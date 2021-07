"Hot president": en EEUU alaban el físico de Sánchez y dicen que es la "versión española de Kennedy"

Noticias relacionadas Pedro Sánchez presume en EEUU del número de mujeres en su Gobierno y critica a Donald Trump

Pedro Sánchez despierta pasiones en Estados Unidos. Podría parecer una afirmación exagerada, pero basta con ver los comentarios que los (supuestamente) norteamericanos le han propinado tras su paso por el Morning Joe para darse cuenta de ello.

"He is hot" ("está buenorro"); "gorgeous man" ("es precioso"); "good looking man" ("tiene buena apariencia"); "is like the hispanic version of John F. Kennedy" ("es la versión española de Kenny"); "cool prime minister" ("es un presidente guay"); etc.

Tan sólo 10 minutos de entrevista en la cadena de izquierdas MSNBC han bastado para que Sánchez se haya hecho merecedor de todo tipo de halagos en Youtube. La mayoría de ellos centrados en su físico, pero también los ha habido hacia su "elocuencia", "inteligencia" o "diplomacia".

Llama la atención, eso sí, que muchas de estas cuentas apenas cuentan con seguidores ni publicaciones. Algunos son, incluso, de reciente creación. Como si hubiera quien se hubiera creado una cuenta ad hoc para loar al presidente del Gobierno de España.

En la entrevista, Pedro Sánchez ha presumido de la presencia de mujeres en su Ejecutivo (un 64% en el Consejo de Ministros), ha criticado al expresidente Donald Trump porque percibía a la UE como "una especie de enemigo" y ha asegurado que su objetivo es alcanzar el 70% de vacunados antes del fin del verano.

La gira de Sánchez

Pedro Sánchez ha iniciado este miércoles una gira que dura hasta el próximo sábado y que transcurrirá por Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Con ella, el presidente del Gobierno pretende situar a España y sus empresas en el radar de las inversiones que empiezan a prosperar mundialmente para la recuperación en la era postcovid.

La agenda incluye a representantes de fondos de inversión, los gigantes tecnológicos de Silincon Valley o Netflix, pero no incluye al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien Sánchez sólo ha compartido un recorrido de 20 metros en la cumbre de la OTAN del pasado 20 de junio.

Desde Moncloa se escudan en que el carácter de la gira no es político sino económico, y aseguran que dejarán para "más adelante" un encuentro en condiciones entre el mandatario norteamericano y el jefe del Ejecutivo español.

