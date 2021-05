Terol: "No necesitamos ir a Colón por los indultos. Es más sano para el PP protestar en cada pleno"

Antonio González Terol (Cartagena, 1978) es el vicesecretario general de política territorial del PP, un puesto clave en la cúpula del primer partido de la oposición que le obliga a pisar el terreno. Cuando atiende a EL ESPAÑOL por videollamada desde la sede central del partido en Madrid, descorbatado y con una cazadora de entretiempo, comenta que acaba de llegar de Asturias, donde junto a gente de su equipo ha intercambiado opiniones con los presentantes institucionales en el Principado.

A los concejales y diputados autonómicos allí, como a los del resto de España, les ha instruido sobre la moción contra los indultos a los líderes independentistas encarcelados que los de Pablo Casado llevarán a las instituciones en todo el país. Algo, presume, que solo puede hacer un partido cuya presencia institucional únicamente es comparable a la del PSOE y, recalca, muy superior a la de Vox y Ciudadanos.

González Terol, no en vano ex alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, ensalza la "capilaridad municipal" de su partido y considera que es en ese ámbito donde más efectiva es la batalla política en cualquier ámbito, también en el relativo a las grandes cuestiones de política nacional.

Todo ello en una conversación realizada antes de que se convocase por parte de la plataforma Unión 78 la manifestación del 13 de junio en la Plaza de Colón, que el PP respalda y de la que González Terol, en una respuesta actualizada con posterioridad, asegura que comparte su manifiesto y que "es bueno que la sociedad civil se manifieste" ya que además, afirma, "habrá ciudadanos de diversas ideologías".

El PP ha emprendido una auténtica ofensiva política contra Pedro Sánchez después de que haya abierto la puerta como nunca antes a los indultos. Piden incluso un pleno parlamentario monográfico. ¿Cree que accederá?

Lo primero, sobre la iniciativa parlamentaria. Lo que vamos a hacer es presentar mociones en todos los ayuntamientos, todas las diputaciones provinciales y todos los parlamentos autonómicos. Al mismo nivel que el PP solo lo podría hacer el PSOE.

Somos los dos únicos partidos presentes en todos los territorios y en todas las instituciones. Lo relevante de esta iniciativa es que queremos ver cómo se posicionan los líderes socialistas en cada territorio.

Emiliano García- Page [el presidente de Castilla-La Mancha] como Felipe González han decidido posicionarse en contra de los indultos. A mí me interesa saber qué postura van a tomar los alcaldes del PSOE. Por ejemplo, ayer [la entrevista se realiza el viernes] en Mijas [Málaga] se posicionaron en contra de los indultos, gracias a esta moción del PP. En cambio el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha dicho que él está a favor, y estamos hablando del portavoz de la Ejecutiva Federal de los socialistas.

Cada presidente autonómico y cada alcalde socialista tendrá la ocasión de demostrar si está con los golpistas y con Sánchez o si está con la Justicia y con lo que dicen los ciudadanos. Veremos si el PSOE tiene algo de ese espíritu socialdemócrata y con sentido de Estado que tuvo en el pasado.

Desde luego no está representado por Sánchez, que es el menos moderado de su partido, el más extremista y el más mentiroso. Por eso creo, contestando a su pregunta, que evitará el pleno monográfico en el Congreso, igual que nos están hurtando el debate sobre el estado de la nación.

El indulto parcial es un globo sonda.

El jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, ha dicho en una comparecencia parlamentaria que "la decisión no está tomada".

Cada vez que abren la boca mienten. Hemos visto otro globo sonda en el que ahora dicen que sería un indulto parcial, sacándoles de la cárcel pero manteniéndoles la inhabilitación. La decisión creo que está tomada, después de cuatro declaraciones del presidente, diciendo que la "revancha" es inconstitucional.

