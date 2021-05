El PP anuncia cuatro vías para los indultos: ayuntamientos, Congreso, Supremo y la calle

José Luis Ábalos ya lo ha confirmado: los indultos a los presos del procés están más cerca que nunca. Por eso, los partidos que se oponen a estos hechos están empezando a engrasar su maquinaria para pararlos. Un plan que, en el caso del Partido Popular, tendrá cuatro ejes e irá desde las calles hasta los más altos órganos del Ejecutivo y del Legislativo.

Así lo ha explicado la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, durante la clausura del I Foro de Política Municipal Pepe Núñez en Navarra. En su intervención, la popular ha explicado que, junto con la recogida de firmas y las mociones que van a presentar en los ayuntamientos de toda España, el PP va a impulsar desde Navarra una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley de indultos.

Junto a todo ello, y como ya adelantó el presidente del PP, Pablo Casado, recurrirán ante el Supremo para "exigir el cambio de la Ley de indultos y del Código Penal contra referéndums ilegales".

Cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional.



Si Sánchez aprueba los indultos recurriremos al Supremo y exigiremos el cambio de la Ley de indultos y del Código Penal contra referendos ilegales. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 25, 2021

Beltrán, que ha criticado duramente la medida que cada vez cristaliza más en los pensamientos de los socialistas, ha estado acompañada de dos alcaldes importantes para el Partido Popular. Jorge Azcón (Zaragoza) y José Luis Martínez Almeida (Madrid) han reiterado su intención de debatir sendas mociones se extenderán por el resto de la geografía española.

"Las promesas de Sánchez se han convertido en traiciones. Sánchez va a liberar a los presos, pero a condenar a todos los españoles", insistía Beltrán mientras recordaba la iniciativa legislativa que van a impulsar desde Navarra.

Azcón, además, ha calificado de "torpeza" la decisión de Pedro Sánchez de otorgar indultos a los presos del procés. "Nunca antes se había tomado una decisión tan grave contra la libertad, la democracia y la Constitución Española desde el Gobierno de España", ha criticado.

"Indulto reversible"

Recordando que la medida tiene los informes en contra del Supremo y la Fiscalía, el alcalde de Zaragoza ha insistido en que la medida tiene un alto coste político. "Los españoles van a pensar que los indultos son inaceptables e insoportables", ha apuntado.

Del mismo modo, pero en esta ocasión a la entrada de dicho evento, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid ha considerado "una burla" el "indulto reversible".

"El efecto práctico del indulto reversible es ninguno porque violar la ley tiene consecuencias que habitualmente pasan por poder ir a prisión", ha destacado. Por ello, ha pedido que "no se lleve a engaño a los españoles, que tengan claro que no hay ningún indulto reversible, que si se vuelve a cometer un delito tendrán que regresar a la cárcel, pero no porque se les quite un indulto sino porque han cometido un delito", ha insistido.