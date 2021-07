Arrimadas se lo juega todo al naranja: la convención de Cs oficializa que "no habrá fusión con el PP"

"No habrá fusión con el PP. No la habrá". Edmundo Bal, vicesecretario de Ciudadanos, ha sido el encargado de solemnizar ante los medios de comunicación la negativa a cualquier posibilidad de disolver las siglas en la organización de Pablo Casado. Inés Arrimadas, rodeada de la plana mayor del liberalismo europeo, también ha elegido un titular para reivindicar su autonomía: "Los liberales no son conservadores".

La dirección de Ciudadanos ha exhibido una unidad sin precedentes en esta última etapa. La propia Arrimadas, Luis Garicano, Francisco Igea, Juan Marín, Begoña Villacís... En definitiva, los altos cargos del partido han expuesto ese mensaje: una apuesta firme por la formación nacida en Cataluña hace quince años.

Ciudadanos celebra este fin de semana en Madrid su convención política, la primera de la era Arrimadas. Se trata de un espacio para la reflexión; un antídoto contra el vaciamiento ideológico que amenazaba al partido.

Arrimadas ha logrado la presencia en el complejo Duques de Pastrana de los grandes rostros del liberalismo europeo, entre ellos el presidente de Renew Europe -el grupo parlamentario en Estrasburgo-, Dacian Ciolos. También han participado otros doce expertos de distintos ámbitos para nutrir de "discurso liberal" a Ciudadanos en esta reinauguración liberal, que no es otra cosa que una última bala.

"Vamos a defender con independencia y autonomía este proyecto liberal", ha afirmado Bal ante una nube de cámaras a las puertas de la convención. El vicesecretario, además del resto de la plana mayor, ha aprovechado la coyuntura para oficializar también el "reconocimiento de los errores propios".

Dicho de otro modo: Arrimadas asume el despropósito de la moción de Murcia, pero reúne al partido, pulidas las rencillas internas, para mirar hacia delante por última vez: el espacio liberal "existe" y lo que importa es "ser decisivos".

Así lo expresa un importante dirigente del partido en conversación con este periódico: "Con unos pocos escaños podemos ser ese partido regulador que necesita España. Si volvemos a condicionar los gobiernos, el país ganaría en moderación y se acelerarían las reformas".

La convención, con trescientos afiliados presentes pero retransmitida por streaming, también tiene mucho de mirada hacia dentro: de reciclarse para recomponer la relación con la militancia y los votantes desencantados.

Por eso se ha dado tanta importancia a la situación del liberalismo en Europa, donde el resto de organizaciones similares ha sufrido peripecias parecidas a las de Ciudadanos. Ahí está el caso del liberalismo alemán, que desapareció del Parlamento nacional para resurgir y hacerse imprescindible aritméticamente cuatro años después.

"Tercera Cultura"

El "patriotismo verde" -liberalismo ecologista-, las libertades civiles, la defensa de la eutanasia, del aborto y del colectivo LGTBI son algunos de los marcos expuestos por Ciudadanos para separarse del PP. Como reveló EL ESPAÑOL, los de Arrimadas buscan hacer suyas las tesis del movimiento Tercera Cultura, una especie de "filosofía natural" que abonaría el perfil propio de Cs.

"Alguien que defiende la libertad de empresa y los impuestos bajos, pero está en contra de la eutanasia no es un liberal", han ejemplificado desde Ciudadanos esta mañana. Arrimadas ha insistido en que el liberalismo debe ser transversal y aplicarse a todas las dimensiones de la vida; algo que no ocurre en el PP.

"En Europa, los liberales somos nosotros". Una frase que ha ganado fuerza cuando le ha dado carta de naturaleza el presidente de los liberales en la Eurocámara, Dacian Ciolos: "En Europa, los liberales de España se llaman Ciudadanos".

De un tiempo a esta parte, los conservadores han tratado de definirse como liberales; y lo mismo han hecho los socialistas a "fuer de liberales". Tanto PP como PSOE han buscado catalogarse así cuando han tenido que concurrir a las urnas, conscientes de que las elecciones, en España, se ganan por el centro.

Los de Arrimadas han admitido esta mañana que, precisamente, uno de sus errores ha sido su incapacidad para reivindicar -y comunicar- los logros. "Se nos critica por muchas cosas, algunas inventadas y otras ciertas; pero nadie nos ha dicho nunca que no sepamos gobernar", ha incidido Arrimadas.

Edmundo Bal ha revelado que se ha puesto en marcha una nueva estrategia comunicativa comandada por Daniel Pérez -vicesecretario y exdirectivo de Atresmedia- para hacer valer las virtudes de Ciudadanos en los distintos ejecutivos de coalición, donde de momento el PP "se lleva todas las rentas" -esa expresión la utiliza fuera de micrófono otro dirigente-.

Este domingo, Inés Arrimadas clausurará la convención con un discurso que englobará las líneas mencionadas y reivindicará "con fuerza" la autonomía de Ciudadanos frente al PP.