González Terol con Casado, durante una sesión parlamentaria. EFE

Cuando lo que es inconstitucional es lo que han hecho estos señores el 1 de octubre, cuando es evidente que dieron un golpe al Estado. De las palabras de Redondo se deduce que creían que era sencillo, pero no lo va a ser. Porque el PP le pide que respete los informes de la Fiscalía y del Tribunal Supremo (TS) en contra de los indultos.

El PP no había estado hasta ahora en el llamado frente judicial. Hay discusión sobre si puede pese a no haber sido parte en el proceso.

Esto es una cuestión jurídica, y serán los tribunales los que determinen.

¿Por qué ahora sí van a los tribunales?

No es una cuestión de impulso, o de vísceras. El Tribunal Supremo en pleno ha dicho que está en contra, y la Fiscalía también. Políticamente estamos en contra, ahora y cuando Sánchez decía en campaña que no lo haría, o que no pactaría con los independentistas. Y el líder de mi partido le dijo que trataría de indultar a los líderes independentistas, exáctamente como está ocurriendo.

Insisto: no es una cuestión de impulso, de subirse al carro y decir que se recurre todo judicialmente, lo que se nos ocurra. Es una postura estudiada. Nosotros siempre hemos dicho que los debates políticos, netamente políticos, se tienen que producir no en las calles, sino en las instituciones. No creemos en la algarada, sino en la ofensiva parlamentaria, como comentaba antes.

Entre otras cosas porque somos el partido con mayor número de alcaldes de España, 2.863, el PSOE tiene dos mil seiscientos y pico. Ciudadanos tiene 11, Vox tiene 5. Entonces nosotros nos podemos permitir una ofensiva parlamentaria que otros tienen que llevar forzosamente a los tribunales para dar ese debate.

Habla de algarada. ¿El PP va a hacer alguna movilización contra los indultos?

Vamos a movilizar a nuestros 20.336 concejales [dice las cifras sin consultar papel alguno], a nuestros 2.863 alcaldes, a nuestros 300 diputados autonómicos, a nuestros 300 diputados provinciales, a nuestros 89 diputados nacionales y a nuestros 97 senadores para defender esas mociones. Y eso tendrá más efecto que cualquier manifestación.

Porque, vuelvo a decir, la capilaridad que tiene el PP solo la tiene igual el PSOE. Vamos a estar en cada plaza de cada pueblo, porque es que estamos presentes en cada pueblo de España. Hasta en la Isla de la Graciosa de Canarias, en la octava isla del archipiélago tenemos una concejal.

Después de Colón Sánchez terminó gobernando.

En 2019, con Casado ya de presidente del PP, el partido sí convocó una manifestación, la de la célebre "foto de Colón". Entonces contra lo que supuso la cumbre de Pedralbes entre Sánchez y Quim Torra y contra el anuncio, que no se llegó a implementar, de establecer un "relator" entre el Gobierno y la Generalitat. ¿Era eso más grave que los indultos?

Yo creo que ahí el PSOE logró polarizar la sociedad, de manera que todas las posturas salieron a la calle. Pasaron las elecciones generales, y las autonómicas y municipales, que nos dieron un poder que, insisto Mariano, no tiene nadie más. No necesitamos lo de Colón, nos manifestamos en cada pleno.

Es más potente utilizar ese poder territorial que nos ha dado la ciudadanía, de una manera democrática, para hacer un debate más justo, más fino, igual de legítimo que el que quiera manifestarse. No necesitamos ir a la calle porque tenemos los parlamentos. Es más sano.

¿La "foto de Colón" fue contraproducente electoralmente?

Yo lo que sé es que el resultado está sobre la mesa. Y es que Sánchez gobierna. Dos años después, los resultados electorales nos han dado 65 escaños en Madrid, mayoría absoluta en Galicia, un mal resultado en Cataluña, un resultado aceptable en el País Vasco... gobernamos cinco comunidades autónomas a pesar de las mociones de censura de aquellos que se hicieron aquella foto y luego se quisieron hacer una foto con Sánchez para montarnos mociones de censura en Murcia, Madrid y Castilla y León.

