Iglesias vincula el ataque a la sede de Podemos en Cartagena con las críticas de Carlos Herrera

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vinculado este miércoles el ataque a la sede de su partido en Cartagena a las críticas que desde la radio lanza Carlos Herrera cada mañana. "Hoy Carlos Herrera desde la radio de los obispos ha dicho que los de Unidas Podemos somos escoria", ha dicho el candidato de la formación morada a las elecciones madrileñas". "Luego a nadie le puede sorprender que a nosotros nos quemen la sede", ha añadido.

En un vídeo difundido en su cuenta de Twitter, Pablo Iglesias ha censurado las palabras del locutor de COPE contra Podemos. "Ha dico que somos escoria. No es que me insulte a mí, que me va en la responsabilidad, sino que dice sin cortarse un pelo que los de Unidas Podemos somos escoria", ha señalado.

Según Iglesias, lo grave es que "no es que" Herrera "estuviera en un bar tomando una scañas y se le haya calentado la boca al hombre", sino que "estaba en la COPE en directo". "Si los líderes mediáticos de la derecha y la ultraderecha pagados en este caso además por la Iglesia Católica despliegan este nivel de odio y agresividad, luego a nadie le puede sorprender que a nosotros nos quemen la sede", en referencia al ataque sufrido en las oficinas de Podemos en Cartagena el pasado fin de semana.

"O que insulten por la calle a cualquier persona por ser gay, por ser negro o por ser de izquierdas", ha apostillado, para añadir que lo de Herrera "no es un calentón", sino "una estrategia", al "igual que lo de Abascal yendo a Vallecas". "Quieren meter miedo a la gente y generar un clima de tensión".

Y lanza un aviso: "En las próximas semanas vais a ver en casi todas las televisiones y radios una agresividad sin límites de los líderes de la derecha mediática, y ninguneo de las propuestas de la izquierda. Hasta en la televisión pública lo vais a ver".

"Todo esto", según Iglesias, "está ocurriendo" porque "saben que pueden perder Madrid". En ese sentido, Iglesias ha hecho un llamamiento a votar el próximo 4 de mayo porque ese día "tú tienes el mismo poder que Carlos Herrera". "Y lo puedes ejercer sin llamar escoria a nadie".