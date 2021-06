Los otros barones del PP aseguran que el 'modelo Ayuso' no es exportable al resto de España

Los barones del Partido Popular han arropado a Isabel Díaz Ayuso durante su toma de posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo han hecho, eso sí, marcando distancias con un modelo que, dicen, no es extrapolable al resto de España.

Así, tras presenciar el discurso de la baronesa popular y sacarse la foto conjunta, los distintos presidentes autonómicos del partido no han tardado en salir a marcar distancias con su manera de hacer política: "Cada maestrillo tiene su librillo"; "España es plural y diversa"; "estas no son unas elecciones generales"; etc.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha resaltado que el resultado de Ayuso el pasado 4 de mayo, aunque "espectacular", se dio en el marco de "unas elecciones autonómicas" en las que "el ámbito territorial es la Comunidad de Madrid": "En unas elecciones en Galicia las propuestas son para la comunidad gallega y así sucesivamente".

Ayuso celebra su vuelta a Sol y el PP saca pecho de su triunfo

Un mensaje similar al emitido por Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de Castilla y León ha manifestado que "cada comunidad tiene particularidades distintas" y por ello no cree que el "modelo" de Ayuso sea "extrapolable": "Pablo Casado es el presidente que necesita este país porque es capaz de englobar lo que representa Ayuso en Madrid, Bonilla en Andalucía, Feijoó en Galicia, López Miras en Murcia o yo en Castilla y León".

"Trasciende las siglas"

El que más se ha prodigado en explicaciones ha sido el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha señalado el modelo Ayuso como "un modelo de éxito avalado clarísimamente por la inmensa mayoría de los ciudadanos madrileños" pero que no se puede exportar porque "cada comunidad autónoma tiene su modelo".

"Cada maestrillo tiene su librillo", ha sostenido Juanma Moreno, que ha abundado en su explicación insistiendo en que hay "realidades sociológicas que son distintas", que "España es plural y diversa" y que el Partido Popular debe ser "reflejo de ello".

Quien no ha emitido hoy una opinión al respecto ha sido Fernando López Miras. El presidente de Murcia, precisamente, es considerado como uno de los barones más cercanos a las políticas de Ayuso. Su buena relación con Vox en la Región es tan sólo una de sus muchas concomitancias.

No se trata de un mensaje sorprendente ni novedoso. La propia Ayuso ha insistido en numerosas ocasiones en que su manera de hacer política está adaptada a la idiosincrasia madrileña. "Mi modelo trasciende las siglas del PP" ha llegado a decir en connivencia con lo que este sábado han sostenido sus homólogos populares.