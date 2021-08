Guillermo Díaz: "No me gusta mezclar; lo bebo todo solo, desde el whisky hasta el tequila"

Antes de entrar en Ciudadanos, Guillermo Díaz trabajaba como gerente de salas de cine. Es un tópico, pero conviene apuntarlo. Si le llegan a decir lo que iba a ver en el Congreso de los Diputados, habría dicho: "No me cuentes películas". En esta nueva etapa del partido, se ha convertido en algo así como el mentalista de Inés Arrimadas.

Aunque fue miembro de Nuevas Generaciones del PP, no quiere saber nada de su ex. No le gusta mezclar bebidas ni partidos. El whisky, el tequila y Ciudadanos se los bebe solos.

Acaba de publicar Grandes batallas de la pantalla (Edaf) y aprovechará el verano para empezar a escribir otro libro. Le gusta el rock duro. A ratos parece un personaje de Big Bang Theory. Si se lo cruzan este verano, no le roben las gafas de sol: las compra por diversión y con ellas no se ve nada.

¿Cuáles han sido sus chanclas más horteras?

Más que horteras, feas. Son las que tengo ahora mismo. Cerradas, de esas con tiras para amarrar bien. Siempre antepongo el pragmatismo y la comodidad a la estética, sobre todo en cuestión de calzado.

¿Y el bañador que más le costó tirar?

Uno de Motorhead, que resultó ser muy aparente, pero que no estaba muy bien hecho. Daba problemas.

Un lugar en el que no volvería a veranear jamás.

No diré el sitio. Pero sí que fue por culpa de los mosquitos. No te picaban, te empalaban. Recuerdo que me levanté con un párpado como Robert De Niro en Toro Salvaje. Parecían gorriones; en vez de zumbar, sonaban “flap, flap, flap”.

El destino de veraneo que más feliz le ha hecho.

Todos los campamentos de verano a los que fui en mi infancia. Siempre los disfruté mucho y volvía muy triste cuando terminaban.

¿Qué le diría hoy a su primer ligue de verano?

Que fui un visionario. Que sobre la gente como yo se ha hecho hasta una serie de televisión: Big Bang Theory. [Comedia estadounidense en la que se retrata la dificultad de los hombres para relacionarse con las mujeres]

Su mayor locura en una playa.

Acordamos todos mis amigos tratar de derribar todos a la vez a un experto en artes marciales que tenemos en mi pandilla; para demostrar que el número superaba a la técnica. En el momento del enfrentamiento, resultó que estaba yo solo, los demás se fueron rajando. Afortunadamente, mi amigo se apiadó de mí y el vuelo fue de baja altura.

¿Y en la montaña?

Creer que un rayón es algo bonito a lo que te puedes acercar.

¿Se pondría mascarilla en una playa nudista?

Sí, a la altura de la cintura; como Adán la hoja de parra.

Lo mejor y peor que le ha pasado yendo de campamento.

Lo mejor, descubrir el mundo de las setas con mi padre. Lo peor, despeñarme y caer rodando por una ladera. Al final tenía toda la flora del lugar clavada o pegada en alguna parte del cuerpo. Me hice polvo. Menos mal que cuando somos niños, somos medio de goma.

El sitio más incómodo en el que se le ha caído la toalla.

Soy muy cauto. No me ha pasado nunca.

¿Es más fácil veranear siendo de derechas?

No lo sé. Desde luego es más fácil veranear sin juzgar ni ser juzgado por lo que haga cada uno. Tampoco consiento que lo hagan conmigo.

Una canción del verano que todavía escuche.

Creo que fue canción del verano, Bolillón, de No me pises que llevo chanclas.

En el verano se compran cosas absurdas. ¿Qué compra usted?

Bueno, ese es un deporte que practico todo el año. Pero veraniego, unas gafas de sol de colores con las que no ves nada, pero que, además, al rato de llevarlas, duelen bastante los ojos.

¿Alguna vez ha comprado en el top manta?

No. No solo por cuestiones de propiedad intelectual, sino porque además soy muy maniático de que todo suene y se vea muy bien. Siempre he buscado el mejor sonido para la música y la mejor imagen para el cine.

¿Le gusta la sangría?

No mucho. Soy mucho más de cerveza. Me gusta poco mezclar bebidas. Un ruso blanco, leche de pantera y poco más. El resto, lo bebo todo solo. Desde el whisky hasta el tequila.

Lo peor del verano del político es…

Que tienes que estar disponible todo el tiempo y atento al teléfono.

Lo mejor del verano del político es…

Tiempo con mi hijo, que no siempre puedo verlo todo lo que quisiera. Entonces, lo aprecio más.

¿Alguna vez ha llegado a las manos con alguien?

De niño o adolescente, empujones y forcejeos, nada serio.

Qué libros va a aprovechar para terminar.

El hilo de oro, de David Hernández de la Fuente; y un cómic excepcional, Scalped, de Jason Aaron. De todas formas, voy a aprovechar para empezar a dar forma a uno mío.

¿Va a pasar algún día con un adversario?

No que yo sepa.

¿De quién no quiere saber nada hasta septiembre?

En realidad, no tengo especial manía a nadie. Pero si puedo no encontrarme con gritones, mejor. Me ponen de mal humor los gritos.