Parece que lo que ha evolucionado es el sentido del voto. Las encuestas nos dicen que esa unidad ya no hace falta hacerla en una foto porque se ha producido en la persona de Pablo Casado, o se está produciendo en su persona o de otros líderes del PP, como Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo. Ese PP que desde el año 89 [el momento de la llegada de Aznar y la refundación de la vieja AP] siempre ha tratado de aglutinar todo lo que estuviera a la derecha de la izquierda, ha vuelto con más fuerza que nunca.

Estamos muy centrados en los indultos, también en esta entrevista, pero realmente esa no es la reclamación del nuevo Govern de Pere Aragonès, que sigue exigiendo una "mesa de diálogo" con la amnistía y un referéndum para 2023 como tarde.

Hay una parte del Gobierno que ya ha tomado una decisión. Podemos ha dicho que está a favor del referéndum. Y dudo mucho que no estén de acuerdo con la mesa. Por eso Sánchez, ante una debilidad parlamentaria extrema, de la que no hay precedentes, responderá a lo que le pide su socio. Debería coger la mano del PP. El referéndum no es posible en la Constitución, al menos que votemos todos los españoles.

Nosotros pediremos que se vuelva a penar los referéndums ilegales, y pediremos la recuperación del delito de rebelión. Nuestra posición es nítida, y como ha dicho el presidente de mi partido, damos por terminada la legislatura si se aceptan los indultos.

CGPJ, ERTE, Plan B...

¿Hay alguna novedad o toma de contacto sobre el CGPJ?

Nosotros insistimos en nuestra reforma, que varios de los vocales sean elegidos por los propios jueces. Hay que despolitizar la Justicia, como nos ha dicho desde el grupo Greco en el Consejo de Europea hasta la propia Comisión Europea, con el tirón de orjeas que le dieron a la reforma que pretendían PSOE y Podemos, rebajando las mayorías para elegir al CGPJ.

Ahora tenemos el informe del TS sobre los indultos, con frases lapidarias, como cuando dice que se está reescribiendo la sentencia del 1-O. Si Sánchez pretende atacar así la separación de poderes no tenemos nada que hablar con el Gobierno.

La clave es saber si el acuerdo sobre los ERTE será sostenible en el tiempo.

Cambiemos de materia. ¿Qué tiene de malo el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales sobre los ERTE?

Se ha desaprovechado la oportunidad de llegar a un acuerdo antes. La clave es si va a ser sostenible en el tiempo, y por cuánto tiempo. Los ERTE existen, y hay que recordarlo, por una reforma laboral que está diciendo la ministra Yolanda Díaz que hay que derogar. Los ERTE son un éxito de la reforma labora del PP, que les cuesta mucho reconocerlo.

Después del 4-M se abre un escenario en el que el PP sigue necesitando en Madrid, como en 2019, el apoyo parlamentario de Vox, pero sin que entre en el Gobierno de Ayuso. Todo esto en medio de una gran tensión entre ambos partidos que viene del discurso de Casado en la moción de censura del pasado otoño, y que por ejemplo está teniendo momentos de gran virulencia los últimos días en la Asamblea de Ceuta.

Nosotros no hemos cambiado de postura. Nuestra postura es la de la moción de censura. La de llevar la centralidad, no al PP, donde ya estaba, sino a España. Es a Sánchez a quien le interesa la polarización y la presencia de partidos que tensan la situación.

Dicho esto, yo rompo una lanza por lo siguiente: si legítimo es gobernar con el Partido Comunista de España, por mucho que le llamemos Podemos, legítimo será tener un apoyo externo para poder gobernar en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León o en la Comunidad de Madrid. O en ciudades como Zaragoza y Madrid.

