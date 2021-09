Yolanda Díaz pedirá a Sánchez que pacte un referéndum para Cataluña en la mesa de negociación

Yolanda Díaz se reunirá la semana que viene con Pedro Sánchez para tratar de cerrar una posición conjunta del Gobierno en la mesa de diálogo, negociación y pacto con Cataluña. La líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo de coalición portará consigo un documento con cinco puntos clave, donde se incluye un referéndum en la región para decidir el futuro político entre sus ciudadanos con derecho a voto.

Así lo han confirmado fuentes de En Comú Podem a este diario y de la vicepresidenta segunda del Gobierno. No obstante, el entorno de Díaz aclara que finalmente "se llevará una única propuesta a la mesa". Es decir: no existe la posibilidad de que las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos lleguen hasta la cita con Pere Aragonès y sus consellers. Sánchez y ella deberán alcanzar un acuerdo.

El Govern llega con exigencias de "rebasar los límites constitucionales". Apoyado en que "ya se consiguió el reconocimiento del conflicto político", fuentes del entorno de Aragonès aclaran que ahora toca reafirmarse y agendar los asuntos y ritmos de trabajo en los dos únicos puntos que le interesan: "La autodeterminación y la amnistía". Y en ambos parecen estar de acuerdo con la parte morada del Gobierno.

La mesa vuelve un año y medio después de la primera toma de contacto. Fue aplazada primero por la pandemia, después por la caída del Govern de Quim Torra y más adelante por las dificultades para formar un nuevo Ejecutivo tras las elecciones. Barcelona será la sede de este foro extraparlamentario, previsiblemente el jueves 16 o el viernes 17 de septiembre.

Es decir, en la semana siguiente a la Diada. Una celebración, la del 11 de septiembre, que los grupos separatistas tratan de convertir en una demostración de fuerza, hasta el punto de que este jueves la ANC cambiaba la sede de la convocatoria de su acto político para hacerlo coincidir -junto a la Estación de Francia, en Barcelona- con otras dos concentraciones de grupos indepes (aún) más radicales.

Pero antes, este miércoles, en Barcelona, Jessica Albiach, líder de En Comú Podem en el Parlament, presentará en una conferencia pública "los cinco ejes de trabajo" de la posición que llevará Unidas Podemos a la mesa de diálogo, negociación y acuerdo con Cataluña.

Con el respaldo de Yolanda Díaz, la diputada autonómica Albiach defenderá la "desjudicialización", el reconocimiento de Cataluña "en su singularidad nacional", una reforma del sistema de financiación, "blindar" el autogobierno y, sobre todo, que la solución "tiene que acabar en las urnas".

Ley de claridad y referéndum

Es decir, el mismo programa con el que Jaume Asens lideró la lista de En Comú Podem a las últimas elecciones generales y que le valió para ser aupado, una vez en el Congreso, a presidente del Grupo Parlamentario Confederal.

Aquel programa, recordemos, defendía el referéndum de autodeterminación para Cataluña como "un derecho"... y una posición propia de los morados consistente en algo parecido a una independencia pero menos en una futura república confederal de las Españas.

El soberanismo de Asens -amigo personal de Pablo Iglesias y muy cercano a Ada Colau- nunca se ha puesto en duda, y el juego de Unidas Podemos de tener un pie aquí y el otro allí, tampoco. De hecho, le ha valido la renuncia o la purga de algunos de sus miembros más destacados, como la exlíder de Podem Noelia Bail, por ejemplo.

El plan de Podemos pasa por una "ley de Claridad" a la canadiense. La idea es impulsarla desde el Parlament y llevarla después al Congreso de los Diputados para que se tramite de acuerdo con el artículo 87.2 de la Constitución Española, que prevé la intervención de hasta tres miembros del Parlament ante las Cortes Generales para defender la proposición. La norma incluiría las condiciones, el procedimiento y la interpretación del eventual referéndum.

Lo cierto es que, en realidad Unidas Podemos no dice nada que no haya dicho nunca. Sí sorprendió Asens este viernes por la mañana -y sus portavoces, después por la tarde- asegurando que los morados pretenden fijar una "posición propia" en la mesa de gobiernos. Pero según ha podido saber este periódico esa "posición propia" no llegará hasta Aragonès y el resto de representantes del Govern.

Equilibrios de Díaz

Porque la posición de Díaz también tiene que bailar entre dos aguas. O cuatro: de un lado las ideológicas y del otro las políticas. Ella no es soberanista -ni gallega, su tierra, ni para otros territorios de España- pero la formación que lidera ampara esta idea. Y además es la jefa de facto, sin poder orgánico alguno, de la confluencia de Podemos e IU, y no milita en ninguna de ellas.

Además, aún no ha sacado la cabeza oficialmente para asumir en público que aspira a liderar el cartel de Unidas Podemos en las próximas generales. Pero, mientras, sí es la interlocutora para todo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde Podemos se asumen las posiciones de sus socios comunes catalanes, y éstas son las que Díaz planteará a Sánchez en su cita cara a cara antes de sentarse a la mesa con el Govern: "Cataluña debe poder ejercer su derecho a decidir por la vía de un referéndum".

Equilibrios socialistas

Esto no ha cambiado en nada desde Iglesias, más allá del matiz dialéctico introducido ahora por Asens, diciendo que el referéndum sería en "una segunda fase". Pero aunque desde el PSOE ya se ha dicho que lo pactado en la mesa "se votará después en las urnas", los socialistas no han aclarado el formato ni el cuerpo electoral de esa consulta.

Uno de los probables integrantes de la mesa por el lado del Gobierno, el ministro de Cultura Miquel Iceta, sí tiene claro que esa votación debe hacerse "entre los ciudadanos de Cataluña"... pero él ya no lidera en realidad el PSC. Salvador Illa pasará a ser el primer secretario del partido en un congreso posterior al del PSOE en octubre, pero antes de Navidad. Y el exministro de Sanidad tiene posiciones menos abiertas al nacionalismo.

Fuentes socialistas del Gobierno advierten, en conversación con este periódico, de que la línea roja está en la palabra "referéndum": "Eso no se hará, Unidas Podemos lo sabe y, si el independentismo no se baja de ahí, el fracaso es seguro".

