantó este periódico va a pedir a Sánchez que acepte un referéndum en la mesa con Cataluña. La cumbre bilateral entre los dos Ejecutivos está al caer.

El debate sobre la "idea de España" ha tenido lugar poco después de que Iglesias, tal y como solía hacer en el Congreso, hubiera recriminado al PP haber sido fundado "por siete ministros de la dictadura". Margallo lo ha interrumpido de esta manera: "Y tú te inspiras en el ejército zapatista".

Como era su turno, el exvicepresidente ha aprovechado para explayarse y asegurar que el Partido Comunista español "tiene muchas más credenciales democráticas" que el PP: "La derecha acepta la democracia porque no le queda más remedio; y no porque quiere".

Margallo se había leído "todos" los libros de Iglesias antes de acudir al estudio: "Vosotros creéis que el poder pertenece a un pueblo definido por vosotros mismos". También ha glosado la terminología estrenada por Podemos hace ya siete años: arriba-abajo, casta-ciudadanía, etcétera.

Carmen Calvo ha sido la que menos ha intervenido de los tres. En varios momentos, el debate se ha convertido en un toma y daca entre Margallo e Iglesias. La exvicepresidenta se ha mostrado ostensiblemente más cercana a su otrora compañero en Moncloa.

De la mano, han atacado al Partido Popular por "incumplir la Constitución" en lo referido al Consejo General del Poder Judicial. "La democracia no funciona si las normas no se cumplen. Se lo hemos dicho mil veces al independentismo", ha afirmado Calvo. "La Constitución es taxativa y no se está cumpliendo", ha apostillado Iglesias.

Margallo, al que no le ha importado debatir a dos bandas, ha terminado por decir: "Hombre, que ustedes de PSOE y Podemos estén acusando al PP de incumplir la Constitución es un poco fuerte".