Sánchez acepta la abstención para su investidura de cinco diputados de Bildu, que hace años nos hubieran matado, a usted incluido, por informar. Eso es democráticamente posible, pero éticamente reprochable, igualmente que pactar con ERC, que quiere acabar con la nación española tal y como la conocemos. El presidente del Gobierno se sostiene en ellos y además dijo que no pactaría con ellos. En muchos ayuntamientos de Cataluña hay acuerdos entre los socialistas y ERC.

No hemos cambiado sobre Vox, nuestra postura es la de la moción de censura.

La situación en Ceuta, todavía dramática, mejora. Pero el chantaje de Marruecos sigue ahí, pues mantiene la retirada de su embajadora y dice que no volverá si no cambia la situación del líder del Frente Polisario acogido en nuestro pais.

Tendemos la mano al Gobierno para defender las fronteras sur de España y de la Unión Europea. Pero este apoyo no está exento de crítica. En primer lugar, nos preguntamos por qué se ha abandonado esa costumbre de que la primera visita del presidente español sea a Marruecos. Y si se quieren reconstruir las relaciones diplomáticas hay maneras más inteligentes que traer al líder del Polisario, y más en unas condiciones que estamos conociendo a través de los medios de comunicación.

Y luego es curioso que tanto atacar a Trump pero cuando el ex presidente americano hizo un reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara tampoco dijo nada el Gobierno español.

El portazo del Gobierno al "Plan B jurídico" de Casado o ley de pandemias, es evidente. Sin embargo, escuchando a algunos de los socios minoritarios del Ejecutivo no parece imposible conjeturar que puede haber un punto de encuentro con el PP. ¿Están hablando con grupos como el PNV o con Íñigo Errejón?

Nosotros hablamos con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Bildu. Hablamos de todo. Incluso derrotamos el Real Decreto 27/2020, el de la expropiación de los ahorros de los ayuntamientos. Nuestra mano tendida está, pero lo que decimos es que los dos grandes partidos, que gobiernan muchas comunidades autónomas, son el PSOE y el PP. Es evidente que desde mayo, cuando cae el estado de alarma, no ha habido una herramienta homogénea para que las CCAA puedan tomar decisiones, y los gobiernos regionales han tenido que acudir a la Justicia.

Los tribunales superiores han dicho unas veces que sí y otras que no. Se ha creado una asimetría, probablemente con datos de incidencia parecidos. Por eso, dentro de esa política de cogobernanza, que en realidad ha sido de abandono a las autonomías, lo que pedimos es que haya herramientas para una respuesta homogénea. Si para eso vamos a coincidir con partidos con los que solo vamos a compartir esto, pues no tenemos problema, como en el tema de los ahorros de los ayuntamientos.

Hablamos con todos menos con Bildu, lo hicimos para tumbar el decreto de los ayuntamientos y lo haremos para el Plan B jurídico.

Pero lo cierto es que hasta los socios en principio más acérrimos del Gobierno empiezan a dejarle en la estacada. Quizá por ello empiezan a lanzar globos sonda y se ponen pocas medidas encima de la mesa.

¿Cómo valora los acercamientos de presos de ETA que se están produciendo?

Una cosa es el acercamiento puntual, justificado por razones médidas o de otro tipo, y otro es el acercamiento planificado y deliberado para pagar el voto de determinadas formaciones políticas. Igual que la cesión de las institutciones penitenciarias, es evidente que ha servido para relajar en muchos casos las condiciones de determinados presos con delitos de sangre.

Después del trifundo arrollador del 4-M, ¿hay algún argumento para oponerse a que Ayuso se convierta en la presidenta del PP de Madrid?

Yo soy parte de la estructura nacional, somos jueces y no tomamos postura. Lo que sí garantizo es que pase lo que pase serán los afiliados del PP de Madrid los que eligan en su congreso regional. Es, por cierto, una de las formaciones más fuertes en número de afiliados, de cargos y de votos de todas las que tenemos en España.