Fernández Vara, abucheado en Mérida tras pedir que se "entiendan" los indultos de Sánchez

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recibido un sonoro abucheo y gritos de "fuera, fuera" cuando este martes en un programa de radio ha justificado los indultos del Gobierno a los condenados por el 'procés'.

Ha ocurrido en el Teatro Romano de Mérida, desde donde se ha emitido 'Herrera en COPE'. Preguntado por la medida de gracia hacia los políticos independentistas en prisión, ha comenzado diciendo que "no le gusta", para más tarde pedir que se "entienda".

"No me gustan los indultos -ha contestado- porque lo pasé muy mal en aquel momento -en referencia a las semanas del 1-O y la DUI-, como tantos españoles y tantas españolas. Estaban cogiendo lo que tanto queremos que es nuestro país, nuestra patria, nuestra nación, y la estaban intentando trocear".

Abucheo de los extremeños a Fernández Vara por justificar los indultos a los golpistas. Esta vez la chatarra sanchista es especialmente difícil de vender.pic.twitter.com/a4TxEzJi2E — David Martínez (@davidmartinezg) June 15, 2021

Estas primeras palabras le han valido a Fernández Vara algún que otro aplauso, pero no había terminado: "Hay que hacer un esfuerzo para que eso nunca más tenga que volver a suceder. (...) No es un problema de desear, es un problema de entender. (...) Digo que a mí los indultos no me pueden gustar, pero puedo llegar a entender que se intente hacer un esfuerzo para que eso nunca más tenga que volver a suceder". Acto seguido, el público se ha puesto en contra del presidente.

Fernández Vara, como otros barones socialistas, casos del aragonés Javier Lambán o del castellano-manchego Emiliano García-Page, se resignan a las cesiones del PSOE al separatismo tras caer Susana Díaz en Andalucía, derrotada por el candidato de Pedro Sánchez, Juan Espadas.

Estos barones son los que hasta la fecha más habían alzado la voz contra ese acercamiento al nacionalismo. Por ejemplo, reclamaron optar por Ciudadanos y no por ERC y Bildu para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sin éxito.